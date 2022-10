Cooler Master MH650 - mistrz w swojej cenie. Na takie słuchawki gamingowe czekaliście [RECENZJA]

Cooler Master MH650 to słuchawki gamingowe gwarantujące wysoki komfort użytkowania i zaskakująco dobrą jakość dźwięku. Wszystko to w atrakcyjnej cenie.

Recenzujemy słuchawki dla graczy Cooler Master MH650 z wirtualnym dźwiękiem 7.1, podświetleniem RGB i nie tylko.

Każdy gracz wie, że bez względu na to czy częściej gra w tytuły sieciowe, czy single player, dźwięk odgrywa kluczową jakość podczas rozgrywki. Oczywiście odpowiednia oprawa wizualna jest istotna, ale to często dźwięk decyduje o pełnej immersji i pozwala nam naprawdę zanurzyć się w świecie gry. Jednak nawet najlepszy system audio nie zastąpi dobrej jakości słuchawek. Dlaczego? Przede wszystkim zestawy słuchawkowe pozwalają nam łatwiej odizolować się od świata zewnętrznego. Co więcej, nie są one uciążliwe dla innych domowników, dzięki czemu możemy cieszyć się rozgrywką w dowolnym momencie i wreszcie – dostępne obecnie modele na rynku gwarantują nam znakomitą jakość dźwięku, która często realnie pozwala nam uzyskać przewagę nad przeciwnikami, szczególnie podczas starć PvP.

Skąd ten przydługi wstęp? Otóż w moje ręce wpadły (kolejne już) słuchawki stworzone z myślą o gamingu i muszę przyznać, że tego się po nich nie spodziewałem. O kim mowa? Oczywiście o Cooler Master MH650.

Zobacz również:

Design, jakość wykonania

Cooler Master MH650 trafił do mnie w solidnym i niewielkim pudełku. W jego wnętrzu oprócz, rzecz jasna, słuchawek MH650 znajdowały się również: odłączany mikrofon, skrócona instrukcja oraz bardzo przyjemny dodatek, czyli etui w formie torebki, w której możemy nie tylko przechowywać słuchawki, ale przygotować je również do transportu. Jest to o tyle istotne, że słuchawki Cooler Master MH650, aż się proszą, aby je czasami zabrać w podróż. Filigranowe rozmiary i smukły, nienachalny design sprawiają, że nie tylko łatwo dla nich znaleźć miejsce w torbie czy plecaku, ale też dobrze się prezentują na głowie. Co więcej, nauszniki możemy tak, że słuchawki będą w płaskiej pozycji.

Choć na pierwszy „rzut oka” MH650 mogą wydawać się delikatne i kruche, to w rzeczywistości jest to wyjątkowo solidna konstrukcja. Producent zadbał nie tylko o dobrej jakości tworzywa, ale sporo uwagi poświęcił również „pałąkowi”, czyli elementowi, który najczęściej ulega uszkodzeniom w słuchawkach. Pałąk został bowiem dodatkowo wzmocniony metalową wstawką, która nie tylko dba o większą wytrzymałość konstrukcji, ale również dobrze się prezentuje.

Na koniec warto dodać, że model MH650 został wyposażony w podświetlenie RGB. Zewnętrza część nauszników rozbłyskuje kolorową obwódką, którą oczywiście możemy dostosować do naszych potrzeb w aplikacji dedykowanej słuchawkom. Jeśli jednak nie przepadacie za dodatkowymi kolorami, to możecie również całkowicie wyłączyć RGB.

Specyfikacja

Typ słuchawek Nauszne Przetworniki Neodymowe, 50 mm Pasmo przenoszenia min. [Hz] 50 Pasmo przenoszenia max. [Hz] 18000 Impedancja 32 Mikrofon Tak, odłączany Łączność USB-A Oświetlenie RGB Tak

Komfort użytkowania

Słuchawki mogą być pięknie i brzmieć bardzo dobrze, ale wszyscy doskonale wiemy, że w przypadku sprzętu dla graczy kluczową rolę odgrywa komfort użytkowania. W przypadku Cooler Master MH650 nie mam żadnych powodów do narzekań. Przede wszystkim słuchawki są niezwykle lekkie, a dodatkowo producent postawił na sprawdzone rozwiązania, a nie efektowny wygląd.

Oznacz to, że zamiast eleganckiej skóry (która szczególnie przy dłuższych sesjach potrafi dać się we znaki) postawił na gąbeczki pokryte „oddychającym” materiałem. Te znalazły się nie tylko na nausznikach, ale i pałąku – i chwała za to firmie Cooler Master, bowiem producenci bardzo często zapominają o tym elemencie. Dodatkowym plusem jest możliwość wymiany gąbeczek w nausznikach, gdy te się już zestarzeją. Niestety nie dotyczy to pałąka, a szkoda. Nie zmienia to jednak faktu, że słuchawki Cooler Master MH650 sprawią, iż nawet wielogodzinne sesje nie dadzą nam się we znaki.

Jak one brzmią? Dźwięk 7.1 i inne

Wiemy już, że Cooler Master MH650 to słuchawki wygodne, dobrze wyglądające i solidnie wykonane. Największym zaskoczeniem była dla mnie jednak jakość dźwięku jaką gwarantują. Przede wszystkim docierające do uszu dźwięku są znakomicie zrównoważone, basy nie przytłaczają, środek i wysokie tony brzmią zaś czysto i klarownie. Co istotne dotyczy to zarówno gamingu, jak i np. słuchania ulubionej muzyki.

Brawa należą się twórcom również za przygotowanie bardzo dobrego mikrofonu. Przede wszystkim jest on odłączany. Więc jeśli akurat z niego nie korzystamy, to możemy go odpiąć i wyciągnąć dopiero, gdy faktycznie będzie nam potrzebny. Jeśli chodzi o komunikację z innymi, to nie miałem z tym najmniejszych problemów. Co więcej sporo moich stałych rozmów zwracało mi uwagę, że słyszy mnie wyraźniej niż wcześniej. To ciekawe, szczególnie, że na co dzień korzystam ze znacznie droższych od MH650 słuchawek. Istotne jest też to, że nawet podczas ostrej wymiany ognia podczas rozgrywki wciąż słyszę moich partnerów z drużyny (a oni mnie) wyraźnie i bez żadnych zakłóceń.

Cooler Master MH650 oferuje również wirtualny dźwięk 7.1 i choć faktycznie dodaje on wyraźniej głębi docierającym do nas dźwiękom (szczególnie w grach), to niestety działa on tylko na PC i przy wykorzystaniu darmowej aplikacji Master+. Oprócz wsparcia dla dźwięku 7.1 pozwala ona również na ustawienie własnych profili audio i konfigurację podświetlenia RGB. Ostatecznie, choć wirtualny dźwięk 7.1 to ciekawy dodatek, to nie powinniście traktować go jako czynnika decydującego przy zakupie Cooler Master MH650.

Cooler Master MH650 nie tylko dla PC. Łączność i kompatybilność

Cooler Master MH650 to słuchawki przewodowe, które do łączności wykorzystują złączę USB, a nie jak to zwykle bywa mini-jack. Do naszej dyspozycji oddano długi, 1,5 metrowy kabel z oplotem co sprawia, że jest on nie tylko lepiej zabezpieczony przez czynnikami zewnętrznymi, ale również znacznie trudniej go splątać.

Oczywiście pełnię możliwości Cooler Master MH650 wykorzystamy na PC, a to m.in. dzięki aplikacji XZY i pełnemu wsparciu dla dźwięku przestrzennego 7.1. Jak to wygląda w przypadku innych urządzeń? Cóż śmiało moglibyśmy określić model MH650 mianem jednego z najbardziej wszechstronnych gdyby nie dziwna polityka Microsoftu. Słuchawki bez problemu podłączymy bowiem do konsol PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, ba, a nawet Nintendo Switch (choć tu trzeba zastosować przejściówkę). Niestety, posiadacze najnowszych konsol Microsoftu – Xbox Series X|S nie mogą już na to liczyć. W żaden sposób nie da się sprawić, aby MH650 działały na konsolach obecnej generacji od „zielonych”. Szkoda, szczególnie, że na starszych urządzeniach działają bez problemu. Nie jest to jednak jedyny taki przypadek, więc nie jestem specjalnie zaskoczony.

Cooler Master MH650 – czy warto? Podsumowanie

Biorąc pod uwagę wszystkie cechy i elementy Cooler Master MH650 (w tym cenę), mogę śmiało polecić zakup tych słuchawek niemal każdemu graczowi. Bardzo dobra jakość wykonania, wygoda użytkowania i wysoka jakość dźwięku sprawiają, że w tym przedziale cenowym trudno o konkurencję.