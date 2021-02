Komfort, wygoda, precyzja – marzenie niejednego gracza.

Klawiatura mechaniczna Cooler Master MK-730 już od pierwszego kontaktu jasno daje nam do zrozumienia, że mamy do czynienia z produktem klasy premium. W eleganckim pudełku znajdziemy nie tylko filigranową klawiaturę, ale również wymienne kolorowe klawisze, które możemy dostosować do naszych gamingowych potrzeb i pozwolą nam one na odrobinę personalizacji.

Cooler Master MK-730 wykonano z najlepszej jakości materiałów. Dodatkowo, górną pokrywę pokryto - efektownie wyglądającym - szczotkowanym aluminium. Cała konstrukcja jest solidna i wytrzymała, a przy tym niezwykle lekka (698 g). Producent zadbał również o taki detal jak odczepiany kabel USB (typu-C). O tym, że model MK-730 to typowy sprzęt dla graczy może świadczyć chociażby brak panelu numerycznego. Choć dla większości graczy z pewnością nie będzie to problemem, to już osoby, które klawiaturę mechaniczną chcą wykorzystać nie tylko do grania mogą narzekać.

Za komfortową pracę klawiatury w dużej mierze odpowiadać będą mechaniczne przełączniki Cherry MX Brown, które, jak zapewnia producent, wytrzymają do 50 milionów naciśnięć.

Podpórka pod nadgarstki to kolejny atut Cooler Master MK-730. Jak wszystko w jego wypadku została wykonana z pieczołowitą precyzją. Magnetyczne mocowanie sprawia, że łatwo i szybko możecie dołączyć ją do klawiatury. Miękka gąbeczka pokryta delikatnym materiałem sprawia, że nie odczujecie dyskomfortu nawet po wielogodzinnej sesji.

Na uwagę zasługują również klawisze funkcyjne, które pozwolą dostosować kolor i animację podświetlenie RGB do własnych preferencji, bez potrzeby pobierania i instalowania dodatkowego oprogramowania. Będąc już przy aplikacji dedykowanej modelowi MK-730, trzeba podkreślić, że nie wyróżnia się on niczym specjalnym i pozwala, standardowo, na ustawienie makr, oświetlenia i własnych profili.

Jak Cooler Master MK-730 sprawuje się w akcji? Wyśmienicie, szczególnie podczas rozgrywki, klawisze reagują szybko i precyzyjnie. Nie ma mowy o żadnych opóźnieniach. Warto też odnotować, że nie są one przesadnie głośne. Podczas pisania dłuższych tekstów MK-730 również spisuje się bardzo dobrze, jednak osoby przyzwyczajone do korzystania z funkcjonalności panelu numerycznego będą rozczarowane jego brakiem. Szczególne wrażenie zrobił na nas komfort pracy jaki gwarantuje klawiatura Cooler Master. W dużej mierze jest to zasługa znakomicie zaprojektowanej podkładki, ale również sam profil klawiatury sprawia, że nawet wielogodzinna praca czy zabawa na niej, to czysta przyjemność.