Cooler Master MasterKeys Pro L to klawiatura gamingowa oferująca wiele praktycznych funkcji. Dowiedz się, jakich!

Cooler Master MasterKeys Pro L - budowa i cechy

Cooler Master MasterKeys Pro L to pełnowymiarowa klawiatura gamingowa, której w obudowie z solidnego tworzywa sztucznego, dodatkowo wzmacnianej przez elementy metalowe. Wszystkie przyciski korzystają z przełączników Cherry MX RGB. Jak chwali się producent, modyfikacja płytki drukowanej za pomocą małych wycięć umożliwiła umieszczenie większych i jaśniejszych diod LED. A skoro już o tym mowa - podświetlenie RGB można modyfikować w dowolny sposób, korzystając z 16,7 miliona barw. Dzięki temu każdy może spersonalizować efekty pod kątem swojego gustu. Klawiaturę obsługuje 32-bitowy procesor ARM Cortex M3, co pozwala w pełni wykorzystać potencjał klawiatury poprzez programowanie „w locie” oraz obsługę złożonych makr czy trybów podświetlenia. Klawiaturę podłącza się do portu USB za pomocą 150-centymetrowego kabla plecionego.

Cooler Master MasterKeys Pro L- funkcje

Klawiatura Cooler Master MasterKeys Pro L umożliwia tworzenie własnych makr oraz zapisywanie do czterech profili. Aby zmienić podświetlenie, wystarczy użyć skrótów klawiaturowych. Przy korzystaniu z dedykowanego oprogramowania, można ustalić osobny kolor dla każdego przycisku. W obu przypadkach mamy do czynienia z bardzo ułatwiającymi codzienne użytkowanie rozwiązaniami. Inne to blokada klawisza Windows. Producent zadbał o pełen antighosting: połączono technologie N-Key oraz 6-key rollover, co ma umożliwić prawidłowe wykrycie każdego naciśnięcia klawisza, niezależnie od tego, ile klawiszy jest równocześnie wciśniętych. Jeśli naciśnie się siedem lub więcej klawiszy, automatycznie przełączy się na tryb N-key. Na plus należy także policzyć temu modelowi klawisze multimedialne.

Podsumowując: Cooler Master MasterKeys Pro L to mocna propozycja zarówno dla graczy, którzy lubią prostotę obsługi, jak i tych, którzy chcą samodzielnie grzebać w ustawieniach. Można jej również używać do pisania, ale nie oddaje wówczas pełnis woich - dość dużych - możliwości.