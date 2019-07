Corsair Carbide 678C – prezentujemy cichą obudowę ze szklanym oknem.

Corsair to amerykańska firma z siedzibą w Fremont założona w 1994 roku przez Andyego Paula, Dona Libermana i Johna Beekleya specjalizująca się m.in. w produkcji pamięci RAM, zasilaczy komputerowych, obudów, zestawów do ich chłodzenia a także chłodzenia procesorów.

Mieliśmy okazję przetestować obudowę Corsair Carbide 678C.

Carbide 678C – BUDOWA

Model o wymiarach 549 x 239 x 497 mm, legitymuje się wagą niespełna 13 kg. Gabaryty podpowiadają nam, że mamy do czynienia z konstrukcją typu Mid Tower, która jest dostosowana do płyt głównych MiniITX, MicroATX, ATX oraz E-ATX. Do budowy wykorzystano wysokiej jakości stal i tworzywo sztuczne. Zaimplementowano także boczek z hartowanym szkłem dzięki, któremu można podziwiać zamontowane komponenty oraz oświetlenie RGB.

Obudowa została zaprojektowana tak, aby pomieścić aż dziewięć kart rozszerzeń - w tym dwie pionowo.

Znajdziemy tu miejsce na sześć dysków 3,5”, trzy 2,5’ a ponadto kieszeń 5,25” na napęd optyczny.

Obudowa umożliwia montaż do 9 wentylatorów w konfiguracji:

na topie (3 x 120 mm lub 3 x 140 mm)

na froncie ( 3 x 120 mm lub 2 x 140 mm)

od dołu ( 2 x 120 mm lub 2 x 140 mm)

od tyłu ( 1 x 120 mm lub 1 x 140 mm)

Na topie znajduje się przycisk power i reset oraz dioda informująca o pracy dysku. Ponadto mamy 2 porty USB 3.0, jeden port USB – C, dzielone gniazdo jack oraz magnetyczną kratkę z filtrem przeciw-pyłowym, przykrywającym dwa wentylatory.

Front na całej długości chroni otwierana klapa o ascetycznym wykończeniu z dominantą w postaci logotypu producenta.

Bezpośrednio za drzwiczkami ukryto filtr przeciw-pyłowy, a za nim jeden wiatraczek 140 mm.

Kolejny wentylator ulokowano z tyłu. Jest to wiatrak w rozmiarze 140 mm. Miejsce na zasilacz przewidziano w oddzielnej komorze, która dodatkowo pomieści dwa dyski 3,5”. W obudowie można zainstalować kartę graficzną o długości do 370 mm, chłodzenie procesora o wysokości do 170 mm i zasilacz o długości do 225 mm. Corsair Carbide 678c został wyposażony w 3 panele wysuszające, znajdują się one na froncie, na topie oraz na ściance bocznej.

Carbide 678C – SPECYFIKACJA

Wymiary obudowy: 549 mm x 239 mm x 497 mm

Maksymalna długość GPU: 370 mm

Maksymalna długość zasilacza: 225 mm

Maksymalna długość chłodzenia CPU: 170 mm

Liczba slotów na karty rozszerzeń: 7+2 pionowo

Liczba case’ów na dyski: (x6) 3.5 in (x3) 2.5 in

Typ obudowy: Mid-Tower

Szklany boczek: Szkło hartowane

Okres gwarancji): 2 lata

Materiał z jakiego wykonana jest obudowa: Stal, szkło hartowane

Kompatybilne radiatory/ wiatraki: 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm, 360 mm, 420 mm

Kompatybilne chłodzenie: H55, H60, H75, H80i, H90, H100i, H105, H110i, H115i, H150i

Obsługiwane typy zasilaczy: ATX (nie dołączony)

Waga: 13,056 kg

Liczba slotów na dyski 3,5 cala: 6

Liczba slotów na dyski 2,5 cala: 3

Carbide 678C - JAKO CZĘŚĆ PLATFORMY TESTOWEJ PC WORLD

Dzięki firmie Corsair, która użyczyła nam Carbide 678C została zmontowana nasza platforma testowa, w której zamontowaliśmy płytę ATX ASRock Z390 Steel Legend wraz z chłodzeniem SilentiumPC Navis RGB 280. Oba te elementy elegancko wkomponowały się do wnętrza obudowy, również z kablologią nie było najmniejszego problemu.

Carbide 678C –TESTY

Sprawdziliśmy obudowę pod kątem wygłuszenia.

Do pomiaru dźwięku użyliśmy urządzenia VoltCraft SL-100 oddalonego od obudowy ok 40 cm.

Zmierzyliśmy hałas wydobywający się podczas spoczynku i obciążenia. Do obciążenia użyliśmy programów: AS SSD, LinX (20 min testu, 5 min wychładzania i kolejne 20 min testu) oraz OCCT (30 min testu). Pomiary zostały wykonane zarówno przy zamkniętej jak i otwartej obudowie

W pomieszczeniu, gdzie odbywały się testy panowała temperatura 20˚C, a szum tła był na poziomie 34,5 db. W teście ukazaliśmy najwyższe wartości pokazane przez decybelomierz. Pomiar temperatury i obrotów wentylatorków wykonaliśmy za pomocą programu HWiNFO.

Ponadto sprawdziliśmy wartości temperatur i poziom hałasu w 2 trybach działania wentylatorów: PWR Silent oraz FULL SPEED.

Wyniki prezentujemy w tabeli poniżej.

Carbide 678C – GRUBOŚĆ BLACHY

Dokonaliśmy pomiaru grubości blachy w obudowie, do pomiaru użyliśmy suwmiarki elektronicznej. Jako iż w ogólnie dostępnych miejscach blacha na rantach była pogrubiona, szukaliśmy miejsca w którym będzie równa na całej długości. Padło na miejsce z tyłu, przy śledziach montowanych pionowo. Grubość blachy w tym miejscu wynosi 1,22 mm.

Carbide 678C – PODSUMOWANIE

Obudowa Corsair Carbide 678C jest rewelacyjnym produktem skonstruowanym z bardzo dobrych materiałów. Zamontowane płyty wygłuszające umożliwiają bardzo cichą, a zarazem wydajną pracę. Dobrze zaprojektowane wnętrze pozwala na umieszczenie dużej liczby dysków oraz sporej liczby kart rozszerzeń.