Corsair HS50 to słuchawki zaprojektowane z myślą o długich sesjach. Czy warto w nie zainwestować?

Corsair HS50 to słuchawki dla graczy o konstrukcji zamkniętej, wyposażone w dwa neodymowe przetworniki o średnicy 50 mm każdy. Jakość dźwięku można określić jako poprawną lub średnią - odczuwa się zwłaszcza brak mocnego basu, co w wielu grach zauważalnie redukuje np. efekty eksplozji. Zaletą natomiast jest ich mocna, wytrzymała konstrukcja z metalu i tworzyw sztucznych oraz wygoda użytkowania - muszle wyłożono miękką pianką z pamięcią kształtu, dzięki której słuchawki Corsair dopasują się do uszu, a siateczka od strony wewnętrznej zapewnia dobrą wentylację głowy. Na lewym nauszniku znajdują się przyciski do sterowania głośnością oraz natychmiastowego wyciszenia. HS50 posiadają także mikrofon jednokierunkowy z funkcją redukcji szumów z otoczenia - jeśli z niego nie korzystasz, możesz go odłączyć.

Corsair HS50 można podłączyć do PC, a także konsol, jednak w przypadku Xbox One może być potrzebny adapter Microsoft, sprzedawany osobno. Jak wypada całość? Bardzo przeciętnie. Niestety, nie mają nic, co pozwalałoby im się na wybicie poza półkę ze średniakami. Dlatego, podsumowując: słuchawki Corsair HS50 to produkt dla mniej wymagających użytkowników. Jeśli cenisz sobie naprawdę wysoką jakość dźwięku, lepiej rozejrzeć się za inną alternatywą.