Corsair HS80 RGB Wireless - test słuchawek

Mieliśmy okazję przetestować bezprzewodowe słuchawki gamingowe Corsair HS80 RGB Wireless. Sprawdzamy, jak radzą sobie w akcji i czy warte są swojej ceny.

Czym powinny charakteryzować się słuchawki gamingowe? Przede wszystkim bardzo dobrym brzmieniem i mikrofonem, dzięki któremu bez problemu możemy komunikować się podczas rozgrywki. Jeśli dodamy do tego długi czas pracy na baterii, wygodę oraz dźwięk przestrzenny Dolby Atmos, to mamy do czynienia ze sprzętem prawie doskonałym.

Specyfikacja

Łączność Przewodowa i bezprzewodowa Rodzaj łączności Radiowa System audio Stereo 2.0 Średnica membrany 50 mm Pasmo przenoszenia słuchawek 20 - 40000 Hz Impedancja słuchawek 32 Om Czułość słuchawek 116 dB Mikrofon wbudowany Odłączany mikrofon Nie Pasmo przenoszenia mikrofonu 100 - 10000 Hz Impedancja mikrofonu 2,2k Om Czułość mikrofonu -40 dB Długość kabla 1,8 m Odłączany kabel Tak Zasięg Do 18 m Długość pracy na baterii Do 20 h Kompatybilność Windows, Xbox, PlayStation

Zawartość opakowania

Biorąc do rąk opakowanie HS80 RBG Wireless widzimy charakterystyczną dla firmy Corsair kolorystykę. Połączenie czarnego oraz jaskrawego żółtego. Po zdjęciu obwoluty naszym oczom ukazuje się bardzo eleganckie, czarne pudełko z logo producenta na środku. Po otwarciu zobaczymy najważniejsze, czyli słuchawki. Są one umieszczone w plastikowym stelażu, co dodatkowo chroni sprzęt przez wstrząsami, które mogą pojawić się podczas transportu. Pod spodem znajdziemy małe pudełeczko, w którym producent umieścił adapter USB do bezprzewodowego połączenia, kabel do ładowania i dokumentację.

Corsair HS80 RGB Wireless - wygląd i pierwsze wrażenia

Słuchawki Corsair HS80 RGB Wireless wykonane są z czarnego, matowego plastiku. Biorąc je do ręki czujemy, że mamy do czynienia z solidnym sprzętem, który nie połamie się przy pierwszym nieuważnym ruchu. Na zewnętrznych stronach muszli znajdują się logotypy producenta. Po uruchomieniu podświetlają się na kolor odpowiadający poziomowi naładowania baterii. W górnej części, pod pałąkiem znajdziemy skórzany pasek. Jest on regulowany, dzięki czemu możemy dopasować słuchawki do kształtu i rozmiaru głowy.

Na lewej muszli znajdziemy przycisk uruchamiania oraz pokrętło regulacji głośności. Ma ono dodatkową funkcję. Po naciśnięciu możemy przełączać się pomiędzy poszczególnymi trybami dźwięku. Mamy do wyboru ekspozycję wysokich tonów, zbalansowany oraz podbicie basu. Niżej znajduje się gniazdo USB-C do podłączenia przewodowego oraz ładowania słuchawek.

Bardzo podoba mi się wykończenie muszli materiałem. Dzięki takiemu rozwiązaniu są one niezwykle wygodne. Nawet przy dłuższym posiedzeniu przed komputerem uszy nie męczą się i nie bolą. Przy wyższych temperaturach i w ogrzewanych pomieszczeniach unikniemy także nadmiernego pocenia się, tak jak w przypadku skóropodobnych, sztucznych materiałów w innych modelach słuchawek.

Corsair HS80 RGB Wireless - dźwięk i mikrofon

Słuchawki Corsair HS80 RGB Wireless testowałem słuchając muzyki, oglądając filmy i oczywiście grając. Moje pierwsze zetknięcie z ich brzmieniem miałem z muzyką. Po podłączeniu słuchawek i uruchomieniu różnych utworów przez chwilę zaniemówiłem. Dźwięk jest niezwykle czysty i głęboki. Mamy tu do czynienia ze świetnym odwzorowaniem barw i poszczególnych pasm. Śmiało stwierdzam, że słuchanie muzyki dzięki tym słuchawkom to czysta przyjemność.

Przejdźmy jednak do najważniejszego, czyli jak Corsair HS80 RGB Wireless radzi sobie w grach. Słuchawki testowałem m.in. w Call of Duty Warzone. W żadnym momencie nie miałem problemu z określeniem tego, z której strony dobiegają do mnie odgłosy wydawane przez przeciwników. Przez to, że dźwięk jest bardzo czysty i pozbawiony szumów, wszystko słychać niezwykle dobrze. Doskonałe podbicie basu sprawia, że wystrzały i wybuchy brzmią, jakby wszystko działo się obok nas.

Także Dolby Atmos for Headphones działa bardzo dobrze. Nie wszystkie gry obsługują już tę technologię, jednak znajdziemy ją w coraz większej liczbie tytułów. Po uruchomieniu tej opcji nie musimy martwić się o zniekształcenia czy inne problemy z dźwiękiem, jak w przypadku innych modeli słuchawek. Chcąc korzystać z Dolby Atmos musimy pobrać specjalną aplikację. Instrukcja dołączona jest do słuchawek.

Nie mam także żadnych zastrzeżeń co do mikrofonu. Dźwięk jest czysty i pozbawiony zniekształceń. Pozwala to na dobrą komunikację podczas rozgrywek sieciowych. Nie jest to co prawda jakość studyjna, ale nie oczekujemy tego w zestawie słuchawkowym, który jest przeznaczony dla graczy. Bardzo ciekawą opcją jest głos lektora, który informuje o tym, czy mikrofon jest uruchomiony czy nie.

Corsair HS80 RGB wireless - łączność i bateria

Łączność w przypadku słuchawek Corsair HS80 RGB Wireless to kolejny element na plus. Producent deklaruje zasięg do 18 metrów i nie jest to tylko marketingowy chwyt. Dzięki autorskiemu systemowi Slipstream Wireless możemy być spokojni jeśli chodzi o przerywanie lub zanikanie sygnału. W moim przypadku problem pojawiał się dopiero po oddaleniu od komputera na kilka metrów do innego pokoju, kiedy od źródła dźwięku dzieliły mnie dwie ściany, w tym jedna nośna.

A jak wygląda kwestia długości pracy na baterii? Corsair obiecuje około 20 godzin pracy na jednym ładowaniu. Podczas testów najdłużej udało mi się utrzymać słuchawki przy życiu przez około 15 godzin. Miałem wtedy uruchomione wszystkie podświetlenia, komunikaty głosowe oraz Dolby Atmos. Dodatki możemy wyłączyć. Wtedy czas pracy na akumulatorze wydłuży się. Samo ładowanie także przebiega dość szybko. Po około 1,5 godzinnym podłączeniu kabla (podczas korzystania ze słuchawek) usłyszałem komunikat o pełnym naładowaniu.

Corsair HS80 RGB Wireless - podsumowanie

Jeśli szukasz bezprzewodowego zestawu słuchawkowego, który doskonale sprawuje się zarówno w grach jak i podczas słuchania muzyki czy oglądania filmów to Corsair HS80 RGB Wireless zdecydowanie jest dobrym wyborem. Słuchawki są bardzo wygodne nawet podczas dłuższego posiedzenia. Czas pracy na baterii pozwala na komfortowe i długotrwałe użytkowanie bez strachu, że zaplączemy się w kable. Samo ładowanie także jest bardzo szybkie i czasami nie wierzyłem, że już mogę odłączyć przewód. Dźwięk, jaki wydobywa z siebie zestaw jest czysty i klarowny. Możemy się komunikować z innymi graczami bez strachu, że ktoś nas nie usłyszy. Słuchawki Corsair HS80 RGB Wireless możemy kupić w tym momencie, w zależności od sklepu, w przedziale 599-689 zł. Moim zdaniem sprzęt jest w pełni wart swojej ceny. Ciężko znaleźć lepszy model w takiej zależności jakość/cena.