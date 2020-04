Corsair Ironclaw RGB Wireless to myszka bezprzewodowa, która oferuje aż 10 programowalnych przycisków. Jakimi jeszcze zaletami może zainteresować użytkownika?

Corsair Ironclaw RGB Wireless to bezprzewodowa myszka gamingowa. W ofercie producenta znajduje się także wersja przewodowa - Corsair Ironclaw. Jej konstrukcja została wykonana w taki sposób, aby kształt był w pełni ergonomiczny i nawet dłuższe sesje nie wywoływały uczucia zmęczenia dłoni. Łączność bezprzewodowa może odbywać się za pomocą specjalnego, niewielkiego adaptera lub przy wykorzystaniu modułu Bluetooth. Co warto podkreślić - dołączono do niej także kabel długości 180 cm, co pozwala na zmienienie jej w każdej chwili w myszkę przewodową. Ironclaw wyposażono w dziesięć programowalnych przycisków - można zapisywać je w pamięci urządzenia i mieć zawsze pod ręką. Za pomocą dedykowanego oprogramowania możliwa jest także regulacja wszystkich stref podświetlenia RGB - czyli obudowy oraz logo.

Corsair Ironclaw RGB Wireless to myszka dla graczy z sensorem optycznym PMW3391. Zwraca uwagę olbrzymi zakres DPI - maksymalny to 18000, a użytkownik może regulować go z dokładnością do 1 DPI! Jak podaje sam producent - jest to jeden z najbardziej zaawansowanych czujników w historii jego produktów. Wartości DPI pokazywane są przez trzy podświetlane paski z boku - ich barwa różni się w zależności od wybranej wartości. Dzięki temu podczas gry zawsze wiesz, z jakiego profilu korzystasz. Myszka korzysta z przycisków Omron, których żywotność szacowana jest na 50 mln kliknięć. Wbudowany akumulator powinien zapewnić urządzeniu zasilania na 50 godzin intensywnej pracy. Nie jest to akurat za dużo i stanowi w sumie jedyny minus tego modelu.

Podsumowując: Corsair Ironclaw RGB Wireless to bardzo udana pozycja bezprzewodowa dla graczy. Warto ja nabyć!