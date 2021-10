Corsair K65 RGB MINI - mały format, duża cena

Corsair postanowił w tym roku wprowadzić swoją propozycję 60% mechanicznej klawiatury gamingowej. Czy najnowsze dziecko popularnego producenta sprzętu dla graczy jest warte swojej ceny?

Corsair próbuje swoich sił na wschodzącym i cieszącym się coraz większym zainteresowaniem rynku 60-procentowych klawiatur mechanicznych. Patrząc na nazwę, można byłoby śmiało założyć, że jest to 65-procentowy layout - nic bardziej mylnego. K65 RGB MINI to 60-procentowa kompaktowa wersja, znanej fanom tej marki, klawiatury K65 TKL, z której usunięto wszystko poza tym, co w niej najważniejsze.

Czy nowa propozycja od Corsair wyróżnia się jakkolwiek na tle fali 60- i 65-procentowych klawiatur mechanicznych, wprowadzonych na rynek przez innych największych producentów sprzętu dla graczy? Zapraszam do recenzji i testu klawiatury K65 RGB MINI, w której sprawdzimy, co potrafi i czy warto ją kupić.

Fot. Artur Tomala

Corsair K65 RGB MINI - Specyfikacja techniczna

Format 60% Rodzaj przełączników Mechaniczne - Cherry MX Speed Łączność Przewodowa Interfejs USB-C Złącza USB-C - 1 szt, Obsługa makr Tak Podświetlenie klawiszy Tak Kolor podświetlenia klawiszy Wielokolorowe - RGB Rodzaj podświetlenia Punktowe - każdy klawisz w innym kolorze, Strefowe - każda strefa w innym kolorze, Jednostrefowe - wszystkie klawisze w tym samym kolorze Kolor Czarny Długość przewodu 1,8 m Dodatkowe informacje Stopki antypoślizgowe, Odłączany kabel USB, Kabel w oplocie, Obsługa makr, Profile ustawień, Wytrzymałość 100 mln kliknięć, Regulacja jasności podświetlenia, Anti-Ghosting z pełnym N-Key Rollover, Nakładki klawiszy z PBT Dołączone akcesoria Kabel USB, Dodatkowe nakładki na klawisze, Narzędzie do zdejmowania nakładek klawiszy Długość 294 mm Szerokość 105 mm Wysokość 44 mm Waga 580 g Gwarancja 24 miesiące (gwarancja producenta)

Corsair K65 RGB MINI - Cena

Sugerowna cena detaliczna Corsair K65 RGB MINI wynosi 459 zł. Patrząc na propozycje innych czołowych producentów sprzętu dla graczy, cena tej klawiatury nie różni się znacząco od konkurencji.

Niemniej jednak, na rynku można znaleźć inne kompaktowe klawiatury, które oferują dodatkowe funkcje, takie jak możliwość swobodnej wymiany przełączników lub łączność bezprzewodową, za o wiele mniejszą cenę.

Corsair K65 RGB MINI - Zawartość zestawu

Całość trafia do nas w niewielkim kartonowym pudełku, które zdobi charakterystyczny żółty kolor marki Corsair oraz podobizna samego urządzenia. Wewnątrz znajduje się klawiatura wraz z potencjalną osłonką przeciwkurzową, ulotki producenta, kabel USB - USB-C w oplocie, wymienne klawisze Spacji oraz Escape z logiem Corsair, a także keycap puller (narzędzie do zdejmowania klawiszy).

Fot. Artur Tomala

Fot. Artur Tomala Fot. Artur Tomala

Corsair K65 RGB MINI - Design i jakość wykonania

Wygląd K65 RGB MINI różni się od tego, do czego Corsair przyzwyczajał nas przez ostatnie lata. Nie ma tu szczotkowanego aluminium, ani ostrych krawędzi. Całość otula zabudowany i dobrze podświetlony korpus w kolorze matowej czerni, co z pewnością dopełnia Spacja z geometrycznym wzornictwem i wyczuwalną fakturą.

Co prawda, wspomniany klawisz to jedynie ABS, co wiąże się z jego słabszą jakością i wytrzymałością. W tym przypadku jest to jednak całkowicie zrozumiałe - tutaj liczy się głównie design, podczas gdy w zapasowej Spacji najważniejsza jest wytrzymałość.

Obudowa została wykonana z tworzywa sztucznego i jest dość sztywna oraz wytrzymała. Z czasem można zauważyć na niej ślady palcowania, lecz po 2-tygodniowym okresie użytkowania wciąż prezentuje się naprawdę dobrze. Wewnątrz znajdziemy metalową płytkę w kolorze białym, co z pewnością pomaga lepiej rozchodzić się podświetleniu.

Fot. Artur Tomala Fot. Artur Tomala Fot. Artur Tomala

W kwestii jakości wykonania, z pewnością na plus są tutaj nakładki. Widoczna na nich czcionka jest czytelna, co dodatkowo potęguje przebijające się przez nią podświetlenie. Są to również klawisze PBT Double-Shot o grubości 1,5 mm, które nie uginają się pod ciężarem dłoni oraz na których nie widać żadnych mankamentów produkcyjnych.

Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest również umieszczenie na praktycznie każdej nakładce skrótu klawiszowego, co z pewnością jest miłym gestem w kierunku osób, które dopiero przechodzą z klawiatur 100% lub TKL na mniejszy format.

Fot. Artur Tomala

Fot. Artur Tomala Fot. Artur Tomala

To co jednak warto zauważyć w wyglądzie tej klawiatury, to brak oryginalności. Na rynku znajduje się wiele podobnych konstrukcji, które - poza delikatnym oznakowaniem przez producenta - wyglądają wręcz bliźniaczo do K65 RGB MINI.

Port USB-C został umieszczony na środku tylnej krawędzi korpusu, a pod spodem znajdziemy wąskie gumki antypośligozwe. Niestety, na próżno szukać tu regulacji kąta nachylenia. Klawiatura oferuje predefiniowane ustawienie wymuszone konstrukcją obudowy.

Rozczarowaniem z pewnością jest także brak jakiegokolwiek łączą bezprzewodowego. Korzystając z K65 RGB MINI jesteśmy zmuszeni do pracy wyłącznie po kablu. Co prawda, jest to poprawne i z pewnością sprzyjające graczom rozwiązanie, które minimalizuje opóźnienie w przesyle danych, lecz w znacznie niższych cenach można znaleźć konkurencyjne modele, które oferują chociażby standardową łączność Bluetooth.

Fot. Artur Tomala

Corsair K65 RGB MINI - Przełączniki i stabilizatory

Coirsair posiada w swojej ofercie autorskie przełączniki optyczne, lecz w K65 RGB MINI znaleźć możemy dwa warianty mechaniczne - CHERRY MX Red lub CHERRY MX Speed Silver. Oba modele to przełączniki liniowe, a w moim egzemplarzu testowym znalazł się drugi z nich.

Siła nacisku CHERRY MX Speed Silver wynosi 45 g, punkt aktywacji 1,2 mm, a całościowy skok to 3,4 mm. Jest to również nowa, wzmocniona wersja tych przełączników, które wytrzymują do aż 100 milionów kliknięć. Zastosowane stabilizatory to również standardowy i wszechobecny wariant od CHERRY MX.

Fot. Artur Tomala

Fot. Artur Tomala Fot. Artur Tomala Fot. Artur Tomala

Corsair K65 RGB MINI - Podświetlenie, funkcje i oprogramowanie

Funkcjonalność klawiszy oraz tryb podświetlenia można skonfigurować bezpośrednio w dedykowanym oprogramowaniu iCUE. Program jest bardzo intuicyjny, czytelny i dobrze zrealizowany. Można w nim konfigurować praktycznie każdy aspekt naszej klawiatury - podświetlenie, makra, funkcje, multimedia czy zapisanie profili w pamięci urządzenia.

Jak już wspominałem wcześniej, prawie każdy klawisz klawiatury posiada swoją drugą funkcjonalność. Za pomocą przycisku FN możemy korzystać z przycisków multimedialnych, funkcyjnych, strzałek, a nawet przycisków myszki, które zostały przypisane do już istniejących klawiszy.

Fot. Artur Tomala

Fot. Artur Tomala Fot. Artur Tomala Fot. Artur Tomala

Corsair K65 RGB MINI - Komfort użytkowania

Ogólne uczucie podczas korzystania z K65 RGB MINI oceniam bardzo pozytywnie, choć mam co do niej kilka zastrzeżeń. Dla większości, na pewno jednym z początkowych problemów będzie dysonans w przypadku przesiadki z większej rozmiarowo klawiatury. Jest to jednak błahostka, która znika po dosłownie kilkudziesięciu minutach pracy i przyzwyczajeniu się do kompaktowej formy tej klawiatury.

Fot. Artur Tomala

To co jednak jest mocno zauważalne, to fakt, że klawiatura pinguje, a dźwięk wydobywający się podczas klikania w klawisze powoduje dość duże echo. Cała konstrukcja jest swoistym pudłem rezonansowym dla każdego kliknięcia, w szczególności tego dynamicznego, który tak często występuję podczas grania w gry. Głównym tego powodem z pewnością jest fakt, że w środku klawiatury nie znajdziemy żadnego wygłuszenia w postaci chociażby warstwy pianki amortyzującej.

W kwestii pracy stabilizatorów - w tej cenie spodziewałem się czegoś lepszego, aczkolwiek nie jest najgorzej. Co jednak jest zaskakujące, Corsair zdecydował się na przesmarowanie stabilizatorów, co z pewnością niweluje ich niedoskonałości i poprawia ogólny komfort użytkowania. Osobiście zdecydowałbym się jednak (poza zastosowaniem innych stabilizatorów) na użycie większej ilości smaru.

Fot. Artur Tomala

Corsair K65 RGB MINI - Podsumowanie

Niestety, K65 RGB MINI sprawia wrażenie mocno spóźnionej 60-procentowej klawiatury, która dodatkowo w kwestii designu i użytych elementów czerpie garściami z wszechobecnych na rynku od wielu lat konkurencyjnych modeli. Wybór sztampowych przełączników jest co najmniej poprawny, lecz niestety w tej cenie nie robią one na użytkowniku większego wrażenia.

O wiele lepszym rozwiązaniem byłoby np. zastosowanie płytki PCB z możliwością swobodnej wymiany przełączników (hot-swap) lub ewentualne użycie własnych wariantów optycznych Corsaira, które znamy z innych klawiatur tej marki.

Fot. Artur Tomala

Praca przełączników CHERRY MX Silver Speed jest dość równomierna, lecz nie jest aż tak gładka, jak mógłbym się tego spodziewać. Natomiast korpus samej klawiatury jest wytrzymały i dość lekki, waży około 580 g, a na biurku trzyma się stabilnie.

Nakładki to jeden z bardziej udanych elementów tej klawiatury, lecz całość wciąż sprawia wrażenie urządzenia wycenionego na kwotę co najmniej o połowę mniejszą. K65 RGB MINI wciąż pozostaje przyjemną do codziennego użytku klawiaturą, jednak biorąc pod uwagę jej stosunek jakości do ceny, uważam, że nie jest warta zakupu.