Corsair K70 LUX Red LED to klawiatura gamingowa znanego i lubianego producenta. Czym może Cię skusić?

Corsair K70 LUX Red LED - budowa i cechy

Corsair K70 LUX Red LED to klawiatura dla graczy ze 122 przyciskami używającymi przełączników Cherry Mix. Są one osadzone w aluminiowej obudowie o otwartej strukturze. Praktycznym dodatkiem jest podpórka na nadgarstki, którą można w dowolnym momencie przypiąć i odpiąć. Klawisze WASD, używane najczęściej w grach FPS i MOBA, zostały pokryte gumową warstwą, aby zapewnić lepszą kontrolę. Praktycznym dodatkiem jest sześć przycisków multimedialnych oraz rolka do regulacji głośności. Klawiatura Corsair K70 LUX posiada czerwone podświetlenie LED, a oprogramowanie CUE (Corsair Utility Engine) umożliwia dostosowanie intensywności i efektów do preferencji każdego użytkownika. W klawiaturę wbudowano porty USB, dzięki czemu można podłączyć bezpośrednio do niej myszkę lub adapter słuchawkowy. Za stabilność klawiatury odpowiadają gumowe paski antypoślizgowe oraz sama jej waga - 1200 gramów.

Corsair K70 LUX Red LED - funkcje

Klawiatura Corsair zyskuje dzięki makrom. Ich programowanie umożliwia CUE - można zmienić przypisanie dla każdego klawisza, co znaczni zwiększa komfort każdej rozgrywki. Natomiast sama w sobie oferuje pełny Anti-Ghosting i Key Rollover, czyli to, co potrzebne prawdziwym graczom na polu walki. Corsair Utility Engine można pochwalić za intuicyjną obsługę oraz dużą ilość oferowanych opcji. Szkoda tylko, że klawiatura w tej cenie ma zaledwie jeden kolor podświetlenia, ale jeśli to komuś nie przeszkadza, nie będzie minusem.

Podsumowując: Corsair K70 LUX Red LED to solidna klawiatura, która powinna umożliwić setki godzin swobodnego grania. Jeśli chcesz zainwestować w sprzęt, który posłuży Ci przez długi czas - warto postawić właśnie na ten!