Corsair M55 RGB Pro to myszka dedykowana graczom. Co warto wiedzieć na jej temat?

Corsair M55 RGB Pro to myszka gamingowa uniwersalnego rozmiaru. Wyposażono ją w osiem przycisków, z tego aż siedem można zaprogramować. Przewód w oplocie ma długość 1,8 metra i jest przytwierdzony do urządzenia na stałe. Modle ten oferuje rozpiętość DPI od 200 do 12400, a regulację można przeprowadzać w locie, naciskając na przycisk za kółkiem myszki. Można także zrobić to w ustawieniach, zmieniając czułość co 100 DPI. Zastosowano tu czujnik optyczny PAW3327 PixArt, osiągający przyśpieszenie do 30G. Myszka to ciemna bryła - ma co prawda zmieniające barwy logo, jednak znajduje się ono w miejscu, które przykryte jest w trakcie używania dłonią. Chroniony oplotem przewód o długości 1,8 m umożliwia wygodne podłączenie urządzenia do komputera lub laptopa.

Corsair M55 RGB Pro można skonfigurować dzięki oprogramowaniu iCUE. Obejmuje to programowanie klawiszy (obsługiwane są makra), ustalanie kolorystyki i efektów podświetlenia, a także zapisywanie profili, co będzie bardzo praktyczne dla zapalonych graczy, którzy sprawdzają się w wielu tytułach. Co istotne - myszka będzie doskonale leżeć w dłoniach prawo- i leworęcznych użytkowników. Przyciski zostały wyposażone w przełączniki firmy Omron, z żywotnością sięgającą nawet 50 milionów kliknięć.

Podsumowując: M55 RGB Pro to po prostu porządna myszka, bez zbytecznych dodatków i udziwnień. Świetnie sprawdza się zarówno w grach, jak i przy pracy czy codziennym użytkowaniu komputera, jednak najbardziej docenią ją miłośnicy cyfrowej rozrywki ponieważ umożliwi precyzyjne ustawiania czułości i szybkości, co pozwoli na jej optymalne dopasowanie do potrzeb.