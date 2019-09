Corsair T2 Road Warrior to rozkładany fotel z podłokietnikami 4D. Czy warto go nabyć?

Corsair T2 Road Warrior to fotel dla graczy na solidnej ramie stalowej. Jak podaje producent, został zaprojektowany z myślą o komforcie i wygodzie. W tym celu wyposażono go w regulowane, obszyte miękką tkaniną z mikrofibry poduszki pod kark i odcinek lędźwiowy, ma szerokie siedzisko, wysokie oparcie i dwuwarstwowe, niestandardowe akcenty kolorystyczne, które zapewniają styl, wygodę i wytrzymałość. Oparcie rozkłada się w zakresie 170°, dlatego możesz się łatwo zrelaksować np. oglądając film. Kąt nachylenia siedziska do możesz dostosować w zakresie 17°, aby znaleźć idealne ustawienie dla swojej sylwetki. Podłokietniki 4D można przesuwać w dowolnym kierunku - podnieść lub opuścić, przesunąć w lewo lub w prawo oraz w przód lub w tył, a także obrócić do wybranego położenia. Dzięki temu można je w pełni dostosować tak, aby każdy podłokietnik znajdował się dokładnie tam, gdzie powinien.

Corsair T2 Road Warrior umożliwia ustawianie wysokości siedziska w zakresie 85 milimetrów. Podnośnik pneumatyczny klasy 4 pozwala utrzymać je stabilnie na wybranym poziomie. Obicia z perforowanej skóry poliuretanowej oferują większą oddychalność i komfort, a dwuwarstwowe akcenty w kolorach żółtym, czerwonym, niebieskim, białym lub czarnym dodają estetyki. Ten fotel dla graczy wyposażono w kółka o konstrukcji stosowanej w rolkach umożliwiają bezproblemowy ruch fotela T2 Road Warrior po dowolnej nawierzchni bez pozostawiania śladów na podłodze.