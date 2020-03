Corsair Virtuoso RGB Wireless SE to słuchawki z wyższej półki cenowej. Co może przekonać do ich nabycia?

Corsair Virtuoso RGB Wireless SE to bezprzewodowe słuchawki gamingowe, których można używać także przewodowo. Wyposażono je w nauszniki wypełnione pianką zapamiętującą kształt, osadzone na aluminiowym pałąku. Dzięki temu są lekkie, a zarazem wytrzymałe. Słuchawki wyposażono w przetworniki neodymowe o średnicy 50 mm, a dzięki ich wysokiej gęstości możliwa jest obsługa dźwięku w zakresie od 20 do 40 000 Hz, co daje szeroką scenę, na której dobrze słychać basy, tony średnie oraz wysokie. Wirtualny dźwięk przestrzenny Virtual 7.1 Surround Sound ma za zadanie dokładnie wskazywać kierunek, z którego rozlega się odgłos. Rozwiązanie to sprawdzi się nie tylko podczas gier, ale znacznie zwiększa komfort oglądania filmów czy słuchania muzyki.

Zdaniem producenta, mikrofon znajdujący się przy słuchawkach ma oferować dynamikę i klarowność głosu porównywalną z mikrofonami autonomicznymi. Jest on odpinany, a po podłączeniu ozdabia go świetlny pierścień z diod RGB LED. W praktyce wypada bardzo dobrze, a czystą transmisję głosu zawdzięcza zastosowaniu mechanizmów redukcji szumów otoczenia. Za połączenie bezprzewodowe słuchawek Corsair Virtuoso odpowiada technologia Corsair Slipstream Wireless. Umożliwia nawiązanie łączności w zakresie do 18 metrów, a w trakcie działania wykorzystuje wzmacniające sygnał, inteligentne przełączanie częstotliwości (IFS). W przypadku łączności przewodowej odbywa się ona za pomocą łączności USB. Umożliwia to podpięcie słuchawek do urządzeń mobilnych oraz zestawów audio.

Podsumowując: Corsair Virtuoso RGB Wireless SE to wygoda w połączeniu z wysokiej jakości dźwiękiem. Jeśli potrzebne są nie tylko słuchawki do gier, ale także słuchania muzyki i oglądania multimediów - ten model będzie dobrym wyborem.