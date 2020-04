Creative Halo to głośnik, który możemy polecić wszystkim indywidualistom lub osobom, które oprócz muzyki chcą stworzyć własne kolorystyczne widowisko.

Creative Halo to kompaktowy, bardzo dobrze wykonany głośnik, a jego obudowa - wykonana z miękkiego materiału - jest bardzo przyjemna w dotyku. Jak większość produktów Creative, całość jest dobrze spasowana, więc mamy poczucie wysokiej jakości. Do głośnika jest przytwierdzony bardzo praktyczny sznurek, dzięki czemu urządzenie możemy łatwo przenosić lub przyczepić je np. do plecaka czy uchwytu od mebli.

Creative Halo nie należy do najmniejszych czy najlżejszych głośników, z wagą ok. 500 gramów nie jest to głośnik, który będzie można wygodnie nosić podczas dłuższych wycieczek. Zamiast tego dostajemy do ręki urządzenie, które dzięki swoim widowiskowym funkcjonalnościom najlepiej sprawdzi się na imprezie czy spotkaniu za znajomymi.

Creative Halo posiada w pełni programowalny pierścień ledowy, który potrafi wyświetlać paletę 16,8 mln kolorów. Na początku mamy do wyboru 12 wgranych efektów świetlnych, które możemy zmieniać przyciskiem na obudowie. Jeżeli jednak chcemy w pełni wykorzystać tę funkcjonalność, to warto zainstalować aplikację Creative Xpectra (dostępną na iOS i Android). Dzięki niej będziemy mogli stworzyć własny efekt świetlny i ustawić go na panelu głośnika, a opcja pulsowania ledów z muzyką zrobi już z naszej imprezy prawdziwą dyskotekę.

Creative Halo brzmi całkiem dobrze, nawet przy dużym podkręceniu głośności nie słychać trzasków czy innych zniekształceń. Audiofile mogą mieć trochę zastrzeżeń do brzmienia niskich tonów, ale przy tym poziomie cenowym nie można oczekiwać cudów.

Samo użytkowanie głośnika jest bardzo proste i przyjemne. Przyciski są duże i wygodne, parowanie Bluetooth działa szybko i sprawnie, możemy także połączyć się z głośnikiem przez wejście 3,5 mm.

Urządzenie ma wbudowany mikrofon i może służyć jako zestaw głośnomówiący do rozmów konferencyjnych - to bardzo przydatna, dostępna w większości głośników Creativie funkcjonalność.

Reasumując, Creative Halo to wyróżniający się świetlnymi możliwościami głośnik. Jeżeli nie interesuje Was ta funkcjonalność, to na rynku jest wiele innych ciekawych propozycji, jeżeli jednak chcielibyście urozmaicić domową imprezę czy spotkanie w gronie znajomych, to ten głośnik będzie bardzo dobrym wyborem.