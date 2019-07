Creative Outlier AIR Sports - test sportowych słuchawek true wireless

True Wireless jest największą innowacją w świecie słuchawek od chwili pojawienia się technologii Bletooth. Całkowicie niezależne słuchawki to atrakcyjne rozwiązanie dla aktywnych osób oczekujących maksymalnej swobody podczas treningu. Sprawdzamy czy słuchawki Creative Outlier AIR Sports dotrzymają kroku sportowcom.

Mianem słuchawek true wireless określamy urządzenia z całkowicie niezależnymi wkładkami. Sprzęt pozbawiony jakiegokolwiek okablowania pozostaje zdolny do zapewnienia wysokiej klasy dźwięku stereofonicznego lub przestrzennego. Aktualnie każdy szanujący producent sprzętu klasy konsumenckiej posiada w swojej ofercie przynajmniej jeden model w technologii true wireless. Oferta marki Creative obejmuje kilka konstrukcji tego typu. Wariant skonstruowany z myślą o sportowcach wyróżnia się obudową odporną na działanie potu.

Creative Outlier AIR Sports - cena i dostępność

Słuchawki Creative Outlier AIR dostępne są w 3 wariantach. Podstawowy model można kupić już za 349 zł. Dzięki temu jest to jedna z najtańszych konstrukcji na rynku za wyjątkiem produktów z oferty B-brandów. Testowane przez nas Creative Outlier AIR Sports są o koło 50 zł droższe. Dzięki temu pozostają produktem niezwykle atrakcyjnym cenowo.

Niedawno oferta producenta poszerzyła się o model Creative Outlier Gold z wydłużonym czasem pracy baterii. Cena w tym wypadku została ustalona na poziomie 429 zł.

Creative Outlier AIR Sports - zestaw i budowa

Słuchawki są sprzedawane w niewielkim, kartonowym pudełku. Pełen zestaw obejmuje:

Bezprzewodowe wkładki douszne Outlier Air Sports

Futerał ładujący wydłużający czas działania akumulatorów o 20 godzin

1 para końcówek dousznych w rozmiarze XS, S, M

Mankiet

Kabel USB-C do ładowania

Skrócona instrukcja obsługi i broszury

Creative Outlier AIR Sports wykonano z czarnego tworzywa o wyskokowej jakości. Każda ze słuchawek została wyposażona w przycisk otoczony okrągłą ramką z podświetleniem LED. Wewnętrzna część obudowy kryje styki przeznaczone do ładowania akumulatorów.

Istotnym elementem pakietu jest etui na słuchawki z wbudowanym powerbankiem, wydłużającym czas pracy zestawu. Jego solidnie skonstruowana obudowa została wykończona aluminiowymi wstawkami. Na jednym z boków umieszczono diody informujące o stanie pracy ładowarki oraz gniazdo USB-C. Rozsuwana konstrukcja jest należytej jakości i nic nie wskazuje na to aby miała być podatna na uszkodzenia.

Creative Outlier AIR Sports - specyfikacja

Dane techniczne słuchawek prezentują się następująco:

Przetwornik: grafenowy 5,6 mm

grafenowy 5,6 mm Pasmo przenoszenia: 20 Hz ~ 20 kHz

20 Hz ~ 20 kHz Akumulator: słuchawki 2 x 60 mAh + etui 380 mAh

słuchawki 2 x 60 mAh + etui 380 mAh Czas ładowania: 1-2 h

1-2 h Interfejsy: USB-C / Bluetooth 5.0

USB-C / Bluetooth 5.0 Masa wkładek: 10 g

10 g Masa futerału: 54 g

54 g Zasięg działania: 10 m

10 m Kodek: aptX, AAC, SBC

aptX, AAC, SBC Gwarancja: 2 lata

Creative Outlier AIR Sports - instalacja i sterowanie

Creative Outlier AIR Sports są gotowe do pracy właściwie od chwili wyjęcia ich z opakowania. Wystarczy wcisnąć przycisk na jednej z nich i połączyć się ze smartfonem za pośrednictwem Bluetooth. Podłączenie drugiej ze słuchawek przebiega właściwie automatycznie i wymaga jedynie zatwierdzenia na ekranie smartfona. Cały proces trwa mniej niż minutę.

Sterowanie słuchawkami odbywa się za pomocą przycisków umieszczonych na ich obudowie. Szczegółowe zasady wywoływania funkcji można znaleźć w instrukcji. Działanie systemu jest niezwykle intuicyjne. Pojedyncze wciśnięcie przycisku może służyć do włączania słuchawek, a także odbierania i kończenia połączeń. Podwójne przyciśnięcie przy wyłączonej muzyce aktywuje asystenta głosowego. Przytrzymanie przycisku prawej słuchawki zwiększa głośność, a lewej obniża poziom głośności. Podobnie przebiega zmiana na poprzedni lub kolejny utwór.

Creative Outlier AIR Sports - wygoda użytkowania

Duże gabaryty słuchawek połączone z dokanałową konstrukcją, wzbudzają zasadne pytania o wygodę użytkowania. Zestaw obejmuje 3 rozdaje wkładek pozwalających dostosować konstrukcję do fizjonomii użytkownika. Solidnie osadzone w uchu słuchawki pozwoliły nam na odbycie treningów biegowych na dystansie do 10 km, bez konieczności poprawiania ich ułożenia. Osoby o niewielkich uszach powinny spróbować przymierzyć Outlier AIR Sports jeszcze przed zakupem. Dość duża obudowa może źle wpasowywać się w kształt małżowiny. Odnotowaliśmy taki przypadek w przypadku drobnej przedstawicielki płci pięknej. Plastikowe elementy mocno przylegające do ucha powodują dyskomfort i uniemożliwiają stabilne osadzenie słuchawki.

Komfort przy dłuższym użytkowaniu, nie różni się niczym od innych modeli dokanałowych z sylikonowymi wkładkami. Odczucia będą w tym wypadku sprawą indywidualną. Podczas naszych testów dyskomfort pojawiał się po 1,5-2,5 h ciągłej pracy, zależnie od użytkownika. Słuchawki są masywniejsze niż modele przewodowe, jednakże brak przewodu dociążającego konstrukcje i powodującego szarpnięcia, sprawia że w gruncie rzeczy wydają się lżejsze i bardziej przyjazne w użytkowaniu. Obudowa słuchawek jest odporna na pot i deszcz - zastosowane oznaczenie to IPX5. Trening w deszczowy dzień pozwolił na potwierdzenie zapewnień producenta w tym zakresie.

Zastosowany w słuchawkach akumulator pozwolił nam uzyskać niewiele ponad 6 godzin pracy na pojedynczym ładowaniu. Dołączone do zestawu etui z powerbankiem pozwoliło na dwukrotne naładowanie słuchawek. Oznacza to, że zabierając Creative Outlier AIR Sports "w teren" możemy liczyć na około 18 godzin odsłuchu. To bardzo zadowalający wynik, nawet na tle droższych konkurentów. Parametry deklarowane przez producenta są jeszcze wyższe. Pojedyncze ładowanie może wystarczyć nawet na 10 godzin pracy - możliwe, że wynik ten jest osiągalny przy pewnych optymalnych warunkach (niska głośność, niezakłócona komunikacja, niewykorzystywanie przycisków). Podany w specyfikacji czas ładowania na poziomie do 2 godzin to wartość jak najbardziej realna.

Creative Outlier AIR Sports - brzmienie

Creative Outlier AIR Sport generują przyjemne dla ucha dźwięki odznaczające cię ciepłą barwą brzmienia. Pomimo zauważalnego wyeksponowania basu, nie dominuje on całości odbioru pozostawiając sporo przestrzeni na inne doznania. Szeroko rozpostarta scena pozwala na przyjemne poszukiwanie brzmień w przestrzeni, jednakże dźwięki wydają się być zlokalizowane za słuchaczem. Pewne niedociągnięcia dotyczą również separacji dźwięków - zauważamy je podczas osłuchów muzyki poważnej i niektórych gatunków instrumentalnych. Bardziej energiczne brzmienia, które wydają się naturalne dla słuchawek sportowych prezentują się bez zniekształceń i nie dają powodów do jakichkolwiek narzekań. Dodatkowo na pochwałę zasługuje dobre tłumienie dźwięków z otoczenia.

Creative Outlier AIR Sports - podsumowanie

Słuchawki Creative Outlier AIR Sports to jedna z najciekawszych konstrukcji true wireless. Trudno o lepiej wykonany i brzmiący produkt w kategorii poniżej 700 zł. Sportowa charakterystyka przekłada się na zwiększony komfort użytkowania sprzętu. Na uwagę zasługuje intuicyjna obsługa i zadowalające czasy pracy na akumulatorze.