Creative Outlier Gold

Flagowy model TWS w ofercie Creative. Docenią go szczególnie użytkownicy pragnący maksymalnie długiego czasu pracy.

Zastosowane akumulatory mają pozwolić na 14 h pracy samych słuchawek bez ładowarki i do 39 h z wykorzystaniem etui. Realne czasy należy w tym wypadku dzielić przynajmniej przez 2. Nie zmienia to faktu, że wynik na poziomie 6h i 23 min to rekord naszego testu. Ciekawostką w przypadku tego modelu jest również skalowanie wskaźnika baterii. Komunikowany jest każdy utracony procent naładowania (inne modele zapewniają dokładność do 10%).

Słuchawki wykonano z dobrej jakości tworzywa. Charakterystycznym elementem są okrągłe panele LED świecące w kolorze czerwonym i niebieskim. Jest to ciekawy chociaż mało dyskretny pomysł na przekazywanie komunikatów. Przyciski fizyczne zastosowane w słuchawkach wymagają przyłożenia dość dużej siły podczas zmiany utworów czy regulacji głośności. Niestety sprawia to, że czynności te nie należą do szczególnie komfortowych dla użytkownika. Dobrą informacją jest fakt, że obudowa została wykonana zgodnie z normą IPX5.

Etui to nietypowa, rozsuwana konstrukcja z aluminiowym wykończeniem. Tak skonstruowane akcesorium zapewnia należytą ochronę słuchawek ale gabarytami nieco odstaje od konkurencji.

Dedykowany zestaw obejmuje aż 4 pary wymiennych nakładek oraz przewód USB-C. Ponadto sprzęt jest kompatybilny z SXFI App. Aplikacja pozwala między innymi na zeskanowanie głowy użytkownika (przy pomocy smartfona), celem uzyskania maksymalnie dopasowanych parametrów dźwięku. Słuchawki mogą obsłużyć również wirtualizację dźwięku przestrzennego w standardzie Super X-Fi. Oczywiście uzyskanie dźwięku przestrzennego z nagrań stereofonicznych wiąże się z pewnymi stratami w zakresie szczegółowości brzmienia.

Niestety nawet w domyślnym trybie stereo, Outlier Gold średnio radzą sobie z odwzorowywaniem i separacją dźwięków. Zamiast tego użytkownik otrzymuje dość ciepłe brzmienie z miękkim basem. Odczuwalny jest również delikatny szum przy wysokich ustawieniach głośności. Zastosowany mikrofon dość wiernie reprodukuje mowę.