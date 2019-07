Creative SXFI AIR - test słuchawek technologią Super X-Fi

Nowe słuchawki Creative to pierwsza na rynku konstrukcja wykorzystująca skan ucha użytkownika do opracowania dedykowanej adaptacji dźwięku. Zweryfikowaliśmy jakość symultanicznego dźwięku przestrzennego oraz zapoznaliśmy się z procesem dopasowywania słuchawek do indywidualnych predyspozycji słuchacza.

Upscaling to pojęcie, które coraz częściej słyszymy w kontekście sprzętów RTV. Najczęściej odnosi się ono do nowoczesnych telewizorów, które są w stanie wykorzystać sztuczną inteligencję do podbicia rozdzielczości obrazu z wartości wyjściowej do natywnej rozdzielczości matrycy. Technologia Super X-Fi to taki upscaling w świecie audio. Marka Creative opracowała rozwiązanie, które dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji zapewnia przestrzenny dźwięk, nawet jeśli został on nagrany w wersji mono- lub stereofonicznej.

Creative SXFI AIR to pierwsze słuchawki, które zapewniają dźwięk wspierany przez Super X-Fi. Ponadto producent przygotował dla użytkowników jeszcze jedną innowacyjną ciekawostkę. Słuchawki za pośrednictwem dedykowanej aplikacji mogą mapować kształt małżowin usznych oraz głowy użytkownika, tak aby oferowany dźwięk był optymalnie dostosowany do indywidualnych predyspozycji słuchacza.

Creative SXFI AIR - opakowanie i zestaw

Sprzęt jest sprzedawany w kartonie z kolorowymi nadrukami. Wizerunek słuchawek stanowi jedynie drobny element grafik niesionych na opakowanie. Efekt stylistyczny przywodzi na myśl sprzęt klasy premium. Wnętrze pudełka jest już nieco bardziej standardowe. Plastikowa wytłoczka zabezpiecza słuchawki, a w kartoniku pod nią znajduje się pakiet akcesoriów. Wśród nich odnajdziemy instrukcję, długi przewód USB - USB Typ-C oraz przewód z końcówkami miniJack.

Creative SXFI AIR - konstrukcja i wygoda

Słuchawki zostały wykonane z matowego tworzywa o wysokiej jakości. Metalowa jest jedynie prowadnica pałąka. Naniesiono na niej znaczniki informujące o stopniu rozsunięcia z każdej ze stron. Górną część pałąka obszyto materiałem skóro-podobnym oraz podbito miękkim wypełniaczem.

Wymienne nauszniki zostały pokryte oddychającą tkaniną. Obszerna konstrukcja sprawia, że okalają całe ucho. Poduszki są wymiennie, więc można je wymienić np. na sprzedawany osobno wariant imitujący skórę.

Na obudowie lewej słuchawki znajduje się panel sterowania. Ulokowano na nim włącznik, przycisk wyboru źródła, włącznik trybu Super X-Fi oraz delikatnie wystający mikrofon (który można wypiąć i wymienić - wtyk miniJack). W tym samym miejscu znajduje się panel złącz z gniazdem miniJack, wtykiem USB-C oraz slotem na karty pamięci miroSD. Każda ze słuchawek jest wykończona świecącym panelem z podświetleniem RGB LED.

Słuchawki dostosowują się do kształtu głowy dzięki zastosowaniu przegubów. Grube nauszniki okazują się być jednak męczące przy dłuższym użytkowaniu - przez wzgląd na słabe odprowadzanie ciepła.

Creative SXFI AIR - specyfikacja

Interfejs: USB, Bluetooth, wejście stereo 3,5 mm, microSD Card: up to 32GB, FAT32 file system

Dostępne kolory: Czarny, Biały

Pasmo przenoszenia: 20 Hz ~ 20 kHz

Wielkość przetwornika: Magnes neodymowy o średnicy 50 mm

Typ i czas pracy akumulatora: Litowo-jonowy akumulator wielokrotnego ładowania (Do 10 godzin)

Typ złącza: Bluetooth 4.2

Kodek audio: SBC

Zasięg działania: Do 10m / 33 stóp

Konstrukcja: Z muszlami nausznymi

Mikrofon: Pasmo przenoszenia: 100Hz ~ 8KHz

Technologia: Super X-Fi

Podświetlenie: RGB, 16 mln kolorów

Kompatybilność: Windows, Mac, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, urządzenia mobilne

Nauszniki: Szybkie zwalnianie, tkanina siatkowa, zawierają piankę zapamiętującą kształt

Gwarancja: 24 miesiące

Creative SXFI AIR - instalacja i konfiguracja

Słuchawki są praktycznie gotowe do pracy po wyjęciu z opakowania. Możemy je po prostu podłączyć do urządzenia - bezprzewodowo lub przewodem, albo zainstalować w nich kartę pamięci z utworami. Uzyskanie pełni doznań wymaga jednak kilku dodatkowych kroków. Warto podkreślić, że słuchawki generują komunikaty głosowe w języku angielskim. Tuż po ich założeniu usłyszymy informację, że rekomendowana jest instalacja aplikacji SXFI App. Anglojęzyczny program służy do personalizacji słuchawek. Pozwala on na wykonanie zdjęć obydwu uszu oraz kształtu głowy. Ujęcia są porównywane z bazą producenta w poszukiwaniu najbardziej dopasowanej fizjonomii twarzy. Dzięki temu dźwięk zostaje optymalnie dostosowany z wykorzystaniem profili utworzonych uprzednio w laboratoriach Creative.

Creative SXFI AIR - brzmienie i jakość dźwięku

Najważniejsze pytanie w kontekście personalizacji dźwięku brzmi - czy to naprawdę działa? Nie mamy wątpliwości, że testowany model brzmiał nieco inaczej w przypadku dwóch różniących się profili. Nie uważamy jednak żeby różnice miały kluczowy wpływ na jakość i odczuwanie dźwięku - w dłuższej perspektywie, różnice powinny okazać się pomijalne. Mimo wszystko jest to ciekawa koncepcja dla perfekcjonistów - być może jest to zaczątek technologii, która wraz z rozwojem bazy danych stanie się rewolucyjna.

Drugą kwestią jest zastosowanie technologi Super X-Fi, symulującej dźwięk przestrzenny. Funkcja jest włączana jednym przyciskiem i odczuwalnie uwypukla rozlokowanie sceny dźwięku. Rozwiązanie fajnie wypada w przypadku gier online, gdzie jeszcze łatwiej niż dotychczas rozpoznamy lokalizację przeciwników. Jeśli chodzi o odsłuch muzyki, tutaj sprawa jest bardziej skomplikowana. Włączone Super X-Fi sprawia, że dźwięk wydaje się być bardziej naturalny i przyjemnie uwypuklony - z wyciągniętym basem i szeroko rozpostartą sceną. Niestety jednocześnie brzmienie staje się mniej analityczne, niektóre detale zanikają.

Jednocześnie warto podkreślić, że bez włączonych dodatków, opisywane słuchawki brzmią po prostu bardzo dobrze, a aktywacja dodatkowych funkcji to urozmaicenie dla użytkowników.

Creative SXFI AIR - Nasza ocena

Creative SXFI AIR to jedna z najciekawszych nowości jeśli chodzi o technologie audio. Zarówno personalizacja dźwięku jak i Super X-Fi to zaskakująco trafne rozwiązania z perspektywami. Przez wzgląd na krótki staż rynkowy pozostają nadal niedoskonałe. Technologię Super X-Fi można pokochać grając na konsoli, oglądając film, czy słuchając niewymagających utworów. Jeśli jednak najdzie nas na przesłuchanie koncertu czy nagrania o wysokiej szczegółowości, powinniśmy zdecydowanie wyłączyć dźwięk przestrzenny. Skanowanie uszu z dużym prawdopodobieństwem poprawia komfort odsłuchu. Jednocześnie różnice są na tyle niewielkie, że trudno traktować rozwiązanie jako przewodni powód zakupu słuchawek. Niezależnie od technologicznych ciekawostek, Creative SXFI AIR to po prostu wygodne i świetnie brzmiące słuchawki.