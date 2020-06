Creative Soundbar Stage 2.1 to przystępny cenowo soundbar, oferujący wysokiej jakości dźwięk. Czy warto go nabyć?

Creative Soundbar Stage 2.1 to soundbar z subwooferem, który można podłączyć zarówno do telewizora, jak i komputera czy monitora. Warto podkreślić, że w zestawie otrzymujemy elementy pozwalające na montaż ścienny, dlatego nie ma problemu, aby np. umieścić go nad stanowiskiem pracy. Moc maksymalna systemu wynosi 80 W, z czego jednostka główna to 2 x 20 W, zaś sam subwoofer 40 W. Pasmo przenoszenia dźwięku wynosi od 55 Hz do 20 kHZ. Podczas słuchania mamy przyjemnie odczuwalny bas, a na przód sceny wysunięte są tony średnie. Warto zaznaczyć, że na jakość dźwięku bardzo duży wpływ ma rodzaj podłączonego urządzenia. Im będzie ono lepsze, tym lepsze brzmienie. Nie zabrakło tu kilku predefiniowanych rodzajów dźwięku - mamy osobne dla gier, filmów oraz muzyki. Można zmieniać je w wygodny sposób za pomocą załączonego pilota (niestety, baterie do niego należy nabyć osobno), który umożliwia także ręczna regulację tonów wysokich i niskich oraz (oczywiście) głośności całego zestawu.

Creative Soundbar Stage 2.1 oferuje kilka sposobów podłączania urządzeń zewnętrznych - AUX 3,5 mm, wejście optyczne, ARC, a także USB. Dzięki zastosowaniu w tym ostatnim rozwiązania Plug and Play można odtwarzać muzykę w formacie mp3 bezpośrednio z pamięci masowej. Kolejna zaleta to wbudowany moduł Bluetooth 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate), umożliwiający parowanie z urządzeniami przenośnymi. Co ciekawe, można kontrolować odtwarzanie za pomocą wspomnianego pilota. Na koniec można dodać kolejny plus - estetyczne wykonanie, dzięki któremu soundbar Creative będzie stanowić ozdobę każdego pomieszczenia.

Podsumowując: Creative Soundbar Stage 2.1 to jeden z najlepszych soundbarów na swojej półce cenowej i zdecydowanie wart nabycia.