Creative StageAir to głośnik soundbar z własnym zasilaniem. Jak wypada w praktyce?

Creative StageAir to kompaktowy soundbar pod monitor komputera, wyposażony w moduł Bluetooth, wejście AUX i port USB do podłączenia urządzeń MP3, oraz do zastosowań mobilnych, gdzie nie ma zasilania. Wymiary 410x 78 x 70 mm sprawiają, że łatwo umieścić go pod monitorem. Elegancka i minimalistyczna obudowa komponuje się z dowolną aranżacją każdego biurka. Listwę zaprojektowano z myślą o zapewnieniu wrażeń odsłuchowych wysokiej jakości. Dodatkowo pozwala ona rozkoszować się muzyką bez plątaniny kabli dzięki możliwości korzystania z zasilania wewnętrznego nawet przez 6 godzin. Creative StageAir ma dwa wbudowane głośniki szerokopasmowe. Moc wyjściowa 2 x 5 W pozwala generować głośny, wyraźny i naturalny dźwięk, a specjalna konstrukcja dużego radiatora pasywnego umożliwia odtwarzanie głębokich, niskich tonów bez potrzeby sięgania po zewnętrzny subwoofer. Ma to umożliwić łatwe rozpoznanie brzmienia gitary basowej oraz usłyszeć dynamiczne dźwięki w filmach akcji.

Creative StageAir można podłączyć bezprzewodowo do smartfona, laptopa czy tabletu dzięki technologii Bluetooth i słuchać muzyki również w podróży. Dzięki technologii Plug and Play, Creative StageAir zmienia się w odtwarzacz audio. Zintegrowany port USB umożliwia podłączenie pamięci masowej, np. pendrive’a, oraz wygodne odtwarzanie zgromadzonej tam muzyki bez potrzeby uruchamiania dodatkowych urządzeń. Za sprawą specjalnego portu AUX można podłączyć również analogowe urządzenia audio. Wystarczy kabel z wtykiem jack 3,5 mm, by cieszyć się muzyką z odtwarzaczy audio starszego typu. Z pomocą dużych przycisków z czytelnymi oznaczeniami, które zostały umieszczone z boku obudowy, szybko i wygodnie można uruchomić urządzenie oraz dopasować jego głośność do własnych potrzeb.

Creative StageAir to wygodne rozwiązanie w dobrej cenie. Jeśli potrzebujesz przenośnego soundbara do różnorakich zastosowań - ten będzie jak znalazł.