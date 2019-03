Crucial MX500 500 GB

Jeden z najwydajniejszych dysków SSD na rynku dostępny w niezwykle atrakcyjnej cenie.

Miejsce 2 - Kategoria powyżej 300 zł

Crucial MX500 otrzymał nagrodę Wybór Redakcji w wielkim teście dysków SSD. Wszystko za sprawą wysokiej wydajności uzyskiwanej pomimo stosunkowo niewielkiej ceny rynkowej. Co ciekawe nośnik wykorzystuje słabsze pamięci 3D NAND TLC, ale w połączeniu z kontrolerem Silicon Motion SM2258 zapewniają one zaskakująco dobre rezultaty. Deklarowane prędkości na poziomie 560 MB/s i 510 MB/s dla odczytu i zapisu udało się potwierdzić w testach syntetycznych. Program CrystalDiskMark odnotował odpowiednio 564,1 MB/s podczas odczytu i 526,1 MB/s w czasie zapisu. Uwagę zwraca również dobry rezultat w próbie sekwencyjnej 4 KiB Q32T1, podczas której odczyt osiągną poziom 312,3 MB/s. Mocną stroną nośnika jest również wczytywanie danych programów - uruchomienie Adobe Premiere Pro zajęło w tym wypadku zaledwie 9,59 sekundy. Bez zarzutów prezentuje się również praca z archiwami. Czas wypakowywania pliku 3,7 GB w programie 7-Zip nie przekroczył 18 s. Wszystko to udało się osiągnąć przy cenie na poziomie 62 groszy za gigabajt pojemności. Co ciekawe w pudełku MX500 oprócz samego dysku odnajdziemy również separator. Współczynnik MTBF został oszacowany na poziomie 1 800 00 godzin, a gwarancja udzielana na produkt obowiązuje przez 5 lat od zakupu.

Wszystkie wyniki są dostępne w tabelce testu zbiorczego dysków SSD 480 - 512 GB.