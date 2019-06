Crucial P1 – nośnik SSD z kośćmi 3D NAND QLC

Firma Crucial zaprezentowała nowe nośniki SSD z kośćmi pamięci 3D NAND QLC. Nośniki z serii P1 to urządzenia w formacie M.2 z działające zgodnie z interfejsem PCIe 3.0 x4, a także kompatybilne z NVMe.

Wśród innych urządzeń tego typu nośniki te wyróżnia zastosowanie najnowszych kości 3D NAND QLC. Do sprzedaży trafiły już 2 z 3 wersji pojemnościowej, a konkretnie rzecz mówiąc są to wersje 500 GB za ok 470 zł oraz 1 TB za 950 zł. W okolicach lutego przyszłego roku ma trafić także wersja 2 TB, którego cena jeszcze nie jest nam znana. Producent udziela na ten produkt pięcioletniej gwarancji.

Warto podkreślić, że nośniki QLC to najnowszy, ale jednocześnie najwolniejszy i najmniej trwały typ kości pamięci. Gęste upakowanie danych przełożyło się jednak na redukcję kosztów produkcji. Dyski mogą być sprzedawane w niespotykanych dotychczas cenach - zachowując przy tym ogromną przewagę wydajności nośników HDD.

Specyfikacja testowanego nośnika

pojemność: 1 TB

typ: M.2 2280

interfejs: PCIe 3.0 x4/NVMe 1.3

kontroler: Silicon Motion SM2263EN

kości pamięci: Micron 3D QLC NAND

pamięć podręczna: 1 TB: 1 GB DDR3

Platforma Testowa

Do testów użyliśmy platformy testowej, której o poniższej specyfikacji:

Procesor: Intel i9 9900K @ 4Ghz

Pamięć Ram: Ballistix 32 GB DDR 4 1600 Mhz

Płyta Główna: ASRock Z390 Steel Legend

Obudowa: Corsair Carbide 678C

Zasilacz: SilentiumPC Supremo FM2 Gold 750 W

Chłodzenie: SilentiuPC Navis RGB 280

Sprawdziliśmy czas kompresji i dekompresji plików o wadze 3,7 GB i 10 GB w programach 7-Zip oraz WinRar, kopiowanie tych plików w obrębie dysku, czas instalacji i ładowania programu PC Mark 10, ponadto czas ładowania programu Adobe Premiere Pro, a także prędkość szyfrowania i odszyfrowania w programie Vera Crypt. Wyniki prezentujemy na poniższym wykresie.

Wyniki są bardzo zadowalające. Czas przeprowadzonych operacji jest znacznie krótszy niż w przypadku konwencjonalnych dysków SSD z interfejsem SATA.

Sprawdziliśmy też jakie wyniki zaprezentuje Crystal Disk Mark 5.5.0 x 64 i oto one.

Na koniec wykonaliśmy test wielozadaniowości, polegający na jednoczesnym kopiowaniu zdjęć w formacie JPG o wielkości 30,4 GB i jednoczesnym pakowaniu 10 plików o pojemności 1 GB każdy przy pomocy programu 7-zip. Pliki do archiwizacji stworzone zostały przy użyciu programu FSUTIL o pojemności 1 GB = 1.073.741.824 bajtów czyli z dokładnością do 1 bajta.

Czas pakowania trwał 41 sekund, natomiast czas kopiowania, które odbywało się w tym samym czasie osiągnął stan 63 sekund.

Test wykonany przy pomocy programu VeraCrypt przy użyciu algorytmu AES, ukazuje prędkość szyfrowania na poziomie 12,9 Gb/s oraz deszyfrowania 9,5 Gb/s

Podsumowanie

Zastosowanie chipów 3D NAND QLC w dyskach Crucial P1 to bardzo ciekawe rozwiązanie. Mamy do czynienia z jednymi z najwolniejszych, ale jednocześnie najtańszych dysków NVMe. Jednocześnie dopłacając około 50 zł względem modeli SATA, uzyskujemy zdecydowanie większa wydajność. Spodziewamy się, że w kolejnych miesiącach dyski SSD z kośćmi QLC będą dalej obniżać ceny rynkowe nośników. Crucial P1 to model, który jest rozwiązaniem pionierskim, ale wartym uwagi.