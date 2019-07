CyberLink PowerDirector 17 Ultra to rozwiązanie, umożliwiające montaż i edycję nagrań wideo na trzy różne sposoby.

PowerDirector 17 Ultra to aplikacja stworzona przez doskonale znanego na rynku producenta - firmę CyberLink. Używa wydajnego silnika TrueVelocity, wśród którego zalet można wymienić m.in. bardzo wydajną redukcję smużenia w filmach. Działa wyłącznie w architekturze 64-bitowej, dzięki czemu jest w stanie wykorzystać wszystkie zasoby sprzętowe, co przekłada się na szybkość pracy. Znajdziemy tu ponad 400 narzędzi i efektów - w tym takie, jak precyzyjne ustawianie ramek, narzędzia do cięcia, kreator tworzenia pokazu slajdów, animacje rysowane ręcznie itp. Możliwa jest kontrola każdej klatki, obrazu, efektów specjalnych, ścieżka dźwiękowa i inne elementy. Pomimo obfitości opcji nikt nie powinien mieć problemów z obsługą - interfejs jest bardzo przyjazny, a samouczki stopniowo wprowadzają we wszystkie możliwości. CyberLink PowerDirector umożliwia edycję i tworzenie filmów nie tylko w jakości Full HD, ale również 4K, doskonale radzi sobie z nagraniami 360˚.

PowerDirector 17 Ultra pozwala na tworzenie wielu efektów specjalnych, w tym możliwość dodawania green boxa, dzięki czemu można tworzyć dowolne tła dla nagrań. Na uwagę zasługuje m.in. funkcja MultiCam Designer - intuicyjnie łączy nagrania z różnych kamer sportowych, a w efekcie może powstać kolaż lub jeden dynamiczny film. Oczywiście nie brak efektów przejść, możliwości dodawania napisów, grafik i innych "upiększaczy" do nagrań (jest ich w sumie ponad 500!). Obsługa programu odbywa się w jednym z trzech trybów: Full Feature Editor, Auto Mode (polecany dla początkujących użytkowników, zawiera szereg wskazówek i podpowiedzi), a także Express Projects. We wszystkich przypadkach można korzystać z szablonów, istnieje oczywiście możliwość tworzenia własnych.

Podsumowując: PowerDirector 17 Ultra to świetne narzędzie zarówno dla użytkowników profesjonalnych, jak i prywatnych. Mnogość opcji połączona z łatwą obsługą sprawiają, że nawet kompletny laik będzie w stanie osiagnąć perfekcyjne efekty. Jedynym minusem jest brak polskiej wersji językowej.