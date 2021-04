CyberPower VP700ELCD-FR

Zasilacz awaryjny skierowany głównie do użytkowników domowych oraz biurowych. Zapewnia podtrzymanie baterii, a także chroni nasz sprzęt przed skokami napięcia, zanikami zasilania oraz przepięciami, które mogą zniszczyć elektronikę.

Dużym atutem rozwiązań, jakie oferuje CyberPower jest zastosowanie technologii GreenPower UPS. Chodzi przede wszystkim o poprawę wydajności urządzenia, a także o zmniejszenie zużycia energii, co finalnie zaowocuje oszczędnościami w przypadku kosztów energii w porównaniu do tradycyjnych UPS-ów. Model VP700ELCD-FR wyposażony jest w automatyczną regulację napięcia – AVR, o której wspominaliśmy we wcześniejszej części artykułu. Ma ona na celu utrzymanie dobrej wartości napięcia. Przyglądając się bliżej zasilaczowi awaryjnemu możemy zauważyć, że wyposażony jest w ekran LCD. Możemy z niego odczytać parametry zasilania, a także stan baterii. Urządzenie oferuje zabezpieczenie portu sieciowego o wysokiej przepustowości – do 1 Gb/s. To bardzo wysoka wartość, ponieważ większość UPS-ów oferuje przepustowość nie przekraczającą 100 Mb.

VP700ELCD-FR kompatybilny jest również z oprogramowaniem PowerPanel. Możemy za pomocą tej aplikacji zarządzać zasilaniem, monitorować pracę zasilacza oraz konfigurować poszczególne ustawienia w czasie rzeczywistym. Również zdalnie, gdyż PowerPanel Cloud Solution pozwala na zmianę poszczególnych opcji za pomocą portalu internetowego lub aplikacji mobilnej. Prezentowany model oferuje moc wyjściową 700 VA i 390 Watt. Przed przeciążeniem sprzęt chroniony jest za pomocą bezpiecznika. Bateria przy połowie obciążenia zapewnia dziesięć minut pracy. Warto również wspomnieć o estetycznym wyglądzie. Ciemna kolorystyka obudowy, elegancki ekran LCD na froncie oraz przyciski do obsługi urządzenia sprawiają, że UPS może… się podobać. Tym bardziej, nie będzie psuł estetyki wnętrza naszego domowego biura, co z kolei sprawia, że nie będziemy musieli głowić się jak skutecznie ukryć zasilacz awaryjny w pomieszczeniu. Nie będzie to konieczne.