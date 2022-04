Cyberpunk 2077: Gdzie jest Johnny? - recenzja komiksu

Trzeci komiks z serii Cyberpunk 2077 opartej na grze produkcji polskiego studia CD Projekt RED to kolejna historia z Night City, dystopijnego miasta, w którym góruje przemoc, brutalność i podziały klasowe.

W Polsce Cyberpunk 2077: Gdzie jest Johnny? ukazał się nakładem wydawnictwa Egmont w dość przyziemnej cenie wynoszącej ok. 35 złotych.

W tej części serii, fani mogą liczyć na bliższy historiom z gry wątek.

Tym razem podążamy śladami pewnego nie stroniącego od alkoholu dziennikarza, którego zadaniem jest odnalezienie ciała zaginionego Johnny'ego Silverhanda zaraz po zamachu na siedzibę Arasaki. Aby nie zdradzić zbyt wiele fabuły, zapoznajmy się z opisem wydawcy:

Niezłomny dziennikarz, który od dawna chce zniszczyć zepsute korporacje z Night City, wreszcie ma ku temu okazję. Ktoś użył ładunków atomowych, żeby wysadzić centralę wielkiej firmy. Plotka głosi, że był to niesławny Johnny Silverhand. Mówi się też, że zamachowiec nie żyje, a jego ciało wciąż znajduje się w podziemiach zrujnowanej wieży. Zadanie dla reportera: odnaleźć zwłoki. Ale czy Johnny rzeczywiście zginął, czy to tylko pogłoska? Na ulicach Night City można sporo usłyszeć, a upadek korporacji to dopiero początek.