Czy 15 calowy laptop może być ultramobilny - test LG Gram 15Z990

LG zajęło się produkcją ultralekkich laptopów. Sprawdzamy pośredni 15 calowy model ważący zaledwie 1099 gram.

LG to jeden z największych południowokoreańskich wytwórców wszelkiego rodzaju elektroniki. Firma ta jest czwartym pod względem wielkości azjatyckim producentem. Zatrudnia około 140 tysięcy osób na całym świecie. LG znane jest dobrze również polskim konsumentom. LG Electronics posiada w Polsce fabrykę w Mławie, gdzie produkowane są telewizory na całą Europie. Drugi zakład produkcyjny ulokowano niedaleko Wrocławia. Produkowane są tam chłodziarki oraz telewizory ciekłokrystaliczne.

Przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji sprzętu RTV i AGD. Na rynku znajdziemy też monitory komputerowe , sprzęt audio i smartfony z logo LG. Teraz do gamy produktów dołączyły również laptopy. Firma już wcześniej produkowała tego typu sprzęt, ale nigdy nie można było go oficjalnie kupić w Polsce.

LG nie bawi się w pół środki i wraz z nową serią Gram celuje w segment drogich ultrabooków. Do Polski trafiają trzy modele w różnych konfiguracjach. W przedsprzedaży, która potrwa do 17 czerwca możemy zakupić 14, 15 oraz 17 calowe laptopy. Cechą charakterystyczną każdego modelu jest niewielka waga, do której odwołuje się nawet nazwa laptopów. Najmniejszy gram waży zaledwie 995 gram. Model 15 calowy, który testujemy waży 1099 gram, a flagowy 17 calowy notebook pod względem wagi może konkurować z 13 calowymi ultrabookami. LG stworzyło najlżejszego 17 calowego laptopa na świecie - waga LG Gram 17 to zaledwie 1340 gram.

Do testów otrzymaliśmy pośrednią konfigurację wyposażoną w 15 calowy wyświetlacz, procesor Intel Core i5 Whiskey Lake, 8 GB RAM'u i 256 GB nośnik SSD SATA III M.2. Tak skonfigurowany laptop będzie zapewne najczęściej wybieraną w Polsce wersją. Jest zaledwie o 500 zł droższy od najtańszego 14 calowego Gram'a, oferuje o wiele większy ekran i klawiaturę numeryczną, a waży jedynie 100 gram więcej.