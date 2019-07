Czy AMD w tanim laptopie to dobry wybór - sprawdzamy Lenovo V330-14ARR

Lenovo V330-14ARR to ciekawy laptop budżetowy wyposażony w procesor Ryzen od AMD. Sprawdzamy, jak takie rozwiązanie sprawdza się na codzień.

Lenovo to jedna z największych firm produkujących sprzęt komputerowy zarówno dla firm, jak i odbiorców indywidualnych. Przedsiębiorstwo doskonale znane jest z lubianych i cenionych laptopów biznesowych z serii ThinkPad. Większość indywidualnych użytkowników nie może sobie na nie pozwolić, ale Lenovo często wprowadza funkcje znane z drogich komputerów do tańszych modeli. Przykładem może być klawiatura, która w każdym współczesnym modelu posiada bardzo podobny układ i charakterystyczny kształt klawiszy.

Źródło: techadvisor

Sprawdzamy Lenovo V330-14ARR, który jest przystępnym cenowo laptopem z systemem Windows 10 Home i procesorem Ryzen 2500U od AMD. Urządzenie oferuje także 8 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 256 GB nośnik SSD. To obecnie standard rynkowy. Czym za tem wyróżnia się ten model. Z pewnością obudową, która jest bardzo masywna i przypomina laptopa biznesowego. Taki stan rzeczy nie przypadnie do gustu klientom szukającym taniego ultrabook'a, ale może spodobać się osobom, które cenią sobie klasyczne komputery - na pokładzie znalazło się nawet miejsce dla złącza RJ-45. Przyglądamy się obudowie, jakości wykonania, ekranowi, baterii, wydajności oraz stosunku jakości do ceny.

Lenovo V330-14ARR - Specyfikacja techniczna

Procesor: AMD Ryzen 5 2500U, 4 rdzenie, 8 wątków, taktowanie 2.0 Ghz (3,6 GHz w trybie Turbo)

AMD Ryzen 5 2500U, 4 rdzenie, 8 wątków, taktowanie 2.0 Ghz (3,6 GHz w trybie Turbo) Pamięć RAM: 8 GB

8 GB Maksymalna ilość pamięci RAM: 20 GB

20 GB Ilość gniazd pamięci ogółem: 1

1 Konfiguracja pamięci: 4 GB wlutowane na płycie + 4 GB w slocie

4 GB wlutowane na płycie + 4 GB w slocie Typ pamięci RAM: DDR4 2400 MHz

DDR4 2400 MHz Dysk: 256 GB SSD M.2 PCIe

256 GB SSD M.2 PCIe Karta graficzna: AMD Radeon RX Vega 8

AMD Radeon RX Vega 8 Wyświetlacz: 14 calowy matowy panel TN o rozdzielczości 1920 x 1080 (Full HD), częstotliwość odświeżania 60 Hz

14 calowy matowy panel TN o rozdzielczości 1920 x 1080 (Full HD), częstotliwość odświeżania 60 Hz Złącza: HDMI, VGA, 3 x USB (2x USB 3.0, 1 X USB Typu C), Czytnik kart pamięci, RJ-45

HDMI, VGA, 3 x USB (2x USB 3.0, 1 X USB Typu C), Czytnik kart pamięci, RJ-45 Łączność: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth Bateria: 2 komorowy akumulator Litowo-Jonowy, pojemność 30 Wh, maksymalny czas pracy do 6 godzin

2 komorowy akumulator Litowo-Jonowy, pojemność 30 Wh, maksymalny czas pracy do 6 godzin System operacyjny: Windows 10 Home/Pro

Windows 10 Home/Pro Wymiary: 34,3 x 24,7 x 2,03 cm

34,3 x 24,7 x 2,03 cm Waga: 1,7 kg

Lenovo V330-14ARR wyposażony jest w parametry techniczne, które zadowolą większość użytkowników. Na pokładzie znalazł się czterordzeniowy procesor, 8 GB pamięci operacyjnej oraz 256 GB nośnik SSD. To obecnie standard w większości nawet znacznie droższych laptopów. Doceniamy bogaty zestaw portów - do dyspozycji mamy zarówno klasyczne USB Typu A, RJ-45, jak i nowszy port USB Typu C. Niestety spowodowało to, laptop nie należy do najlżejszych i trzeba o tym pamiętać przy zakupie.

Lenovo V330-14ARR - Cena

Lenovo sprzedaje model V330 z matrycą o przekątnej 14 cali w różnych konfiguracjach. Potencjalny klient ma do wybrania modele z procesorami Intel ósmej generacji lub AMD Ryzen. Testowana przez nas odmiana V330-14ARR (model z procesorem Intel posiada oznaczenie V330-14IKB) wyposażona w procesor AMD Ryzen 5 2500U kosztuje w okolicach 2500 zł. Dostępność tej konfiguracji jest w chwili obecnej ograniczona. Zdecydowanie łatwiej znaleźć wersje z procesorem Intel.

Lenovo V330-14ARR - Wygląd i jakość wykonania

Nie ma się co oszukiwać - Lenovo V330-14ARR nie jest najładniejszym laptopem nawet w swojej półce cenowej. To urządzenie, które nie wyróżnia się ani elegancką budową ani wymiarami. V330 to klasyczny 14 calowy laptop, który nie pretenduje do grona najlżejszych i najładniejszych komputerów przenośnych, ale ma to również swoje zalety. Lenovo V330-14ARR jest solidnie wykonany i przywodzi na myśl droższe laptopy biznesowe. Testowany przez nas komputer świetnie sprawdza się w pracy biurowej. Na dodatek zastosowanie sporych rozmiarów obudowy bez zbędnego odchudzania pozwoliło producentowi na zastosowanie pokaźnego zestawu portów, dzięki czemu nie musimy nosić ze sobą przejściówek.

Wykończenie ze szczotkowanego aluminium na zewnątrz i w obrębie klawiatury to przyjemny dodatek, który nieco uatrakcyjnia wygląd tego dosyć smutnego laptopa. Do gustu nie przypadły nam naprawdę spore ramki okalające ekran. Szczególnie dolna jest gigantyczna - mierzy ponad 2,5 cm.

Źródło: techadvisor

Podobnie, jak w droższych laptopach z serii ThinkPad Lenovo V330-14ARR również posiada fizyczną osłonkę kamery internetowej, co jest dużym plusem urządzenia. Pokazuje to też, ze podczas projektowania Lenovo myślało również o sektorze małych przedsiębiorców, a potencjalnymi klientami chętnymi na zakup tego urządzenia mogą być informatycy, finansiści lub nawet sektor administracji publicznej. Dodatkowo można zamówić konfiguracje z czytnikiem linii papilarnych zgodnym z Windows Hello. Nasz model nie posiadał tego rozwiązania. Laptop oferuje solidne, wytrzymałe zawiasy. Maksymalny kąt odchylenia wynosi 180 stopni.

Lenovo V330-14ARR - Klawiatura i touchpad

Klawiatura jest kompaktowa i zwarta. Nie ma dużych odstępów między poszczególnymi klawiszami, ale same klawisze są duże i mają gładkie lekko zaokrąglone krawędzie. To rozwiązanie znane z wielu innych modeli Lenovo. Mocne naciskanie klawiszy w środkowej części klawiatury wywołuje nieznaczne uginanie się jej, co przypomina nam, że korzystamy z budżetowej konstrukcji. Przypadłość ta nie ma jednak najmniejszego wpływu na wygodę oraz szybkość pisania. Do samej klawiatury nie mamy większych zastrzeżeń. Po przyzwyczajeniu się do jej układu jest bardzo wygodna w użytkowaniu.

Kompaktowa klawiatura wymaga również trzymania nadgarstków w bliskiej odległości, ale do tego również można się bez problemu przyzwyczaić. Nie ma klawiatury numerycznej, ale nie dziwi nas to. Obecnie mało który laptop o przekątnej 15,6 cala ją posiada. Jeżeli dużo pracujesz z liczbami może to być dla Ciebie spora wada.

Gładzik jest pokaźnych rozmiarów, ale nie pozwala na wywołanie prawego przycisku za pomocą dotknięcia dwoma palcami na raz. Możesz go wywołać za pomocą fizycznego naciśnięcia gładzika w jego prawej części, co wymaga nieco siły. Sama precyzja stoi na odpowiednim poziomie, ale widzieliśmy dużo lepsze gładziki nawet w laptopach od Lenovo. Prawdopodobnie jeżeli zdecydujesz się na zakup V330-14ARR i tak będziesz chciał korzystać z zewnętrznej myszki.

Źródło: techadvisor

Urządzenie waży 1,7 kg, co powoduje, że odczuwalne jest, ze przenosimy laptopa w teczce lub plecaku. Jeżeli wcześniej korzystałeś z klasycznego laptopa z ekranem 15,6 cala prawdopodobnie okaże się, że Lenovo jest lżejsze i jego waga nie będzie Ci przeszkadzać. Jeżeli miałeś jednak styczność z nowymi ultrabook'ami V330 będzie dla Ciebie po prostu ciężki.

Lenovo V330-14ARR - Ekran i bateria

Lenovo oferuje 14 calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD 1920 x 1080 pikseli, co może brzmieć zachęcająco. Dodatkowo matryca jest matowa. Niestety w rzeczywistości wyświetlacz nie jest najlepszej jakości. Kolory są wyprane i mało intensywne, a kontrast za mały. Ekran jest ciemny nawet przy maksymalnym ustawieniu jasności, co praktycznie wyklucza możliwość pracy na zewnątrz. Widzieliśmy gorsze ekrany w budżetowych 13 i 14 calowych laptopach, ale element ten zdecydowanie można byłoby poprawić. Największą zaletą wyświetlacza zastosowanego w V330-14ARR jest jego rozdzielczość. Reszta parametrów jest poniżej naszych oczekiwań.

Bateria zastosowana w Lenovo V330-14AAR pozwala na około 4 godzin pracy z dala od ładowarki. To przeciętny wynik, ale nie spodziewaliśmy się niczego innego. Nawet Lenovo deklaruje do 6 godzin pracy na pojedynczym ładowaniu. Musimy pamiętać, że laptop posiada procesor firmy AMD, który gorzej radzi sobie z efektywnością zużycia energii od konkurencyjnych konstrukcji Intela.

Lenovo V330-14ARR - Wydajność

Model, który testowaliśmy wyposażony był w 6 GB pamięci operacyjnej RAM i 128 GB nośnik SSD. W sklepach znajdziesz jednak konfigurację z 8 GB RAM'u i 256 GB dyskiem SSD. Procesor to AMD Ryzen 2500U ze zintegrowaną kartą graficzną.

Lenovo V330 to szybki laptop. Podczas codziennej pracy biurowej, pracy nad tekstem, przeglądania stron internetowych całość działała idealnie. Programy uruchamiają się niemalże natychmiast, a podstawowa obróbka zdjęć również nie stanowiła żadnego problemu dla V330-14ARR.

Źródło: techadvisor

Wydajność ta została odzwierciedlona również w testach syntetycznych. V330-14ARR wypada lepiej od sporej części konkurencyjnych laptopów budżetowych.

Według naszych testów Geekbench Multi procesor V330 jest nieco szybszy od tych zastosowanych w droższych laptopach HP Spectre Folio 2-in-1 i Huawei Matebook 13.

Dzięki niższej rozdzielczości ekranu, grafika w grach jest również szybsza w porównaniu do Spectre Folio i MateBook 13, ale jakość obrazu jest nieco gorsza.

Innymi słowy, płacisz mniej za laptopa z lepszą wydajnością niż niektóre maszyny premium, ale laptopy premium są lżejsze i cieńsze oraz posiadają dużo lepsze wyświetlacze.

Podczas, gdy V330 legitymuje się nadspodziewanie dobrą wydajnością nie polecamy wykorzystywania tego laptopa to pracy twórczej takiej, jak edycja wideo lub zdjęć, ponieważ jakość wyświetlacza jest niska, a kolory nie oddają tych z rzeczywistości.

Lenovo V330-14ARR - Podsumowanie

Źródło: techadvisor

Lenovo V330-14ARR to dobry budżetowy laptop do pracy. Za około 2500 zł dostaniesz komputer z odpowiednią wydajnością, który posiada rozbudowany zestaw portów oraz wygodną klawiaturę. Doceniliśmy również spasowanie obudowy. Testowany komputer to laptop z niskiej półki cenowej, więc nie obyło się bez kompromisów w postaci nie najlepszego touchpad'a, słabego wyświetlacza oraz baterii pozwalającej na maksymalnie 4 godziny pracy z dala od gniazdka.

Nie jest to również najładniejszy komputer, jaki możesz kupić, ale V330 to dobry wybór dla osoby potrzebującej dosyć kompaktowego, ale solidnego laptopa do pracy z dużą ilością portów w niskiej cenie.