Czy Klarta Stor 2 to oczyszczacz powietrza, który sprosta najwyższym wymaganiom? Być może... Ja już to sprawdziłam

Wydajny, szybki, cichy i skuteczny - czy te określenia rzeczywiście opisują oczyszczacz powietrza Klarta Stor 2? Miałam okazję się o tym przekonać, testując osobiście ten model. Sprawdziłam, jakie funkcje i możliwości posiada, jak sprawuje się w praktyce i czy warto się na niego zdecydować. Jeśli myślicie o zakupie tego typu sprzętu, koniecznie przeczytajcie poniższą recenzję.

Po co mi oczyszczacz powietrza?

Oczyszczacz powietrza to rozwiązanie, które pozwala zapewnić lepszą jakość powietrza w naszym najbliższym otoczeniu. Dzięki zaawansowanemu systemowi filtracji, urządzenie tego typu jest w stanie wyeliminować z powietrza najmniejsze pyły zawieszone, drobny kurz, wirusy, bakterie czy alergeny, a także pochłaniać szkodliwe gazy czy nieprzyjemne zapachy. Pozbycie się zanieczyszczeń - czy choćby zmniejszenie ich stężenia - w miejscu, w którym najczęściej przebywamy, to sposób na poprawę naszego samopoczucia oraz zdrowia. Jak wynika z raportów Europejskiej Agencji Środowiskowej, zanieczyszczenie powietrza to największe środowiskowe zagrożenie, które jest przyczyną wielu chorób i dolegliwości, a co za tym idzie - przedwczesnych zgonów.

Źródło: AdobeStock/autor: Drazen

Oczyszczacz powietrza jako remedium na wiosenne alergie

Wbrew pozorom, zamknięci w czterech ścianach nie jesteśmy w stanie całkowicie uchronić się przed warunkami panującymi na zewnątrz. Poza tym, w domowym zaciszu także czyhają na nas pewne zagrożenia. Wpływają one na jakość powietrza, którym oddychamy. Mowa tu m.in. o wszelkiego rodzaju alergenach, do których możemy zaliczyć na przykład: pyłki roślin, martwe komórki naskórka (w tym włosy czy sierść zwierząt), odchody roztoczy kurzu, pleśń czy lotne związki organiczne (zawarte w niektórych środkach czyszczących czy odświeżaczach powietrza). To szczególnie utrapienie dla alergików i osób ze skłonnościami do alergii. Niestety problem ten nasila się głównie wiosną oraz latem, kiedy rozpoczyna się kwitnienie oraz pylenie drzew, kwiatów czy traw. Aby zneutralizować lub wyeliminować z powietrza zanieczyszczenia, które mają negatywny wpływa na nasze zdrowie, koniecznie należy wyposażyć się w dobrej jakości oczyszczacz powietrza z zaawansowanym systemem filtracji.

Przez ostatnie tygodnie miałam okazję korzystać z oczyszczacza powietrza Klarta Stor 2 i sprawdzić, jakie możliwości posiada oraz czy warto zdecydować się na jego zakup. Zanim przejdę do konkretów, zaznaczę, że urządzenie jest zalecane do pomieszczeń o powierzchni do 80 m², a poziom CADR wynosi w tym przypadku 600 m³/h. Podczas testu oczyszczacz był użytkowany w mieszkaniu o całkowitej powierzchni ok. 50 m² (w tym pokój połączony z kuchnią).

Fot.: PCWorld/Izabella Bandych

Klarta Stor 2 - wygląd i obudowa

Decydując się na oczyszczacz powietrza, jednym z głównych kryteriów wyboru jest z pewnością wygląd takiego sprzętu. W końcu jest to urządzenie, które zazwyczaj stoi w widocznym miejscu w naszym mieszkaniu i uzupełnia wystrój wnętrza. Jeśli chodzi o oczyszczacz Klarta Stor 2, zadbano tutaj o elegancki i stylowy design. Na testy trafił do mnie model koloru białego z perłowym połyskiem i srebrnymi elementami obudowy (na stronie producenta do wyboru mamy jeszcze kolor złoty, czarny oraz srebrny) i muszę przyznać, że prezentuje się on naprawdę ciekawie. Mimo sporych rozmiarów - 66 x 43 x 21 cm (wys. x szer. x gł.) - nie przytłacza tak bardzo wnętrza, chociaż osobiście nie zdecydowałabym się na ustawienie go w małym salonie czy sypialni. Zdecydowanie jest to sprzęt, który dobrze będzie wyglądał w dużej, otwartej przestrzeni.

Na górnej części urządzenia znajdziemy dotykowy panel sterowania oraz wylot powietrza. Z przodu znajduje się podświetlany wskaźnik jakości powietrza, a z tyłu umieszczono czujniki, uchwyt do przenoszenia oraz wlot powietrza, pod którym znajdziemy cały system filtrujący.

Fot.: PCWorld/Izabella Bandych Fot.: PCWorld/Izabella Bandych Fot.: PCWorld/Izabella Bandych Fot.: PCWorld/Izabella Bandych

Panel sterowania

Na panelu sterowania umieszczono wszystkie najważniejsze funkcje, umożliwiające ustawienie pracy oczyszczacza według naszych indywidualnych preferencji. Jakie przyciski i wskaźniki tam znajdziemy:

Przycisk włączania i wyłączania

Przycisk wyboru prędkości oczyszczacza

Wskaźniki trybów - Silent, Slow, Turbo, automatyczny

Przycisk funkcji wygaszenie podświetlenia/trybu Sleep/funkcji blokady rodzicielskiej

Wskaźnik trybu Sleep lub blokady rodzicielskiej

Przycisk funkcji jonizacji ION Plasma Air

Przycisk ustawienia czasowego

Wskaźnik ustawienia czasowego - 1h, 2h, 4h, 8h

Reset zegara wymiany filtrów

Fot.: PCWorld/Izabella Bandych

Klarta Stor 2 - system filtracji

Oczyszczacz Klarta stor 2 został wyposażony w zaawansowany system filtracji, który ma za zadanie pochłaniać różnego rodzaju zanieczyszczenia podczas 4-etapowego procesu oczyszczania.

Filtr wstępny - na tym etapie zatrzymywane są największe zanieczyszczenia, takie jak kurz, sierść zwierząt, włosy itp.

- na tym etapie zatrzymywane są największe zanieczyszczenia, takie jak kurz, sierść zwierząt, włosy itp. Filtr HEPA H13 EF - umożliwia pochłanianie cząsteczek stałych o rozmiarze 0,003 mikrona (tak deklaruje producent), co oznacza, że może wychwycić cząsteczki pyłowe smogu, dymu papierosowego, zarodniki pleśni, alergeny roślinne, zwierzęce i roztoczy oraz baterie i wirusy.

- umożliwia pochłanianie cząsteczek stałych o rozmiarze 0,003 mikrona (tak deklaruje producent), co oznacza, że może wychwycić cząsteczki pyłowe smogu, dymu papierosowego, zarodniki pleśni, alergeny roślinne, zwierzęce i roztoczy oraz baterie i wirusy. Filtr z węglem aktywnym - odpowiada za eliminację szkodliwych gazów i związków organicznych, a także nieprzyjemnych zapachów.

- odpowiada za eliminację szkodliwych gazów i związków organicznych, a także nieprzyjemnych zapachów. Jonizacja ION Plasma Air - na tym etapie wytwarzane są korzystne ładunki ujemne, które przyłączają się do cząsteczek baterii i wirusów, powodując neutralizację patogenów. Poza tym poprawiają skuteczność filtracji pyłów, w tym alergenów. Dzięki jonizacji równowaga między kationami i anionami jest wyrównana, a to z kolei korzystnie wpływa na nasze samopoczucie.

Fot.: PCWorld/Izabella Bandych Fot.: PCWorld/Izabella Bandych Fot.: PCWorld/Izabella Bandych Fot.: PCWorld/Izabella Bandych Fot.: PCWorld/Izabella Bandych

Czyszczenie i wymiana filtrów

System filtracji to najważniejsza część oczyszczacza powietrza, która odpowiada za skuteczną pracę urządzenia. Dlatego tak istotne jest właściwe dbanie o filtry oraz regularne ich wymienianie. W przypadku filtra wstępnego jest to o tyle proste, że zebrane zanieczyszczenia są od razu widoczne na jego powierzchni i możemy się ich pozbyć, np. za pomocą odkurzacza i końcówki z miękkim włosiem. W przypadku kolejnych, filtra HEPA i węglowego, konieczna będzie wymiana na nowe po ich zużyciu. Żywotność każdego z nich przewidziana jest na 24 miesiące. Informacja o procentowym zużyciu filtrów widoczna jest w aplikacji mobilnej.

Czujniki i wskaźnik jakości powietrza

Warto również wspomnieć o zastosowanych czujnikach, bo to one są odpowiedzialne za szybkie i efektywne wyłapywanie zanieczyszczeń. W przypadku oczyszczacza Klarta Stor 2 zastosowano technologię nazwaną 3 x IQ Sensor, w której skład wchodzą:

laserowy czujnik pyłu zawieszonego PM2.5 pracujący w zakresie 0-999 µg/m³

czujnik temperatury pracujący w zakresie 0-50°C

czujnik wilgotności pracujący w zakresie 0-90%

Fot.: PCWorld/Izabella Bandych

O jakości powietrza w danym momencie informuje nas podświetlany wskaźnik umieszczony na przednim panelu.

Kolor zielony oznacza dobrą jakość powietrza (stężenie PM2.5 do 14 µg/m³)

oznacza dobrą jakość powietrza (stężenie PM2.5 do 14 µg/m³) Kolor pomarańczowy - umiarkowana jakość powietrza (stężenie PM2.5 od 15 do 28 µg/m³)

- umiarkowana jakość powietrza (stężenie PM2.5 od 15 do 28 µg/m³) Kolor czerwony - zła jakość powietrza (stężenie PM2.5 od 29 µg/m³ wzwyż)

Należy zaznaczyć, że te informacje widoczne są także w aplikacji mobilnej - tam pojawiają się też konkretne wartości numeryczne stężenia pyłu PM2.5. Dodatkowo, znajdziemy tam odczyty z czujników temperatury oraz wilgotności powietrza.

Klarta Stor 2 - funkcje i możliwości

Tryby oczyszczania

To, co wyróżnia oczyszczacz Klarta Stor 2, to z pewnością liczba funkcji oraz trybów pracy. W przypadku tego modelu mamy do dyspozycji 6 stałych prędkości działania wentylatora, które różnią się mocą oczyszczania, głośnością oraz poborem mocy. Oprócz tego, możemy skorzystać z 3 trybów automatycznych oraz trybu Sleep. Łącznie otrzymujemy zatem 10 ustawień, o których możemy decydować w zależności od naszych indywidualnych preferencji.

Tryby stałych prędkości: Silent, Silent+, Slow, Slow+, Fast, Turbo, Sleep

Tryby automatyczne: Auto Turbo (domyślny), Auto Normal, Auto Sleep

Warto zaznaczyć, że nie wszystkie funkcje są dostępne z poziomu panelu sterowania - niektóre z nich możemy uruchomić tylko za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Jest to tryb Silnet+, Slow, Fast, Auto Normal, Auto Sleep. Szczegółowe informacje o specyfikacji danego trybu znajdziemy w instrukcji obsługi dołączonej do zestawu.

Fot.: PCWorld/Izabella Bandych Fot.: PCWorld/Izabella Bandych Fot.: PCWorld/Izabella Bandych

Dodatkowe funkcje

Zadbano o kilka dodatkowych udogodnień, takich jak:

blokada rodzicielska,

resetowanie zegara wymiany filtrów,

programator czasu pracy (timer) - możemy ustawić pracę na 1, 2, 4 lub 8 godzin.

Fot.: PCWorld/Izabella Bandych

Aplikacja mobilna

Nie obyło się bez aplikacji mobilnej, która umożliwia zdalne sterowanie urządzeniem oraz dysponuje dodatkowymi funkcjami, o których wspominałam wyżej. Z poziomu smartfona możemy wybierać dowolne tryby, zmieniać prędkość działania wentylatora, a także sprawdzać dokładne wartości numeryczne stężenia PM2.5 (na zewnątrz i w danym pomieszczeniu), temperatury (na zewnątrz i w danym pomieszczeniu) i wilgotności. Aplikację Smart Life - Smart Living możemy pobrać bezpłatnie z Google Play lub App Store. Aby konfiguracja przeszła pomyślnie, trzeba upewnić się, że telefon jest połączony z siecią Wi-Fi 2.4 GHz. Osobiście musiałam zmienić ustawienia routera, aby móc połączyć się z oczyszczaczem. Sama aplikacja jest bardzo intuicyjna, przejrzysta i nie mam do niej większych zastrzeżeń. Otrzymujemy wszystko, co niezbędne, aby wygodnie sterować oczyszczaczem z poziomu smartfona.

Klarta Stor 2 - specyfikacja techniczna

Zalecany rozmiar pomieszczenia: do 80 m² przy wysokości 2.5 metra (200 m³) Maksymalna wydajność: 600 m³/h (CADR dla PM2.5) Wszystkie poziomy wydajności: 160/200/240/300/450/600 m³/h (CADR dla PM2.5) Zastosowane filtry: wstępny, HEPA H13 EF 99.97%, aktywny węglowy Jonizacja ION Plasma Air plazmowy jonizator powietrza z certyfikatem TÜV Regulacja stopnia oczyszczania: 10 trybów pracy: 6 predkości manualnych, tryb nocny, 3 tryby automatyczne: Auto Turbo, Auto Normal, Auto Silent Regulacja czasu pracy: 1/2/4/8 godzin Czujniki 3 x IQ Sensor czujnik laserowy IQ Sensor mierzący PM2.5 (0-999 ug/m³), czujnik temperatury IQ Sensor (0-50 °C), czujnik wilgotności IQ Sensor (0-90% wilgotności względnej) Wskaźnik zanieczyszczenia powietrza: trójkolorowy pierścień na przednim panelu Sterowanie: przyciski dotykowe na panelu, aplikacja na smartfony (wi-fi) Obsługiwane standardy sieci wi-fi: 802.11 b/g/n (2,4 GHz) Aplikacja na smartfony: Smart Living (iOS, Android) Funkcje dodatkowe blokada rodzicielska, wskaźnik zużycia filtrów Minimalna głośność: 24 dB(A) (Silent, Tryb nocny) Maksymalna głośność: 64 dB(A) (Turbo) Kolory: czarno-srebrny, biało-srebrny, złoto-srebrny, srebrny Pobór mocy: od 5 do 70 W (oczyszczacz włączony) Wymiary i waga Wymiary urządzenia: 66 x 43 x 21 cm Waga urządzenia: 9 kg Waga opakowania: 11,5 kg

Wrażenia z użytkowania

Klarta Stor 2 to urządzenie, które zaskakuje swoimi możliwościami i wydajną pracą. Podczas testowania sprzętu nie zauważyłam żadnych problemów jeśli chodzi o działanie, a wręcz zaskoczyło mnie to, jak szybko urządzenie filtruje i oczyszcza powietrze. Aby to sprawdzić, doprowadziłam do "sztucznego" zanieczyszczenia, rozprowadzając dym ze zgaszonej świeczki - po chwili wskaźnik na oczyszczaczu zapalił się na czerwono, a wartość stężenia PM2.5 na aplikacji wzrosła do ok. 80 µg/m³. Oczyszczacz (ustawiony na tryb Turbo) potrzebował niecałych 5 minut, aby oczyścić przestrzeń. Podczas codziennego użytkowania, urządzenie wskazywało zazwyczaj wartość PM2.5 na poziomie od 0 do 10 µg/m³. Oczyszczacz jest na tyle wydajny, że w mniejszych pomieszczeniach znakomicie radzi sobie z pochłanianiem wszelkich zanieczyszczeń na bieżąco. Warto dodać, że korzystając z trybów automatycznych, urządzenie utrzymuje stałą prędkość przez minimum 4 minuty - wprowadzono to, aby zmniejszyć ilość skoków mocy w przypadku nieregularnego charakteru zanieczyszczeń.

Warto zaznaczyć, że filtry oraz czujniki zostały umieszczone w tylnej części obudowy oczyszczacza, dlatego musimy pamiętać o odpowiednim ustawieniu sprzętu - nie powinien znajdować się zbyt blisko ściany czy mebli - tak, aby wlot powietrza był w pełni dostępny. Nie jestem przekonana co do takiego rozwiązania, szczególnie, że zazwyczaj producenci umieszczają filtry czy czujniki z przedniej strony urządzenia. Przynajmniej z takim rozwiązaniem spotykałam się najczęściej podczas testowania różnych modeli oczyszczaczy. Niemniej, Klarta Stor 2 dobrze poradził sobie z wykryciem i pozbyciem się zanieczyszczeń. Nie mam również uwag, jeśli chodzi o kulturę pracy - w trybach Silent, Silent+ czy Sleep, urządzenie działa bardzo cicho i nie przeszkadza. Najniższy poziom dźwięku deklarowany przez producenta to 24 dB, maksymalny - 64 dB.

Zaskoczyła mnie liczba trybów oraz prędkości - pojawia się tutaj aż 10 różnych ustawień, które pozwalają dokładnie ustalić, jak ma działać oczyszczacz w danym momencie. Użytkownik może sam zadecydować, jaki ma być CADR, pobór mocy oraz głośność albo wybrać jeden z trzech trybów automatycznych. W tym przypadku, dodatkowym plusem jest szczegółowy i solidny opis wszystkich możliwości w instrukcji obsługi. Osobiście uważam, liczba tych opcji jest dość przytłaczająca i raczej na co dzień korzystałam po prostu z funkcji automatycznych, a zazwyczaj tylko z jednej. Niemniej zaliczam takie rozwiązanie do zalet - z pewnością jest to spore udogodnienie i dla wielu osób będzie to istotną kwestią. Plusem jest obecność jonizatora, timera oraz blokady rodzicielskiej. Nie mogę przyczepić się też do aplikacji mobilnej, która jest czytelna i prosta w obsłudze. Dodam jeszcze, że żywotność filtrów przewidziana jest na dwa lata, a więc przez długi czas nie musimy martwić się ich wymianą (oczywiście ich zużycie zależy od intensywności zbieranych zanieczyszczeń). Aktualnie zestaw filtrów na stronie producenta kosztuje 299 zł.

Co do wyglądu - zadbano tutaj o solidną konstrukcję i atrakcyjny design, ale raczej widzę ten sprzęt w dużych, przestronnych salonach, biurach czy szkołach. Zarówno ze względu na estetykę, jak i rozmiar całości. Dodam jeszcze, że ciekawym udogodnieniem byłyby z pewnością kółka - urządzenie jest dość ciężkie (waży 9 kg). Na szczęście nie zabrakło solidnego uchwytu.

Fot.: PCWorld/Izabella Bandych

Warto zdecydować się na zakup?

Jeśli szukasz wydajnego, szybkiego i skutecznego oczyszczacza powietrza do większych pomieszczeń, to jak najbardziej jest to model, który warto wziąć pod uwagę. W stosunkowo niewygórowanej kwocie otrzymujemy solidny sprzęt, wyposażony w szereg przydatnych funkcji oraz zaawansowany system filtracji. Z pewnością spodoba się bardziej wymagającym użytkownikom, którzy chcą mieć pełną kontrolę nad sposobem działania sprzętu, zarówno z poziomu panelu sterowania, jak i aplikacji mobilnej.

Cena i dostępność

Aktualnie oczyszczacz Klarta Stor 2 możemy kupić na stronie producenta za 1399 zł - przejdź do sklepu.