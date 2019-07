Czy Nokia ma szansę konkurować z Xiaomi? Test Nokia 4.2

Testujemy Nokia 4.2 - urządzenie, które ma konkurować z modelami od Xiaomi. Czy tania Nokia to dobry wybór?

Nie da się nie zauważyć, że Nokia cały czas gra na sentymencie starszych użytkowników, którzy kilkanaście lat temu używali fińskich telefonów komórkowych. Niestety, ale przedsiębiorstwo przeoczyło premierę iPhone'a oraz innych dotykowych telefonów dalej trzymając się swojego przestarzałego Symbiana oraz klawiszy. Gdy firma spostrzegła się, że konkurencja wyprzedziła ich o kilka lat do przodu było już za późno na ratunek. Z odsieczą przybył Microsoft oferując system Windows Phone, który nie odniósł jednak sukcesu rynkowego. W konsekwencji Nokia zamiast wrócić do gry podupadła jeszcze bardziej. Finalnie Microsoft zaczął sprzedawać urządzenia pod własną marką, a później odsprzedano prawa do korzystania z marki i logotypu Nokia firmie HMD Global. To przedsiębiorstwo, które jest ściśle powiązane z Nokią (tą odpowiedzialną za systemy łączności) i pracuje w niej wiele osób z działu odpowiedzialnego za projektowanie telefonów w Redmond.

Nowa Nokia z systemem Android zaliczyła dosyć udany start zaledwie dwa lata temu. Wprowadzono wtedy na rynek flagowy model Nokia 8, który wyróżniał się czystym Androidem, aluminiową obudową oraz optyką od Zeiss'a. Poza Androidem wszystko pasuje do starych telefonów Nokii. Nawet wersje kolorystyczne się zgadzają. Później stopniowo gama modelowa się rozszerzała, a nawiązań do starych urządzeń produkowanych przez finów nie brakuje. Powstały modele Sirocco oraz PureView.

W chwili obecnej HMD Global skupiło się na wprowadzeniu na rynek nowych słuchawek budżetowych, co było spowodowane wprowadzeniem nowych modeli przez Samsunga oraz Xiaomi, które króluje w tej półce cenowej.

Testujemy najdroższy z czterech najtańszych telefonów Nokii zaprezentowanych na targach MWC 2019. Model 4.2 (już liczba wskazuje, że mamy do czynienia z tańszym smartfonem ma według producenta zapewnić świetną jakość wykonania znaną z telefonów premium i płynnie działającego Androida w przystępnej cenie.

Już na wstępie możemy zdradzić, że Nokia 4.2 to dobry smartfon, ale czy na tyle, aby wyróżnić się spośród wielu innych tanich smartfonów?

Nokia 4.2 - Specyfikacja techniczna

Procesor: Qualcomm Snapdragon 439 (4 rdzenie, 1.95 GHz, A53 + 4 rdzenie, 1.45 GHz, A53)

Qualcomm Snapdragon 439 (4 rdzenie, 1.95 GHz, A53 + 4 rdzenie, 1.45 GHz, A53) Układ graficzny: Adreno 505

Adreno 505 Pamięć RAM: 3 GB

3 GB Pamięć wbudowana: 32 GB

32 GB Typ ekranu: TFT LCD

TFT LCD Przekątna ekranu: 5,7 cala

5,7 cala Rozdzielczość ekranu: 1520 x 720

1520 x 720 Łączność: 4G (LTE), Wi-Fi, Bluetooth, NFC

4G (LTE), Wi-Fi, Bluetooth, NFC System nawigacji satelitarnej: GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou

GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou Złącza: Micro USB - 1 szt., Czytnik kart pamięci - 1 szt., Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt., Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt.

Micro USB - 1 szt., Czytnik kart pamięci - 1 szt., Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt., Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt. Bateria: Litowo-polimerowa 3000 mAh

Litowo-polimerowa 3000 mAh Zainstalowany system operacyjny: Android 9.0 Pie, Przynależność do Android One

Android 9.0 Pie, Przynależność do Android One Rozdzielczość aparatu: 13.0 + 2.0 Mpix - tył, 8.0 Mpix - przód

13.0 + 2.0 Mpix - tył, 8.0 Mpix - przód Przysłona obiektywu: f/2.0 - przedni obiektyw, f/2.2 - tylny obiektyw

f/2.0 - przedni obiektyw, f/2.2 - tylny obiektyw Lampa błyskowa: Wbudowana

Wbudowana Rozdzielczość nagrywania wideo: FullHD 1080p

FullHD 1080p Dual SIM: Tak

Tak Grubość: 8,4 mm

8,4 mm Szerokość: 71,3 mm

71,3 mm Wysokość: 149 mm

149 mm Waga: 161 g

161 g Dodatkowe informacje: Obudowa wykonana ze szkła i aluminium, Akcelerometr, Czujnik światła, Czujnik zbliżenia, Obsługa radia FM, Czytnik linii papilarnych, Skaner twarzy, USB OTG

Obudowa wykonana ze szkła i aluminium, Akcelerometr, Czujnik światła, Czujnik zbliżenia, Obsługa radia FM, Czytnik linii papilarnych, Skaner twarzy, USB OTG Dołączone akcesoria: Zasilacz, Kabel microUSB, Instrukcja szybkiego uruchomienia telefonu

Zasilacz, Kabel microUSB, Instrukcja szybkiego uruchomienia telefonu Gwarancja: 24 miesiące (gwarancja producenta)

Nokia 4.2 - Cena

Cena detaliczna Nokii 4.2 została ustalona na 849 zł. Taka wycena powoduje, że urządzenie konkuruje z najlepszymi smarfonami z sektora budżetowego takimi, jak testowane przez nas Xiaomi Redmi Note 7.

W chwili obecnej Nokia 4.2 dostępna jest w jednej wersji kolorystycznej - czarnej.

Nokia 4.2 - Jakość wykonania i wygląd

Nokia wyraźnie podkreśla jakość wykonania Nokii 4.2 wszędzie, gdzie się tylko da. Urządzenie posiada ekran o przekątnej 5,7 cala o rozdzielczości 720p. Panel wypełnia prawie cały front i posiada małe wycięcie w kształcie kropli wody. Dolna ramka nie jest jednak najmniejsza, co zwiększa rozmiary całego urządzenia. Nokia próbowała zatuszować dużą ramkę umieszczając na niej logotyp. Przednia kamerka umieszczona w wycięciu posiada rozdzielczość 8 MP.

Ekran zajmuje około 76 procent przedniego panelu. Wynikowi temu daleko do flagowych urządzeń, ale w swojej półce cenowej to bardzo satysfakcjonujący wynik. Nokia 4.2 w kwestii budowy przypomina nam nieco iPhone'a Xr, który również posiada szklane plecki. Biorąc jednak pod uwagę znacznie niższą cenę Nokia 4.2 nie umożliwia bezprzewodowego ładowania.

W rzeczywistości czarna elegancka obudowa bardzo rzadko jest czysta. Błyszczące szkło działa jak magnes dla odcisków palców oraz wszelkiego rodzaju zabrudzeń. Jeżeli chcielibyśmy utrzymać urządzenie w czystości zmuszeni bylibyśmy do czyszczenia go po każdorazowym użyciu. Telefon już po kilku minutach od wyjęcia z pudełka jest w całości pokryty smugami i odciskami palców.

Czytnik linii papilarnych został umieszczony za tyłu i znajduje się pod szkłem. Powoduje to niemałe problemy z jego odnalezieniem, co negatywnie wpływa na czas potrzebny na odblokowanie urządzenia. Podczas testów regularnie zdarzały się nam problemy z jego znalezieniem. Zalecamy użycie etui, które pomoże zlokalizować czytnik linii papilarnych.

Ogólnie rzecz biorąc telefon jest bardzo ergonomiczny i dobrze dopasowuje się do dłoni. Ekran ma proporcje 19:9, co jest typowe dla nowych urządzeń. Zastosowanie takiego wyświetlacza powoduje, że telefon jest wąski oraz wysoki. Waga to 161 gram. Z pewnością Nokia 4.2 nie jest najlżejszym budżetowym urządzeniem, a wpływ na to ma jakość użytych do budowy materiałów.

Jakość budowy i wykonania jest faktycznie bardzo dobra, ale nie obyło się bez kilku kompromisów. Niestety, ale Nokia w 2019 roku zdecydowała się na zastosowanie portu microUSB zamiast USB Typu C. To znaczny krok wstecz. Kolejnym problemem jest brak jakiegokolwiek wsparcia dla technologii szybkiego ładowania. Po całkowitym rozładowaniu w 30 minut udało nam się naładować baterię do zaledwie 20 procent.

Wbudowana pamięć masowa to niezbyt pokaźne 32 GB, które szybko zapełnimy, jeżeli będziemy gromadzić na telefonie filmy oraz zdjęcia. Na szczęście Nokia przewidziała taki scenariusz i urządzenie wyposażone jest w slot na karty microSD o pojemności do 400 GB, dzięki czemu po rozbudowie nie powinno zabraknąć Ci pamięci. Nokia 4.2 obsługuje również funkcję Dual-SIM. Co ciekawe wszystkie trzy karty (2x SIM + microSD) mogą być używane jednocześnie - producent nie zdecydował się na zastosowanie slotu hybrydowego. To dobra wiadomość.

Na dole umieszczono monofoniczny głośnik, który jest zadziwiająco dobrej jakości. Oczywiście daleko mu do głośników stereo, jakie montowane są w flagowych urządzeniach, ale z pewnością pozytywnie wyróżnia się wśród urządzeń do 1000 zł. Jeżeli zależy Ci na lepszej jakości dźwięku możesz wykorzystać złącze Jack, aby podłączyć ulubione słuchawki lub kino domowe za pomocą przewodu AUX. Chętnie zobaczylibyśmy w zestawie chociażby podstawowy zestaw słuchawkowy, ale widocznie Nokia stwierdziła, że każdy potencjalny klient posiada już własne słuchawki.

Ciekawe rozwiązanie zastosowano w obrębie przycisku do włączania urządzenia. Posiada on przezroczyste elementy, a w środku umieszczono diodę LED. W konsekwencji łatwiej znaleźć włącznik, a dodatkowo dioda działa jako wskaźnik powiadomień lub ładowania. Co ciekawe nie można wyłączyć wskaźnika ładowania - nie znaleźliśmy takiej opcji w ustawieniach telefonu.

Na pokładzie nie zabrakło również dedykowanego przycisku odpowiedzialnego za aktywację Asystenta Google.

W kwestii łączności Nokia udostępnia nam Wi-Fi 802.11 b/g/n oraz łączność 4G LTE. Nie zabrakło również Bluetooth 4.2, które umożliwia połączenie z jednym urządzeniem w tym samym czasie. Miłym akcentem jest obecność NFC, która nie jest oczywista w tej cenie. Dzięki temu możemy wykorzystać Nokię 4.2 do płatności zbliżeniowych przy użyciu Google Pay.

Nokia reklamuje również baterię zastosowaną w modelu 4.2. W środku znajdziemy ogniowo o skromnej pojemności 3000 mAH, a telefon tak, jak już wyżej wspomnieliśmy nie wspiera bezprzewodowego, ani co gorsze szybkiego ładowania. Podczas normalnego użytkowania bateria wystarcza na około 1,5 dnia umiarkowanie intensywnego dnia. Z pewnością daleko jej do tej z Xiaomi Redmi Note 7.

Nokia 4.2 - Oprogramowanie

Nokia ściśle współpracuje z Google w kwestii implementacji systemu operacyjnego Android w swoich urządzeniach. Nokia 4.2 należy do programu Android One i pracuje pod kontrolą prawie niezmodyfikowanej wersji Androida 9.0 Pie. Android One zapewni nam regularne aktualizacje zabezpieczeń przez co najmniej trzy lata oraz co najmniej dwie duże aktualizacje oprogramowania. Obietnice są zachęcające i mamy nadzieję, że Nokia się z nich wywiąże, ponieważ długotrwałe aktualizacje mogą być dla potencjalnych klientów ważniejsze, niż specyfikacja techniczna. Musimy pamiętać, że jeżeli chodzi o podzespoły Nokia 4.2 zdecydowanie nie jest najszybsza w swojej klasie.

Interfejs użytkownika jest niemal identyczny, jak ten znany ze smartfonów Google Pixel. Jedyną aplikacja dodaną przez Nokię jest Mój telefon.

Nokia 4.2 posiada dwie metody odblokowania przy użyciu danych biometrycznych - czytnik linii papilarnych oraz mniej bezpieczny skaner twarzy. Obie metody działają dobrze, ale mogłyby działać jeszcze lepiej. Niejednokrotnie mieliśmy problem z odnalezieniem czytnika linii papilarnych na pleckach. Skanowanie twarzy jest bardzo kapryśne. Po kilku próbach odblokowania (szczególnie w cięższych warunkach oświetleniowych) wykorzystywaliśmy czytnik linii papilarnych. Nie polecamy korzystania z rozpoznawania twarzy jako głównej metody odblokowywania telefonu.

Nokia 4.2 - Aparat

Aparat to podzespół, na którym producenci budżetowych urządzeń często oszczędzają, aby zaoferować tańsze w produkcji i w konsekwencji na półkach sklepowych urządzenia. Na szczęście Nokia tego nie zrobiła. Byliśmy mile zaskoczeni jakością zdjęć wykonanych za pomocą modelu 4.2. Zdjęcia wykonane przy użyciu tylnej kamery o rozdzielczości 13 MP (wspieranej przez 2 MP sensor głębi) są wyraźne i żywe, a ilość detali pozytywnie wyróżnia się na tle rywali.

Przednia kamerka o rozdzielczości 8 MP jest przeciętna. Wystarczy do sporadycznych wideorozmów i zrobienia Selfie, ale nie możemy polecić Nokii 4.2 użytkownikom, którzy nałogowo wykorzystują przedni aparat.

Niestety tak samo, jak Nokia 4.2 zachwyca jakością zdjęć tak zawodzi w kwestii materiałów wideo. Telefon nie radzi sobie z ekspozycją i ma problemy z wyostrzaniem podczas nagrywania filmów wideo, które są rozmazane, ponieważ urządzenie nie posiada stabilizacji obrazu.

Nokia 4.2 - Podsumowanie

Jedno jest pewnie - Nokia 4.2 nie będzie miała łatwego startu. Oferowana jest w dosyć wysokiej cenie startowej przy jednoczesnym oferowaniu dosyć słabej specyfikacji technicznej. Osoby patrzące na cyferki od razu wybiorą Xiaomi Redmi Note 7 lub inne chińskie urządzenie. W gruncie rzeczy Nokia 4.2 jest bardzo dopracowanym urządzeniem, które naprawdę przyjemnie się użytkuje. To telefon zaprojektowany dla osób nie patrzących na cyferki. Jakość wykonania jest lepsza, niż u konkurencji, do dyspozycji mamy nową wersję Androida oraz dobry aparat. Do wad z pewnością zaliczamy słabą biometrię, niską rozdzielczość ekranu, nienajlepszą baterię oraz zastosowanie złącza microUSB.

Podczas testów wielokrotnie mieliśmy wrażenie, że Nokia 4.2 to dobre urządzenie dla starszych użytkowników, którzy kilkanaście lat temu używali starych klawiszowych Nokii. Nowy model oferuje świetną jakość wykonania, dopracowane oprogramowanie i dobrej jakości aparat, a to cechy, które doceni każdy zagorzały fan Nokii.

Innym osobom polecamy rozejrzenie się za innymi wydajniejszymi smartfonami.