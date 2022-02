Czy i7 coś jeszcze znaczy – test Intel Core i7-12700K

Jak mniejsza liczba rdzeni i obsługiwanych wątków wpływa na wydajność? Sprawdzamy, jak w testach poradzi sobie Intel Core i7-12700K.

Trudno nie odnieść wrażenia, że ostatnio Intel mało uwagi skupia na procesorach serii Core i7. Tak jakby niebiescy nie mieli pomysłu na te jednostki. Niegdyś te topowe modele zgarniały całą uwagę graczy czy entuzjastów. Dziś podąża ona w zupełnie innym kierunku. Do rozrywki wystarczą przecież popularne i szybkie i5, a dla osób potrzebujących najwydajniejszych układów Intel stworzył serię i9. Zatem czy procesory i7 mają jeszcze sens i dla kogo są dedykowane? Postanowiliśmy to sprawdzić.

Intel Core i7-12700K

Intel Core i7 to procesor zbudowany z wykorzystaniem architektury Alder Lake. Charakteryzuje się zatem hybrydową konstrukcją. Oznacza to, że podobnie jak w naszych telefonach, do dyspozycji dostajemy dwa rodzaje rdzeni, które są w stanie wykonywać różne typy zadań. Rdzenie Golden Cove mają zapewnić wysoką wydajność, natomiast Gracemont (wywodzące się od jednostek Atom) charakteryzują się wysoką sprawnością energetyczną. Niech was jednak nie zwiedzie mobilne pochodzenie tych drugich, nawet te “małe” układy oferują ponadprzeciętne osiągi w stosunku do swoich pierwowzorów. Intel deklaruje, że układy Gracemont są w stanie osiągnąć wydajność pojedynczego rdzenia Coffe Lake przy 40% niższym poborze prądu.

Intel Core i7-12700K podobnie jak wszystkie układy Alder Lake jest zbudowany z wykorzystaniem procesu technologicznego Intel 7 (10 nanometrów). Dysponuje ośmioma, wysoko wydajnymi rdzeniami, które obsługują również technologie Hyper Threading’u. Finalnie procesor jest w stanie obsłużyć nawet 20 wątków wykonawczych, dzięki dodaniu dodatkowych 4 energooszczędnych rdzeni Gracemont. Bazowy zegar procesora wynosi 3,8 GHz dla P-Core oraz 2,7 dla E-Core. Dzięki wsparciu technologii Turbo Boost jest on w stanie pracować nawet z częstotliwościami 5,0 GHz/3,8 GHz. Domyślny współczynnik PL2 wynosi 190 W.

Oczywiście Core i7-12700K posiada wybudowany Thread Director – czyli sprzętową technologię zarządzania podziałem zadań. Ta została specjalnie zaprojektowana do pracy z systemem Windows 11 i jest już z nim w pełni zintegrowana. Thread Director analizuje potrzeby wydajnościowe każdego aktywnego wątku, przypisując je do odpowiedniego typu rdzenia. Oczywiście możliwa jest zmiana “w locie”, jeśli pojawią się nowe zadania wymagające większych zasobów. Zasadniczo sam układ przekazuje zasoby oraz moc niektórych rdzeni do systemu operacyjnego za pośrednictwem interfejsu API. Thread Director używa modelu, który został przeszkolony przez sztuczną inteligencję, aby zidentyfikować klasy obciążenia. Finalnie to system operacyjny podejmuje decyzje, których rdzeni i wątków instrukcji użyć.

Patrząc na specyfikacje można zauważyć bardzo małe różnice w stosunku do mocniejszej jednostki jaką jest Core i9-12900K. Czy zatem odrobinę niższe zegary i różnica 4 rdzeni Gracemont będzie zauważalna podczas naszych testów?

Podkręcanie

Nasze starania, jeżeli chodzi o podkręcanie zaczęliśmy, podobnie jak podczas wcześniejszych testów, od ustalenia maksymalnego zegara rdzeni Gracemont. Tutaj bez niespodzianek, udało nam się wymusić pracę wszystkich z częstotliwością 4 GHz. Następnie przyszła pora na wysoko wydajnie rdzenie Golden Cove. Do testów podchodziliśmy z dużym entuzjazmem, ponieważ trafiła nam się bardzo “zimna” sztuka. Przy standardowych ustawieniach, maksymalna odnotowana przez nas temperatura pojedynczego rdzenia nie przekraczała 73°C. Jednak nasz zapał został szybko ostudzony. Po podniesieniu napięcia zasilania na 1,335V i ustaleniu zegara dla wszystkich rdzenni na poziom 5,0 GHz temperatury znacząco wzrosły. I choć byliśmy w stanie uruchomić procesor nawet z zegarem wynoszącym 5100 MHz, to właśnie ilość wydzielanego ciepła skutecznie blokowała możliwość przeprowadzania jakiegokolwiek bardziej obciążającego testu. Najgorętsze rdzenie podczas obciążenie instrukcjami AVX z zegarem 5 GHz (z wyłączonym offsetem) osiągały nawet 96°C.

Platforma testowa

PROCESOR: INTEL CORE i9-12900K

INTEL CORE i9-12900K PŁYTA GŁÓWNA: Gigabyte Z690 AORUS Pro

Gigabyte Z690 AORUS Pro RAM: G.Skill Trident Z5

G.Skill Trident Z5 DYSK: LEXAR NM800 1TB,

LEXAR NM800 1TB, KARTA GRAFICZNA: RTX 3080 10 GB

RTX 3080 10 GB ZASILACZ: COOLER MASTER MWE GOLD V2 750W

COOLER MASTER MWE GOLD V2 750W CHŁODZENIE: custom LC 360 mm RAD

Testy

Każdy test był 3-krotnie powtarzany, a na wykresach są prezentowane uśrednione wyniki.

Najpierw prosty test w programie WinRAR. Wbudowany benchmark nie obciąża wszystkich dostępnych wątków procesora - ważna jest tutaj zarówno wydajność podsystemu pamięci, jak i częstotliwość pracy samego układu.

Core i9-12700K bez problemów osiąga lepsze rezultaty od najmocniejszych układów z 10 jak i 11 generacji. Niestety musi uznać wyższość Ryzen’a 9 5900X. Układ AMD w tym teście jest bezkonkurencyjny.

W testach w programie Cinebench Intel Core i7-12700K niewiele ustępuje obsługującemu 24 wątki procesorowi Ryzen 9 5900X, a po podkręceniu wyprzedza go w nowszych wersjach benchmarka.

Również konwertowanie wideo kodekiem x264 faworyzuje nowe procesor Intela. Core i7-12700K po OC zbliża się wydajnościom do i9-12900K pozostawiając procesory AMD daleko w tyle.

Bardzo podobne wyniki otrzymujemy przy bardziej obciążającym teście kompresji H.265 dla rozdzielczości 4K w programie Handbrake.

Teoretycznie jedynym testem syntetycznym 3DMark niezależnym od procesora jest Port Royal. Mimo konstrukcji hybrydowej Core i7-12700K w pozostałych, testach również osiąga zbliżone rezultaty jak Ryzen 9 5900X.

Prezentowane wyniki w grach zostały osiągnie w rozdzielczości FullHD.

Assasin’s Creed Vallhala – gra, która nie jest w stanie w pełni wykorzystać procesorów wyposażonych w większą ilość rdzeni. Podczas testów w rozdzielczości 1080p, średnie obciążenie procesora waha się w okolicach 40%. I7 zrównuje się osiągami z droższą i9.

W Watch Dogs: Legion, kolejnej grze od Ubisoftu, wszystkie najwydajniejsze procesory robią zbliżone do siebie wyniki. Ich wydajność, mimo testów w rozdzielczości 1080p, limituje karta graficzna.

Far Cry 5, mimo swoich lat dalej bardzo mocno obciąża procesor i to od jego wydajności zależą osiągane rezultaty. Tutaj bez niespodzianek – i7-12700K plasuje się tuż za najmocniejszym Alder Lakem deklasując Ryzena.

Counter-strike: Global Offensive. Odnosimy wrażenie, że ten mało wymagający tytuł w głównej mierze wykorzystuje Gracemont. Core i7-12700K osiąga identyczne wręcz rezultaty jak posiadający tą samą ilość jednostek Core i5-12600K

W Shadow of the Tomb Rider po raz kolejny Core i7-12700K tylko minimalnie ustępuje mocniejszej i9.

W Call of Duty: Warzone możemy zauważyć podobną sytuację jak podczas testów w Watch Ddogs. Większość nowych procesorów osiąga zbliżone do siebie osiągi, a różnice mieszczą się w granicach błędu pomiarowego, zwłaszcza jak weźmiemy pod uwagę jak dynamicznym tytułem jest darmowa odsłona COD’’a.

W GTA 5 dalej doświadczymy sporadycznych zatrzymań w generowaniu obrazu (stuttering). Te pojawiają się zwłaszcza w obszarach miejskich i występują niezależnie od ilości włączonych rdzeni energooszczędnych tylko w rozdzielczości FullHD. Core i7-12700K osiąga zbliżone rezultaty jak pozostali przetestowani przedstawiciele Alder Lake.

W Cyberpunk 2077 nie uświadczymy niepokojących spadków wydajności, a wyniki osiągane w rozdzielczości 1080p przez i7-12700K wyglądają wręcz rewelacyjnie. Po raz kolejny tańszy procesor jest w stanie generować identyczną ilość klatek jak mocniejsza i9.

Podsumowanie

Niestety razem z procesorem nie otrzymamy żadnego chłodzenia || Dominik Kujawski/PCWorld

Spoglądając na wyniki można być lekko zmieszanym. O ile mogliśmy być pewni wysokiej wydajności w grach, co potwierdzały wcześniejsze testy Core i5-12600K, to tutaj różnice są na tyle małe, że ciężko by było uzasadnić 25% wyższą cenę.

Bardziej zaskakuje wydajność w programach użytkowych. Tutaj Core i7-12700K plasuje się bardzo blisko najmocniejszego układu Intela, czy Ryzena 9 5900X pozostając sporo od nich tańszym. Potwierdza to też, że pełne zaadaptowanie obsługi architektury big.LITTLE Alder Lake’ów zajmie jeszcze trochę twórcom oprogramowania. Zatem jeżeli potrzebujesz wydajnego wielo-rdzeniowego procesora do pracy, a posiadasz ograniczony budżet to warto wziąć pod uwagę i7-12700K od Intela.