Czy opłaca się kupić tani laptop gamingowy?

DELL Inspiron 15 G3, Acer Nitro 5 i HP Pavilion Gaming 15-ec0003nw to popularne, tanie laptopy gamingowe. Sprawdziliśmy, czy opłaca się kupić taniego laptopa do gier.

Na rynku jest dostępnych wiele laptopów przeznaczonych dla graczy. Ich ceny oscylują od ok. 3500 zł za sprzęt z nowszymi kartami graficznymi, do nawet 20 tyś. zł i więcej. Większość osób nie chce wydawać małej fortuny na taką mobilną stację dla graczy i woli zainwestować mniejszą sumkę w sprzęt, który pozwoli na dość przyjemną rozgrywkę. I tutaj nasuwa się pytanie, czy te najtańsze laptopy gamingowe są w stanie poradzić sobie w nowszych i lepiej wyglądających grach. Czy opłaca się dołożyć trochę pieniędzy i zyskać mocniejszy sprzęt? A nawet jeśli, to o ile byłby on szybszy? Postanowiliśmy znaleźć odpowiedzi na te pytania, porównując takie konstrukcje w naszych testach.

Bohaterowie naszych testów

Porównaliśmy ze sobą trzy laptopy, jeden kosztujący lekko ponad 4500 zł oraz dwa, około 700 zł tańsze.

DELL Inspiron 15 G3

Specyfikacja techniczna:

Procesor: Intel Core i5-9300H

Intel Core i5-9300H Pamięć RAM: 8 GB DDR4 2666MHz

8 GB DDR4 2666MHz Dysk: 512 GB SSD M.2 PCIe

512 GB SSD M.2 PCIe Karta Graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q

NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q Ekran: 1920x1080 (FHD) 60 Hz

Acer Nitro 5

Specyfikacja techniczna:

Procesor: Intel Core i5-8300H

Intel Core i5-8300H Pamięć RAM: 8 GB DDR4 2666MHz

8 GB DDR4 2666MHz Dysk: 512 GB SSD M.2 PCIe

512 GB SSD M.2 PCIe Karta Graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1650

NVIDIA GeForce GTX 1650 Ekran: 1920x1080 (FHD) IPS 120 Hz

HP Pavilion Gaming 15-ec0003nw

Specyfikacja techniczna:

Procesor: AMD Ryzen 5 3550U

AMD Ryzen 5 3550U Pamięć RAM: 8 GB DDR4 2400MHz

8 GB DDR4 2400MHz Dysk: 512 GB SSD M.2 PCIe

512 GB SSD M.2 PCIe Karta Graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1650

NVIDIA GeForce GTX 1650 Ekran: 1920x1080 (FHD) IPS 144 Hz

Testy w grach

W celu określenia, jak trzy testowane przez nas urządzenia radzą sobie pod względem wydajności w grach, postanowiliśmy sprawdzić je w następujących tytułach:

Borderlands 3

Forza Horizon 4

Need For Speed: Heat

Star Wars Jedi Upadły Zakon

Wiedźmin 3: Dziki Gon

Rozdzielczość w każdej z testowanych gier była ustawiona na 1920x1080 (FullHD).

W poniższych wykresach DELL został oznaczony kolorem niebieskim, HP zielonym, a Acer czerwonym.

Borderlands 3

Forza Horizon 4

Need For Speed: Heat

Star Wars Jedi Upadły Zakon

Wiedźmin 3: Dziki Gon





Analizując powyższe wyniki, można szybko zauważyć, że nie zawsze laptop wyposażony w lepszą kartę graficzną jest uzyskuje lepsze rezultaty. Świetnym tego przykładem może być Need For Speed: Heat, gdzie zarówno HP, jak i Acer osiągnęły wyższą liczbę FPS, niż DELL z mocniejszą grafiką. Głównym powodem takiej sytuacji jest thermal throttling. Komputer osiągając bardzo wysokie temperatury pracy próbuje się ratować obniżając wydajność podzespołów, by w wyniku tego wydzielać mniej ciepła i uniknąć uszkodzenia spowodowanego przegrzaniem. Widocznie testowany przez nas DELL G3 nie radzi sobie w takiej sytuacji najlepiej. Warto jeszcze w tym miejscu zaznaczyć, że testy wykonywaliśmy na laptopach, leżących na płaskiej powierzchni. Nie znajdowały się pod nimi żadne podstawki chłodzące, ani nie stosowaliśmy żadnych metod na polepszenie wydajności systemu chłodzącego.

Układy odprowadzania ciepła

Problemy jakie zauważyliśmy podczas testów, skusiły nas do rozkręcenia laptopów i zobaczenia co w nich odpowiada za odprowadzanie ciepła. Aby dobrze zobrazować w jaki sposób działają takie układy w testowanych laptopach, zdjęcia wykonaliśmy przy pomocy kamerki termowizyjnej FLIR One. Przedstawione poniżej fotografie pokazują jak wyglądają wszystkie trzy urządzenia pod obciążeniem.

Acer Nitro 5

Acer Nitro 5

HP Pavilion Gaming 15-ec0003nw

HP Pavilion Gaming 15-ec0003nw

DELL Inspiron 15 G3

DELL Inspiron 15 G3

Gry, a czas pracy na baterii

Laptop jest z natury urządzeniem, które można odpiąć od prądu i gdzieś zabrać, ze świadomością, że będzie można na nim popracować przez pewien czas bez konieczności podłączania go do prądu. Wobec tego, postanowiliśmy sprawdzić, jak testowane urządzenia radzą sobie z graniem na baterii. Na każdym z trzech laptopów uruchomiliśmy Forzę Horizon 4, wybraliśmy średnie ustawienia graficzne, ustawiliśmy średnie podświetlenie i wybraliśmy profil "Lepsza wydajność" w systemie Windows 10. Następnie zaczęliśmy jeździć dookoła miasteczka festiwalowego Horizon. Czas odliczaliśmy do momentu wyświetlenia się komunikatu o niskim poziomie naładowania baterii (na wykresie część zielona) oraz ile czasu pozostało, aby kontynuować rozgrywkę (na wykresie część żółta).

Wyniki są przedstawione w formacie minuty:sekundy.

Pod tym względem DELL z baterią 51Wh osiągnął najlepszy wynik 53 minut i 33 sekund rozgrywki. Za nim był Acer z większą baterią 59Wh, na którym mogliśmy pograć przez 52 minuty i 43 sekundy. Najsłabiej wypadł HP, którego bateria o pojemności 52Wh wytrzymała zaledwie 44 minuty i 49 sekundy. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że Acerowi do DELL'a zabrakło jedynie 50 sekund, czyli nie tak dużo.

Czy opłaca się kupić taniego laptopa do gier?

Analizując wyniki przeprowadzonych testów, doszliśmy do wniosku, że tanie laptopy gamingowe są dość opłacalną propozycją. W paru przypadkach nie było tak dużej różnicy między słabszymi laptopami, a mocniejszą konstrukcją. W innych DELL potrafił osiągnąć rezultaty lepsze o nawet 20 FPS. Jeśli zamierzamy grać na niskich ustawieniach graficznych, to tańsze urządzenia są bardzo ciekawą opcją. Jeśli jednak chcemy grać na wyższych ustawieniach graficznych, to lepszym wyborem może być taki sprzęt jak DELL, który w sporej ilości testów osiągał zdecydowanie lepsze wyniki.