Czy robot wielofunkcyjny to dobre rozwiązanie? Przetestowałam urządzenie Kohersen CY021 i już wiem, czego się spodziewać

Temat robotów wielofunkcyjnych w ostatnim czasie stał się dość popularny, między innymi ze względu na to, że na rynku pojawia się coraz więcej tego typu produktów. Często też uznaje się, że są to sprzęty będące konkurencją i zarazem tańszą alternatywą dla popularnego Thermomixa. Ja postanowiłam skorzystać z okazji i przetestować model robota wielofunkcyjnego marki Kohersen, w ofercie której znajdziemy produkty z kategorii małego AGD do kuchni oraz garnki i patelnie. Warto podkreślić, że producentem urządzeń jest firma DLF Sp. z o.o.

Kohersen CY021 - wygląd i budowa

Roboty wielofunkcyjne mają to do siebie, że zazwyczaj zajmują dość sporo miejsca na kuchennym blacie i musimy zadbać o wygospodarowanie odpowiedniej przestrzeni, aby ustawić sprzęt w ten sposób, by dostęp do niego nie był utrudniony. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby na czas użytkowania przestawiać urządzenie. Jednak moim zdaniem, może być to dość uciążliwe, biorąc pod uwagę, że tego typu sprzęty nie należą do najlżejszych. Robot Kohersen CY021 waży ok. 10 kg ze wszystkimi dodatkami. Jeśli chodzi o wymiary, główna podstawa ma 39 x 24 cm, a wysokość kielicha wynosi 33 cm. I tutaj od razu dodam, że wbrew pozorom urządzenie nie zajmuje aż tak wiele miejsca, jakby mogło się wydawać. Plusem jest to, że zmieści się nawet na dość wąskim blacie w odpowiedniej odległości od krawędzi. Za stabilność i dobrą przyczepność do blatu odpowiadają cztery gumowe nóżki - nie zauważyłam ani razu, aby robot się przesunął, nawet gdy silnik działał na najwyższych obrotach. Należy jednak pamiętać, aby nie dosuwać sprzętu zbyt blisko ściany czy innych elementów.

Urządzenie Kohersen CY021 składa się z dwóch części - korpusu głównego oraz kielicha do gotowania o pojemności 3,3 litra. Do tego, w zestawie otrzymujemy dodatkowe akcesoria, ale o nich za chwilę. Chciałabym skupić się jeszcze na samym wyglądzie wielofunkcyjnego robota. Na testy trafił do mnie model w kolorze antracytowym (w sklepach dostępny jest również wariant biały oraz czarny). Całość prezentuje się dość elegancko i raczej dopasuje się do każdego wnętrza kuchennego - nie mamy tutaj żadnych kolorowych elementów czy wzorów na obudowie, a jedynym barwnym akcentem jest główne menu wyświetlane na 7-calowym, dotykowym ekranie. Z przodu, tuż pod wyświetlaczem znajdziemy pokrętło-przycisk, służące do uruchamiania i stopowania pracy robota, a także do indywidualnego ustawiania parametrów (czasu, prędkości, grzania itp.). Na górnej części, nad ekranem, znajduje się miejsce na zdejmowaną wagę kuchenną (do 5 kg). Co istotne, działa ona niezależnie od całego urządzenia.

Jeśli chodzi o kielich, został on wykonany ze stali nierdzewnej i warto podkreślić, że zadbano tutaj o wygodny oraz ergonomiczny uchwyt, który pozwala na bezpieczne i komfortowe użytkowanie. Niestety nie wszystko zostało odpowiednio dopracowane - chodzi mianowicie o pokrywę kielicha, która działa dość topornie i niejednokrotnie miałam trudności, aby odpowiednio ją nasadzić lub zdjąć. Trzeba naprawdę sporo siły, aby po skończonym gotowaniu "oderwać" ją od kielicha.

Kohersen CY021 - co w zestawie?

Jak przystało na wielofunkcyjnego robota, jego zadaniem jest wszechstronne działanie i pomoc w kuchni na wielu różnych poziomach. Kohersen CY021 jest w stanie zastąpić mikser, blender, parowar, sokowirówkę, ubijaczkę, rozdrabniacz, a także garnek czy patelnię. Został przeznaczony do wielu rożnych zastosowań, dlatego też w zestawie znajdziemy szereg praktycznych akcesoriów, które przeznaczone są do różnego rodzaju zadań.

Ostrze wielofunkcyjne przeznaczone do rozdrabniania, siekania, blendowania czy miksowania.

przeznaczone do rozdrabniania, siekania, blendowania czy miksowania. Łopatka do wyrabiania różnego rodzaju ciast.

Mieszadło motylkowe , które sprawdzi się do mieszania, a także ubijania jajek albo kremu.

, które sprawdzi się do mieszania, a także ubijania jajek albo kremu. Mieszadło saute służące do smażenia na gorącym oleju. Miesza i obraca składniki, zapobiegając ich przypalaniu i przywieraniu.

służące do smażenia na gorącym oleju. Miesza i obraca składniki, zapobiegając ich przypalaniu i przywieraniu. Koszyczek sprawdza się podczas przygotowywania sosów i dipów oraz gotowania makronu, ryżu czy ziemniaków.

sprawdza się podczas przygotowywania sosów i dipów oraz gotowania makronu, ryżu czy ziemniaków. Naczynie do gotowania na parze składa się z trzech elementów: naczynia głównego, dodatkowego oraz pokrywki.

składa się z trzech elementów: naczynia głównego, dodatkowego oraz pokrywki. Gumowa szpatułka służy do mieszania żywności w kielichu, a także może być używana do wyjmowania koszyczka, gdy jest on gorący.

służy do mieszania żywności w kielichu, a także może być używana do wyjmowania koszyczka, gdy jest on gorący. Miarka - oprócz funkcji mierzenia ilości dodawanych składników używana jest jako pokrywka, która ma zapobiegać rozbryzgiwaniu się żywności i utracie ciepła. Jej maksymalna objętość wynosi 100 ml.

- oprócz funkcji mierzenia ilości dodawanych składników używana jest jako pokrywka, która ma zapobiegać rozbryzgiwaniu się żywności i utracie ciepła. Jej maksymalna objętość wynosi 100 ml. Zdejmowana waga do odmierzania ilości składników. Do wyboru mamy następujące jednostki pomiarowe: gram (g), mililitr (ml), funt (lb), uncja (oz), płynna uncja (fl. oz).

W dołączonej instrukcji znajdziemy szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych elementów oraz tego, w jaki sposób powinny zostać zamontowane, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Kohersen CY021 - funkcje i możliwości

Przejdźmy do najważniejszych kwestii, czyli do tego, co tak naprawdę potrafi wielofunkcyjny robot Kohersen CY021 i jakie możliwości posiada. Wszelkie opcje wyświetlane są na kolorowym, dotykowym ekranie. Możemy skorzystać zarówno z gotowych, automatycznych programów - mamy ich 18 - jak i przejąć inicjatywę i samodzielnie ustawiać poszczególne parametry. Nie zabrakło też bazy gotowych przepisów oraz możliwości stworzenia własnych. Dodatkową funkcją jest przeglądanie historii gotowania oraz możliwość oznaczania i zapisywania wybranych przepisów w zakładce ulubione.

Łatwe gotowanie

Tak jak wspomniałam, do dyspozycji mamy 18 programów automatycznych. Wśród nich znajdziemy takie opcje, jak: czyszczenie, smoothie, przepłukanie, bulion, siekanie, saute, mieszanie, wyrabianie ciasta, gotowanie na parze, duszenie, utrzymywanie ciepła, podgrzewanie, gotowanie, jogurt, ryż, owsianka, kleik ryżowy, zupa krem.

Co istotne, po wyborze danego programu, użytkownik może samodzielnie dobrać poszczególne parametry, takie jak prędkość, temperatura czy moc grzania. Warto też skorzystać z instrukcji dołączonej do zestawu, bo to tam znajdziemy konkretne informacje dotyczące chociażby tego, jakie akcesoria powinniśmy zamontować i jakie kolejne kroki powinniśmy podjąć.

Zrób to sam

W tej zakładce znajdziemy możliwość indywidualnego doboru czasu (maksymalnie do 12 godzin), prędkości (w zakresie 1-10), temperatury (w zakresie od 37°C do 120°C) oraz grzania (w zakresie 1-10). Wystarczy wybrać daną ikonę, aby pojawił się możliwy zakres regulacji - możemy zmieniać go poprzez kliknięcie w ekran lub za pomocą pokrętła. Zdecydowanie jest to zakładka przeznaczona dla bardziej doświadczonych użytkowników oraz osób, które mają nieco pojęcia o gotowaniu.

Przepisy

Muszę przyznać, że ta zakładka interesowała mnie najbardziej i to z niej przede wszystkim korzystałam podczas przygotowywania poszczególnych posiłków. Należy jednak zaznaczyć, że aby korzystać z pełnej bazy przepisów musimy połączyć urządzenie do sieci Wi-Fi, w przeciwnym przypadku na liście pojawią się wyłącznie przepisy wbudowane w pamięć urządzenia, a całkowita ich liczba to 152. Po uzyskaniu dostępu do przepisów w chmurze, otrzymujemy 330 przepisów, co jest już bardziej satysfakcjonujące, tym bardziej, że baza ta stale się powiększa i dodawane są nowe propozycje. Nawet podczas moich testów dodano kilka nowości. Warto zatem połączyć robota z naszą domową siecią, aby móc korzystać ze wszystkich możliwości.

Po otwarciu zakładki ukaże nam się lista z następującymi kategoriami: napoje, podstawy, desery, dania główne, zupy, przystawki, sosy. Pod każdą z tych kategorii, kryją się już konkretne przepisy. Oczywiście, możemy samodzielnie przeszukiwać bazę w celu wyszukiwania konkretnych przepisów. Najlepiej w tym wypadku przejść do kategorii wszystko i w polu wyszukiwania wpisać to, co nas interesuje. Musimy jednak zadbać o to, by nie doszło do żadnej literówki we wpisywanej nazwie, ponieważ niestety urządzenie nie domyśli się, o co konkretnie nam chodziło.

Stwórz przepis

Dla bardziej zaawansowanych do dyspozycji jest także zakładka umożliwiająca tworzenie własnych przepisów. Tu potrzebne już jest niemałe doświadczenie w kuchni oraz większe obycie z robotem wielofunkcyjnym. Z pewnością jest to ciekawe udogodnienie i dobrze, że zadbano o taką funkcję. Osobiście muszę jednak przyznać, że w zamian za tę możliwość, wolałabym otrzymać bardziej obszerną bazę gotowych przepisów.

Historia i ulubione przepisy

Tak jak wspomniałam wyżej, wśród kolorowych kafelków na ekranie głównym, znajdziemy zakładkę Historia, w której znajdziemy listę uprzednio przygotowanych potraw, z podziałem na konkretne daty. W ten sposób szybko i wygodnie mogłam przypomnieć sobie sprawdzone przepisy i na nowo je odtworzyć.

Dodatkowym udogodnieniem jest możliwość stworzenia listy ulubionych przepisów, aby zawsze mieć do nich szybki dostęp. Wystarczy kliknąć serduszko obok nazwy, aby przepis trafił do danej zakładki. Ja skorzystałam z tego na samym początku, by oznaczyć sobie wszystkie przepisy, które wzbudziły moje zainteresowanie i które chciałam w przyszłości przygotować.

Na dolnej części wyświetlacza, oprócz szybkiego dostępu do strony głównej, łatwego gotowania czy przepisów, znajdziemy też ustawienia. To tam mamy możliwość ustawienia języka, jednostki temperatury (°C lub °F) czy połączenia z Wi-Fi oraz aplikacją. Tam możemy też wybrać, po jakim czasie urządzenie ma przejść w stan czuwania.

Kohersen CY021 - aplikacja mobilna

Jak przystało na nowoczesne urządzenie, Kohersen CY021 może być obsługiwany z poziomu smartfona. Wystarczy zainstalować odpowiednią aplikację, a w tym przypadku widnieje ona pod nazwą Tuya Smart. Po jej pobraniu wystarczy się zarejestrować i zalogować, a następnie dodać urządzenie. Najlepiej jet to zrobić, poprzez zeskanowanie kodu QR, który znajdziemy po przejściu do zakładki Połącz z aplikacją w ustawieniach robota. Podczas instalacji nie zauważyłam żadnych problemów i połączenie nastąpiło sprawnie.

Jeśli chodzi o sam wygląd aplikacji i korzystanie z jej funkcji, to wygląd ekranu głównego jest powieleniem tego, co widzimy na wyświetlaczu urządzenia. Jak dla mnie, aplikacja przydaje się najbardziej do tego, by wygodnie i sprawnie wyszukiwać przepisy czy sprawdzać składniki, których potrzebujemy do przygotowania danej potrawy.

Kohersen CY021 - specyfikacja

Moc urządzenia 1000 W (silnik), 1000 W (moc grzewcza) Pojemność / pojemność robocza 3,3 l / 2,3 l Ilość programów automatycznych 18 Przepisy do pobrania Tak Przepisy w urządzeniu Tak Ekran dotykowy 7 cali Łączność Wi-Fi Tak Wysokość urządzenia z kielichem 33 cm Wymiary podstawy 39 x 24 cm Waga urządzenia ze wszystkimi dodatkami 10 kg Aplikacja Tuya Smart Minimalna wersja oprogramowania urządzenia mobilnego do obsługi aplikacji iOS 11 lub Android 6

Kohersen CY021 - użytkowanie i gotowanie

Przejdźmy do konkretów, a mianowicie do tego, jak robot Kohersen CY021 sprawdził się w mojej kuchni i czy jestem zadowolona z efektów. Na samym początku, zaraz po wyjęciu urządzenia z opakowania, postanowiłam przemyć wszystkie akcesoria oraz skorzystać z funkcji czyszczenia kielicha, która znajduje się w zakładce Łatwe gotowanie. Po wyborze tej opcji, na ekranie głównym wyświetliła się instrukcja wyjaśniająca działanie danej funkcji oraz jakie kroki podjąć, aby rozpocząć. Oprócz problemu ze zdjęciem i nasadzeniem pokrywy - o czym wspominałam wyżej - wszystko poszło zgodnie z planem i kielich został odpowiednio wyczyszczony. Postanowiłam więc przejść do dalszych działań i wypróbować jakiś gotowy przepis. Decyzja padła na zupę krem, bo akurat pod ręką miałam większość potrzebnych składników. No i zadziała się magia - po 30 minutach miałam gotowy, pyszny obiad. Wystarczyło dobrać odpowiednie ostrze, umieścić wszystkie składniki w kielichu, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie i czekać na efekt. Muszę jednak zaznaczyć, że po skończonym gotowaniu zauważyłam, że plastikowa miarka na górnej części kielicha, nieco się odbarwiła (prawdopodobnie od przyprawy curry). Na szczęście ko kilku myciach, żółte zabarwienie zniknęło.

Zupa zaliczona, a więc w dalszej kolejności przyszedł czas na wypróbowanie nakładki do gotowania na parze. Wśród przepisów znalazłam idealną propozycję na pożywny i zdrowy obiad - Łosoś z masłem koperkowym i warzywa gotowane na parze z purée z kalafiora. Gdy zajrzałam do przepisu, początkowo wyglądał dla mnie dość skomplikowanie, ale nic bardziej mylnego. Wystarczyło przygotować składniki i umieścić je w wyznaczonych miejscach - kalafiora w kielichu, a warzywa oraz łososia w naczyniach do gotowania na parze. Niczego nie musiałam pilnować, ani martwić się, że któryś ze składników zostanie rozgotowany. Wszystko wyszło idealnie i na tyle smacznie, że powtórzyłam ten obiad innego dnia.

Korzystając z bazy przepisów, zdecydowałam się jeszcze m.in. na przygotowanie naleśników pancakes, sosu bolońskiego (bez mięsa), gulaszu warzywnego oraz falafeli. Zdecydowanym plusem jest szybkość przygotowywania poszczególnych dań oraz idealne cięcie, szatkowanie i miksowanie poszczególnych składników. Nie potrzebujemy dodatkowych przyrządów oraz unikamy brudzenia wielu naczyń, bo wszystko dzieje się właściwie w kielichu głównym. Sprawdziłam też, jak robot radzi sobie z wyrabianiem ciasta - tutaj skorzystałam z przepisu na chleb wieloziarnisty i jedyną rzeczą, do której mogłabym się przyczepić jest to, że w przepisie brakuje informacji o tym, do jakiego naczynia najlepiej jest przełożyć ciasto, aby prawidłowo się upiekło. Wydaje mi się też, że podane wartości czasu oraz temperatury były nieco zawyżone, bo pieczywo zbyt mocno się przypiekło.

Przyznam szczerze, że totalnie nie czułam się na siłach, aby skorzystać z zakładki Zrób to sam i indywidualnie dobierać parametry, aby przygotować jakąś potrawę. Sprawdziłam za to kilka opcji spośród programów automatycznych. Oprócz wspomnianego wyżej czyszczenia, wypróbowałam też opcje smoothie, owsianka oraz ryż. Z dwoma pierwszymi poradziłam sobie bardzo sprawnie i wszystko wyszło jak powinno. Problem pojawił się podczas gotowania ryżu. Instrukcja podana w samym urządzeniu nie mówi zbyt wiele, dlatego konieczne jest zajrzenie do dołączonej książeczki i znalezienie konkretnych informacji dotyczących tej czynności - opisane są tam 4 kolejne kroki gotowania ryżu. Informacje te jednak nie pojawiają się bezpośrednio na ekranie, lecz cały czas trzeba postępować zgodnie z tym, co jest napisane w instrukcji papierowej. Początkowo popełniłam błąd i umieściłam ryż bezpośrednio w kielichu zamiast w koszyczku, po czym okazało się, że już za późno na jakiekolwiek poprawki, a zamiast sypkiego ryżu wyszedł kleik.

Korzystając z zakładki Łatwe gotowanie, zawsze musimy mieć pod ręką książeczkę z instrukcją, aby sprawdzić, z jakiej końcówki musimy skorzystać przy wykonywaniu danej czynności, a to podane jest wyłącznie w wersji papierowej. Przykładowo, gdy weszłam w program automatyczny do przyrządzania owsianki, oprócz opisu, co to za funkcja i uwadze o poprawnym zamknięciu pokrywy, nie znalazłam tam informacji, jakie ostrze powinno być zamocowane. Zdecydowanie brakuje mi tutaj uzupełnienia niektórych kroków w wersji elektronicznej.

Jeśli chodzi o przygotowywanie przepisów z gotowej bazy, mogę jedynie zaznaczyć, że przydałoby się ich zdecydowanie więcej, a szczególnie jeśli chodzi o menu wegetariańskie. Ucieszyłaby mnie też dodatkowa kategoria/zakładka, w której znalazłyby się wszystkie bezmięsne propozycje. Brakuje mi też bardziej "inteligentnej" wyszukiwarki, która po wpisaniu początkowej frazy podpowiadałaby nam dostępne przepisy. Poza tym, wpisanie słowa kluczowego nie zawsze przynosi oczekiwane efekty i nie znajduje wszystkich możliwych opcji.

Zaletą jest duży, czytelny i dotykowy wyświetlacz, który jest prosty i intuicyjny w obsłudze - mamy właściwie do czynienia z powiększonym ekranem smartfona, a przecież praktycznie każdy z nas jest przyzwyczajony do obsługi tego typu urządzeń. Do plusów zaliczam też obecność wagi, której można używać bezpośrednio na blacie lub umieścić na górnej części modułu głównego robota. Wiem, że niektóre urządzenia wielofunkcyjne posiadają wagę wbudowaną bezpośrednio w kielich i pewnie jest to nieco wygodniejsze rozwiązanie, bo nie musimy odmierzać składników w oddzielnych naczyniach, a dodawać je bezpośrednio. Ale i tak cieszy mnie fakt, że zadbano o takie udogodnienie.

Kohersen CY021 - podsumowanie

Zmierzając powoli do końca, należy podkreślić, ze wielofunkcyjny robot Kohersen CY021 to naprawdę zaawansowany sprzęt, który sprosta wielu oczekiwaniom i zastąpi niejedno urządzenie w naszej kuchni, co z kolei pozwoli nam zaoszczędzić pieniądze oraz zagwarantować miejsce w kuchni. Podczas testów i przygotowywania różnego rodzaju obiadów, wystarczyły mi funkcje i możliwości, które znajdują się w ustawieniach. Robot posłużył mi niejednokrotnie jako blender, szatkownica, garnek czy mikser do wyrabiania ciasta. Osobiście, nie przepadam spędzać zbyt wiele czasu w kuchni, a więc wszelka pomoc zawsze jest dla mnie wybawieniem. Dlatego też, jak tylko pojawiła się opcja przetestowania robota, od razu skorzystałam z okazji i i chciałam sprawdzić, czy rzeczywiście to urządzenie dla mnie. Przyznam, że się nie zawiodłam i znalazłam wiele pozytywnych aspektów podczas korzystania z tego typu sprzętu, w tym oszczędność czasu i to, że dzięki gotowym przepisom i ustawieniom mogę lepiej zaplanować swój codzienny jadłospis, bez nadmiernego zastanawiania się, co dzisiaj ugotować. W tym przypadku jedynym minusem może okazać się zbyt mała baza przepisów, szczególnie dla wegetarian i wegan.

Nie jest to urządzenie idealne i znalazło się kilka mankamentów, o których wspominałam wyżej. Niemniej, uważam, że po dłuższym i częstszym użytkowaniu wiele osób doceni możliwości Kohersen CY021. Jak dla mnie jest to sprzęt, który przyda się nie tylko totalnym amatorom, ale też spodoba się tym, którzy cenią kreatywne podejście w kuchni.

Kohersen CY021 - cena i dostępność

Jeśli chodzi o koszt, trzeba przyznać, że jest naprawdę przyzwoicie i nieprzesadnie drogo, szczególnie jeśli przyrównamy cenę do znanego Thermomixa, za którego trzeba zapłacić prawie 6 tys. zł. Robot wielofunkcyjny Kohersen CY021 aktualnie jest dostępny za 2499 zł.