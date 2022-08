Czy warto kupić klawiaturę mechaniczną? Recenzja Cooler Master SK652

Cooler Master SK 652 to niskoprofilowa klawiatura mechaniczna. Poniższa recenzja stanowi nie tylko opis samego produktu, ale i zbiór moich przemyśleń dotyczących przesiadki z klawiatury membranowej na klawiaturę mechaniczną.

Źródło: PC World / Konrad Łącki

Cooler Master SK652 - Unobxing oraz pierwsze podłączenie

Klawiatura dotarła do mnie w zestawie z instrukcją obsługi, ściągaczem do klawiszy oraz kablem USB-C. W pierwszej kolejności zwróciłem uwagę na wymiary oraz wagę urządzenia.

Model SK652 jest bardzo lekki i bezproblemowo mieści się w plecaku, a więc podróżowanie z nim nie sprawiało mi żadnego problemu. Dokładne wymiary klawiatury to 430 x 125 x 25 mm, a jej waga wynosi 647 g.

Urządzenie wykonane zostało z aluminium oraz plastiku. Podstawa, na której znajdują się klawisze posiada elegancki design, który dopełniają srebrne krawędzie klawiatury. Pod przyciskami znajdziemy polerowane aluminium, które prezentuje się świetnie - zwłaszcza przy włączonym podświetleniu.

Model SK652 nie wygląda jak tani, krzykliwy sprzęt gamingowy, a raczej część minimalistycznego setup'u do pracy.

Źródło: PC World / Konrad Łącki

Urządzenie podłączyłem do komputera przy pomocy znajdującego się w zestawie kabla USB-C. Sama konfiguracja klawiatury odbyła się natychmiastowo i była ona gotowa do użycia właściwie zaraz po podpięciu. Przy podłączeniu modelu SK652 do MacBook'a konfiguracja sprzętu trwała nieco dłużej, ale całość zamknęła się w kilkudziesięciu sekundach.

Źródło: PC World / Konrad Łącki

Cooler Master SK652 - Za co pokochałem testowany model?

Przez kilkadziesiąt pierwszych minut nie mogłem przywyknąć do ułożenia klawiszy. Przyciski w konstrukcjach mechanicznych są umieszczone znacznie wyżej niż przy klawiaturze membranowej w laptopie, którego używam na co dzień. Spodziewałem się jednak, że przyzwyczajenie się do nowego urządzenia zajmie mi co najmniej kilka dni, a trwało zaledwie kilka godzin.

Pisanie na modelu SK652 to po prostu czysta przyjemność. Przyciski są niezwykle responsywne i nawet ich delikatne dotknięcie jest zauważane przez klawiaturę. To znacznie przyspiesza sam proces, a zaznaczę, że dziennie zapisuje od kilku do kilkunastu tysięcy znaków. Poprawa komfortu pracy była więc dla mnie natychmiastowo zauważalna.

Źródło: PC World / Konrad Łącki

Testowany model był przeze mnie używany także podczas gier, gdzie ponownie okazał się wiele zmieniać. Tytuły polegające na rywalizacji między graczami w oczywisty sposób wymagają od nas jak najszybszej reakcji. Cooler Master SK652 może nie poprawił moich wyników, ale sprawił, że samo granie stało się znacznie przyjemniejsze, na co głównie wpłynęła czułość klawiszy.

Klawiatury używałem także jako sterownika MIDI w programie Ableton. W tym kontekście najbardziej spodobały mi się możliwości konfiguracji podświetlenia do naszych preferencji.

Źródło: PC World / Konrad Łącki

Model SK652 został wyposażony w podświetlenie RGB, którym możemy sterować na wiele sposobów. Każdą z wgranych domyślnie barw (czerwony, zielony, niebieski) możemy ze sobą dowolnie mieszać oraz ustawiać jej poziom intensywności.

Szczególnie spodobała mi się synchronizacja lampek z naciśnięciem na klawisz, kiedy klawiatura podłączona jest do obsługi wtyczek VST. Wtedy wraz z każdym dźwiękiem całe urządzenie rozświetla się na wybrany przez nas kolor.

Cooler Master SK652 - Czy warto zainwestować w klawiaturę mechaniczną?

Zdecydowanie tak.

Laptopa, którego używam na co dzień kupiłem ponad 5 lat temu. Przez cały ten czas korzystałem jedynie z wbudowanej klawiatury i nigdy nie podłączałem żadnego (poza myszką) zewnętrznego urządzenia sterującego. Przesiadając się na Cooler Mastera byłem bardzo mocno przyzwyczajony do nawyków jakie nabyłem przez lata pisania na starym sprzęcie. Dodam również, że zarówno w pracy, jak i studiach nieustannie używam klawiatury (do pisania opraz jako kontrolera MIDI), a więc przyzwyczajenia były tym samym jeszcze silniejsze.

Źródło: PC World / Konrad Łącki

Sporym zaskoczeniem było więc dla mnie to jak szybko przywykłem do nowego urządzenia oraz jak łatwo nabrałem płynności podobnej do tej, którą osiągnąłem używając klawiatury laptopa. Klawisze w tego typu konstrukcjach są o wiele bardziej responsywne i wymagają znacznie mniej siły podczas codziennego użytku. Już po kilku dniach używania Cooler Mastera SK652 przyzwyczaiłem się do niego w takim stopniu, że pisanie na laptopie stało się dla mnie zwyczajnie niewygodne.