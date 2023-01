Czy za ten oczyszczacz Dysona naprawdę warto zapłacić aż tyle? Postanowiłam sprawdzić to osobiście!

Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde PH04 to najdroższy oczyszczacz powietrza, jaki miałam okazję testować. Czy zastosowana w nim funkcja nawilżacza wystarczy, by uznać go za wartego tej ceny? Sprawdzam!

Tym razem w moje ręce trafił oczyszczacz powietrza Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde PH04. Jednak nie jest to typowy oczyszczacz – został bowiem wzbogacony o funkcję nawilżania. Jak się spisał i czy poleciłabym go każdemu? Odpowiedzi znajdziesz w poniższej recenzji!

Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde PH04 – wygląd i wykonanie

Zacznę od aspektów wizualnych, czyli tego, co rzuca się w oczy zaraz po wyjęciu urządzenia z opakowania. Ten oczyszczacz wygląda niezwykle nowocześnie. Jego kształt to owalna obręcz na złoto-popielatej, perforowanej podstawie. Na wspomnianej białej obręczy umieszczono wyloty czystego powietrza. Gdy urządzenie jest wyłączone, są one zamknięte. Otwierają się po włączeniu oczyszczacza.

Zobacz również:

Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld

W zestawie znajdziemy małego, poręcznego pilota w kolorze złotym. Umieszczono na nim sporo przycisków, a kryjące się pod nimi funkcje pozwolą nam w pełni wykorzystać możliwości oczyszczacza. To, co szczególnie zwraca uwagę w przypadku tego urządzenia, to niewielki okrągły ekran, usytuowany na froncie podstawy. To jego małe centrum dowodzenia. W połączeniu z pilotem daje nam to naprawdę nowoczesny, niezwykle funkcjonalny sprzęt.

Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld

Co jeszcze znajdziemy w górnej części podstawy? Oprócz wspomnianego wyżej ekranu oraz dwóch przycisków funkcyjnych, z tyłu urządzenia usytuowano sensory, które pozwalają na odczytywanie jakości powietrza.

Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld

Niżej widzimy perforowaną obudowę, która tak naprawdę jest pokrywą sprytnie zamaskowanych filtrów. Co ciekawe, po naciśnięciu przycisków bocznych otwierają się obie części pokrywy. Zyskujemy w ten sposób dostęp do filtrów zarówno z przodu, jak i z tyłu.

Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld

Jeszcze niżej umieszczono zbiornik na wodę. Mechanizm wypinania jest tu taki sam, jak w przypadku pokrywy filtrów. Po wyjęciu zbiornika możemy skorzystać z podnoszonego uchwytu, dzięki czemu z łatwością przeniesiemy pojemnik np. do łazienki, by tam napełnić go wodą destylowaną. Ważne, by nie narazić na zamoczenie przyłączy zasilania.

Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld

Pomimo tylu funkcji urządzenie jest naprawdę zgrabne. Oczyszczacz jest co prawda dość wysoki (ma 92 cm wysokości), jednak niewielka średnica podstawy i – co tu kryć – elegancki design sprawiają, że bez przeszkód może stać np. w salonie.

Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde PH04 – system filtracji

W tym urządzeniu zastosowano wielostopniowy system filtracji. Filtr z węglem aktywnym ma za zadanie usuwać gazy i nieprzyjemne zapachy. Filtr HEPA H13 ma wychwytywać 99,95% cząsteczek o wielkości nawet 0,1 mikrometra. Natomiast filtr katalityczny Dyson w sposób ciągły zatrzymuje i rozkłada cząsteczki formaldehydu.

Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld

To właśnie ten ostatni filtr sprawia, że system filtracji w tym urządzeniu jest tak wyjątkowy. Urządzenie rozkłada cząsteczki formaldehydu na wodę i dwutlenek węgla. Co ciekawe, potrafi się samoczynnie regenerować, dzięki czemu nigdy nie wymaga wymiany. Oprócz tego producent zapewnia, że zastosowany w tym modelu filtr HEPA wychwytuje 99,95% cząsteczek o wielkości zaledwie 0,1 mikrometra.

Konieczność wymiany filtra HEPA i węglowego jest komunikowana na ekranie LCD, na którym w każdej chwili możemy sprawdzić pozostały czas żywotności filtra. Aby go wymienić, należy usunąć zużyte elementy i w to samo miejsce wstawić nowe. Następnie należy je zresetować – jest to bardzo proste, bowiem wystarczy jedynie przytrzymać przycisk trybu nocnego.

Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde PH04 – funkcje

Tryb automatyczny działa w oparciu o trzy wbudowane sensory. Mają one za zadanie stale pobierać i poddawać analizie parametry jakości powietrza. Urządzenie rozpoznaje i wykrywa te zanieczyszczenia na poziomie molekularnym. Wyniki w czasie rzeczywistym możemy podglądać na wspomnianym wcześniej ekranie. W ten sposób poznamy poziom pyłów zawieszonych PM2 i PM10, a także stężenie LZO, NO2 i formaldehydu.

Oprócz dostosowania prędkości przepływu powietrza, urządzenie dba też o utrzymanie pożądanego poziomu wilgotności powietrza. Gdy osiągnięty zostanie docelowy poziom jakości powietrza, oczyszczacz samoczynnie zatrzyma pracę i wznowi ją, gdy poziom jakości powietrza spadnie.

Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld

Zaskoczyła mnie też skala dostępnych ustawień. Do wyboru jest aż 10 poziomów prędkości wentylatora. Oprócz tego możemy określić, czy chcemy, by wyloty czystego powietrza się poruszały, a jeśli tak, to pod jakim kątem (45 czy 90 stopni). Ponadto, urządzenie umożliwia sterowanie przepływem powietrza tak, by oscylatory rozprowadzały powietrze każdy osobno lub jednocześnie. Możemy bowiem wybrać tryb bryzy, który ma za zadanie schładzać i orzeźwiać – jest zima, więc nie mogę w pełni docenić tej funkcji. Z pewnością jednak ucieszyłaby mnie latem, gdy bywa naprawdę upalnie.

To nie koniec. Odkryłam, że można całkowicie (o 180 stopni) obrócić panele dmuchające przefiltrowanym powietrzem. Wówczas jest ono emitowane poprzez otwory z tyłu owalnej obręczy, co producent nazywa trybem rozproszonym. Zyskujemy czyste powietrze, jednak bez efektu orzeźwienia.

Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld

Do dyspozycji użytkownika są też ustawienia nawilżacza – możemy wybrać poziom nawilżenia od 30% do 70% włącznie. Gdy oczekiwany poziom nawilżenia zostanie osiągnięty, urządzenie zatrzyma pracę i wznowi ją, gdy wilgotność powietrza zmaleje.

Oczywiście, dodatkowo mamy tu też tryb nocny, w którym możemy liczyć na przyciemniony ekran i ciche działanie wentylatorów.

Ostatnią z funkcji, o których warto tu wspomnieć, jest timer. Możemy wybrać dowolny czas pracy oczyszczacza – do wyboru jest 30 minut, 1, 2, 4 lub 8 godzin w przypadku wybierania przy pomocy pilota lub od 15 minut do 9 godzin, jeśli ustawiamy tryb za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde PH04 – czyszczenie i konserwacja

Oczyszczacz powietrza jest urządzeniem, które zwykle stoi „na wierzchu”. Raz na jakiś czas wymaga więc przetarcia z kurzu wilgotną szmatką. Producent zaleca użycie miękkiego pędzelka, by usunąć pył z trudniej dostępnych miejsc oraz np. czujników jakości powietrza.

Jednak oprócz tego urządzenie powiadamia, gdy nadchodzi czas na wykonanie cyklu dokładnego czyszczenia. Jak informuje producent, jeśli mamy twardą wodę, taką czynność będziemy zmuszeni powtarzać nieco częściej. Jak się to odbywa i na czym polega? Trzeba przygotować 150 g sproszkowanego kwasku cytrynowego. Następnie zbiornik napełnia się wodą i dodaje do niej wspomniany proszek, a potem umieszcza się w zbiorniku dysk ewaporacyjny. Kolejny krok to uruchomienie cyklu głębokiego czyszczenia, a urządzenie już samo sobie poradzi. Potem wystarczy tylko wypłukać zbiornik i dysk ewaporacyjny, a następnie zamontować wszystko ponownie w odpowiednich miejscach.

Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde PH04 – aplikacja mobilna

Aby w pełni wykorzystać możliwości testowanego sprzętu, postanowiłam uruchomić aplikację mobilną MyDyson. Jakiś czas temu miałam okazję testować lampę Solarcycle Morph marki Dyson, więc miałam już zainstalowany stosowny program. Jednak jest on oczywiście dostępny w AppStore i Google Play, a jego pobranie jest bezpłatne.

Po uruchomieniu aplikacji program wyszukał urządzenie. A właściwie dwa różne – nie wiem dlaczego. Ostatecznie jednak wybrałam ten właściwy model i rozpoczęłam proces parowania. W tym celu musiałam zbliżyć telefon do oczyszczacza i nacisnąć przycisk zasilania. Później krótką chwilę czekałam na zakończenie parowania. Następnie aplikacja poprosiła o wprowadzenie hasła do Wi-Fi i po krótkiej chwili oczyszczacz był już połączony z moim smartfonem. Następnie pozostało ustawić takie detale, jak pomieszczenie, w którym stoi urządzenie (lista jest naprawdę bogata) i data zakupu oczyszczacza.

Aplikacja okazała się oferować bardzo dużo funkcji i możliwości. Po pierwsze, warto ustawić dokładną lokalizację, co pozwoli na proste monitorowanie jakości powietrza na zewnątrz (w czasie rzeczywistym). Oprócz tego widzimy, jaka temperatura jest w danym pomieszczeniu, możemy sprawdzić odczyt stopnia nawilżenia i zanieczyszczenia powietrza. Dodatkowo, w aplikacji mamy interaktywny pilot, który pozwala na wykonywanie takich samych czynności, jak ten standardowy, dołączony do zestawu. To jednak nie koniec. W ustawieniach możemy ustalić tygodniowy plan pracy oczyszczacza, w którym ustawimy nie tylko dokładne godziny działania, ale i szczegółowe parametry pracy urządzenia. Dodatkowo, jest to miejsce, w którym podejrzymy statusy żywotności filtrów. Nieco niżej znajdujemy też cykl głębokiego czyszczenia – ta sekcja zawiera 13 slajdów, które krok po kroku przeprowadzają nas przez proces dokładnego czyszczenia urządzenia.

Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde PH04 – podsumowanie

Niedawno miałam okazję przetestować kilka oczyszczaczy powietrza (szczegóły w tym materiale). Uznałam zatem, że niełatwo będzie mnie zaskoczyć. Okazało się, że bardzo się pomyliłam. Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde PH04 jest urządzeniem bardzo zaawansowanym, pełnym ciekawych funkcji. W prosty sposób można precyzyjnie dostosować tryb pracy tego sprzętu do indywidualnych potrzeb. To, że do dyspozycji mamy zarówno pilota, jak i aplikację mobilną czyni go bardzo wygodnym i intuicyjnym w obsłudze. No i wygląd, czyli to, co zwykle bardzo istotne w przypadku agd stojącego „na wierzchu” przez cały czas. Ten oczyszczacz jest po prostu świetnie zaprojektowany. Stylowy, elegancki, a jednocześnie nie zajmuje zbyt wiele miejsca. Moim zdaniem jak najbardziej może stanąć nawet w salonie i cieszyć oko przez cały rok.

Jedyny szczegół, który uważam za niezbyt dopracowany, to kwestia przenoszenia tego oczyszczacza z miejsca na miejsce. Brakuje jakiegoś uchwytu lub chociażby wyżłobienia, za które można by było złapać ten sprzęt, by jedną ręką przetransportować oczyszczacz np. do innego pomieszczenia.

Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld

Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde PH04 – cena i dostępność

Cena oczyszczacza Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde PH04 jest, trzeba przyznać, wysoka. Początkowo uważałam ją wręcz za zbyt wysoką. Jednak po zapoznaniu się ze wszystkimi funkcjami i możliwościami tego sprzętu stwierdzam, że koszt ten jest adekwatny. Ten oczyszczacz powietrza to naprawdę zaawansowany sprzęt, a każdy szczegół jest przez producenta dobrze przemyślany.

Produkt jest dostępny m.in. w sklepie producenta w cenie 3799 zł. Szczegóły możesz sprawdzić pod tym linkiem.