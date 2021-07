D-Link DWP‑812KT - z tym zestawem brak zasięgu to nie problem [TEST]

D-Link DWP-812KT to zestaw LTE z anteną zewnętrzną, na który składa się router Wi-Fi oraz antena zewnętrzna z wbudowanym modemem LTE kat. 6. Dzięki temu elementowi nie musimy obawiać się o zasięg sieci komórkowej. D-Link DWP‑812KT to świetne rozwiązanie na działkę oraz do domu znajdującego się poza aglomeracją miejską. Sprawdź, jak najnowszy zestaw wypadł w naszym teście.

Zasięg pokrycia siecią komórkową w naszym kraju systematycznie rośnie, ale nadal w niektórych miejscach występuje problem z dostępem do szybkiego internetu z wykorzystaniem technologii LTE. Mieszkańcy przedmieść oraz posiadacze działek doskonale wiedzą, że czasami nawet obecność zasięgu sieci komórkowej nie gwarantuje szybkiego i stabilnego dostępu do sieci.

Router D-Link DIR-825

W zdecydowanej większości przypadków do łączenia się z internetem poprzez LTE korzystamy ze smartfonów, tabletów, przenośnych routerów z wbudowanym modemem lub dedykowanych routerów stacjonarnych znajdujących się wewnątrz budynków.

D-Link proponuje bardziej zaawansowane rozwiązanie, które składa się z dwóch urządzeń - klasycznego routera Wi-Fi oraz zewnętrznego modemu LTE kat. 6 z silną anteną.

Sprawdź jak najnowszy zestaw LTE z anteną zewnętrzną D-Link DWP-812KT poradził sobie w naszych testach.

D-Link DWP-812KT - Specyfikacja techniczna

Technologia bezprzewodowa: Wireless AC Wave 2 (Wi-Fi 5) Ilość pasm: Dwupasmowy Przepustowość: 300 Mb/s 2,4 GHz, 867 Mb/s 5 GHz Porty: 1 x Gigabit Ethernet WAN, 4 x Gigabit Ethernet LAN 3G/LTE: 3G/LTE (karta SIM) Szybkość pobierania/wysyłania LTE: 300/50 Mbps Porty USB: 1 x USB 2,0 Procesor: 1 GHz Pamięć operacyjna: 64 MB Pamięć flash: 16 MB Montaż: Na zewnątrz Obudowa: Plastikowa Stopień ochrony: IP67 Zaawansowane funkcje: MU-MIMO Szyfrowanie: WEP 64/128 bit, WPA3-Personal/Enterprise Zarządzanie: Interfejs webowy Gwarancja: 24 miesiące

D-Link DWP‑812KT to zestaw, który składa się z klasycznego routera Wi-Fi (D-Link DIR-825) pracującego w technologii Wi-Fi 5 oraz zewnętrznego modemu sieci komórkowej LTE kat. 6 z wbudowaną anteną (D-Link DWP-812KT LTE Outdoor CPE). Oba elementy łączą się ze sobą z wykorzystaniem długiego przewodu RJ-45.

Dzięki zewnętrznej antenie testowany sprzęt jest w stanie zapewnić dostęp do sieci komórkowej w miejscach, w których klasyczne routery z wbudowanym modemem nie dają sobie rady. Zewnętrzny element jest w pełni wodoszczelny, co zostało potwierdzone certyfikatem IP67.

Zestaw D-Link DWP‑812KT posiada na pokładzie modem LTE pozwalający na maksymalne pobieranie danych z prędkością do 300 Mbps oraz wysyłanie z prędkością do 50 Mbps.

Router, który umieścimy w środku naszego mieszkania posiada cztery zintegrowane anteny, złącze WAN w standardzie Gigabit Ethernet, cztery złącza LAN w standardzie Gigabit Ethernet oraz port USB 2.0. Całość działa w technologii Wi-Fi 5 i tworzy sieci pracujące na częstotliwościach 2,4 GHz oraz 5 GHz.

D-Link DWP-812KT - Cena

D-Link DWP‑812KT to nowy zestaw, który dopiero pojawia się w sklepach. Jego sugerowana cena detaliczna została ustalona na poziomie 1199 zł. Oznacza to, że całość jest o kilkaset złotych droższa od klasycznych routerów Wi-Fi z wbudowanym modemem sieci komórkowej. W zamian otrzymujemy jednak znacznie większy zasięg, a jednostkę wewnętrzną (router Wi-Fi) możemy ustawić w dowolnym miejscu.

D-Link DWP-812KT - Zawartość zestawu

Zestaw D-Link DWP‑812KT przyjechał do nas w sporym opakowaniu.

Opakowanie

W środku znajdziemy pięć dodatkowych pudełek, w których umieszczono elementy niezbędne do montażu i konfiguracji początkowej.

Dodatkowe kartony z poszczególnymi elementami zestawu

W zestawie znajdziemy:

Router DIR-825 AC1200 Wi-Fi Gigabit

Antenę zewnętrzną DWP-812KT LTE Outdoor CPE

Zasilacz dla routera DIR-825

Zasilacz dla anteny DWP-812KT i adaptera PoE

Adapter PoE (PoE injector) dla anteny DWP-812KT

Kabel Ethernet 10m

2 sztuki kabla Ethernet 1m (w kolorze żółtym i niebieskim)

Uchwyt montażowy

4x śruby M6

4x śruby M3

2x zaciski w kształcie litery U

Skróconą instrukcję instalacji

Zawartość zestawu

Zasilacz adaptera PoE Zasilacz routera Adapter PoE Kable RJ-45

D-Link DWP-812KT - Wygląd i jakość wykonania

Router D-Link DIR-825 wykonano z czarnego, matowego plastiku. Na szczycie obudowy znalazło się miejsce dla błyszczącej wstawki z logo producenta.

Router D-Link DIR-825

Na panelu frontowym znajdziemy aż 10 diod sygnalizujących status pracy urządzenia oraz jego poszczególnych elementów.

Diody sygnalizacyjne

Na bokach umieszczono otwory wentylacyjne oraz po jednej antenie zewnętrznej.

D-Link DIR-825 - widoczne otwory wentylacyjne z boku

Z tyłu znajdziemy kolejne dwie anteny, przyciski WPS i zasilania, włącznik sieci Wi-Fi, cztery złącza LAN, złącze WAN, port USB 2.0 oraz gniazdo zasilania. Na górnej części panelu tylnego znalazło się również miejsce dla dodatkowych otworów wentylacyjnych.

Porty z tyłu routera

Na spodzie obudowy producent umieścił naklejkę z najważniejszymi informacjami o routerze oraz haśle do domyślnie tworzonej sieci Wi-Fi. Znajdziemy tu również przycisk reset, cztery nóżki, dwa uchwyty do montażu naściennego oraz dodatkowe otwory wentylacyjne.

Naklejka informacyjna na spodzie

Modem zintegrowany z anteną zewnętrzną DWP-812KT LTE Outdoor CPE wykonano z biało-szarego plastiku. Producent umieścił na niej swoje logo oraz subtelny wzór. Na dole znajdziemy zabezpieczone przed wodą gniazdo WAN w standardzie Gigabit Ethernet, złącze na kartę SIM w formacie 2FF oraz przycisk reset.

Antena zewnętrzna DWP-812KT LTE Outdoor CPE

Na tylnej części anteny umieszczono otwory pozwalające na montaż naścienny lub przymocowanie do masztu.

Tylna część obudowy anteny zewnętrznej

Znajdziemy tam również diody sygnalizujące status pracy urządzenia oraz zasięg sieci komórkowej.

Diody informacyjne na antenie zewnętrznej.

D-Link DWP-812KT - antena zewnętrzna z modemem LTE

Nierozerwalnym elementem charakterystycznym zestawu D-Link DWP-812KT jest zewnętrzna antena z wbudowanym modemem sieci komórkowej LTE w standardzie kat. 6. Jest ona odpowiedzialna za zapewnienie silnego sygnału niezależnie od lokalizacji, w której się znajdujemy. D-Link DWP-812KT to rozwiązanie zaprojektowane specjalnie z myślą o klientach, którzy oczekują niezawodnego i stabilnego połączenia z Internetem korzystając z sieci komórkowej.

Antena zewnętrzna LTE kat 6.

W zewnętrznym elemencie zestawu D-Link DWP-812KT znajdziemy wbudowany modem sieci komórkowej LTE kat. 6 oraz antenę kierunkową dalekiego zasięgu, która pozwala na bezproblemową łączność z nadajnikami operatorów (stacjami bazowymi). Całość jest odporna na warunki atmosferyczne, co zostało potwierdzone certyfikatem IP67.

Dzięki dodatkowemu modułowi umieszczanemu na zewnątrz, testowany D-Link DWP-812KT oferuje znacznie wyższą szybkość pobierania i wysyłania danych w porównaniu z przenośnymi modemami, modemami stacjonarnymi z wbudowaną anteną oraz telefonami komórkowymi.

W lokalizacjach, w których sygnał sieci bezprzewodowej jest na dobrym poziomie możemy liczyć na zauważalny wzrost prędkości wysyłania danych.

Przeprowadzone przez nas testy, których rezultaty znajdziesz w dalszej części materiału pokazały, że zestaw D-Link DWP-812KT posiada bardzo wydajne anteny sieci komórkowej. W sytuacji, gdy połączenie z siecią komórkową z wykorzystaniem smartfona lub modemu przenośnego jest niestabilne, D-Link DWP-812KT pozwala na bezproblemowe korzystanie z sieci oraz strumieniowe przesyłanie multimediów.

D-Link DWP-812KT - Montaż

Montaż zestawu D-Link DWP‑812KT początkowo może wydawać się skomplikowany, ale w rzeczywistości zajmuje maksymalnie kilkadziesiąt minut. Przed przystąpieniem do całego procesu powinniśmy zapoznać się ze skróconą instrukcją montażu. Ma ona zaledwie trzy strony, jest dostępna w języku polskim oraz zawiera przydatne ikonografiki.

Do montażu potrzebujemy również wiertarki z wiertłem o średnicy 4mm oraz wkrętaków krzyżowych (Philips). Elementów tych nie znajdziemy w zestawie sprzedażowym.

Na samym początku musimy zamontować antenę zewnętrzną. Możemy ją przymocować do elewacji, płotu lub masztu telewizji satelitarnej.

Uchwyt do montażu naściennego lub na maszcie anteny satelitarnej

Musimy pamiętać, aby odległość pomiędzy elementem zewnętrznym (modemem z anteną), a routerem wynosiła maksymalnie 10 metrów (tyle ma dołączony do zestawu przewód Ethernet). Nic nie stoi na przeszkodzie, aby oba elementy oddalić od siebie. Wystarczy, że kupimy dłuższy przewód Ethernet kategorii 5e/6 kompatybilny z PoE (Power over Ethernet). Dobrym pomysłem jest powieszenie anteny jak najwyżej - na przykład na dachu.

Przewód RJ-45 o długości 10m

Przed montażem należy włożyć kartę SIM oraz podpiąć przewód Ethernet przeciągając go przez dodatkowe (gumowe) zabezpieczenie izolujące złącze od warunków atmosferycznych.

Miejsce na kartę SIM oraz przycisk reset

W kolejnym kroku możemy zająć się podłączeniem modułu zewnętrznego do prądu. W tym celu wykorzystujemy adapter PoE i wpinamy długi kabel od anteny do złącza PoE w adapterze. Całość podłączamy do zasilania i łączymy z routerem przy wykorzystaniu żółtego przewodu Ethernet.

Podłączony do sieci adapter PoE

Kabel wpinamy do oznaczonego na żółto portu WAN w routerze D-Link DIR-825. Na samym końcu musimy podłączyć router do prądu z wykorzystaniem drugiego zasilacza.

Gdy poprawnie podłączymy zestaw D-Link DWP-812KT możemy przejść do jego konfiguracji.

D-Link DWP-812KT - Konfiguracja

Konfiguracja początkowa również nie należy do skomplikowanych. Wystarczy, że połączymy się z domyślnie tworzoną siecią Wi-Fi (login i hasło znajduje się na naklejce informacyjne na routerze) lub podłączymy komputer przewodowo (w zestawie znajdziemy drugi kabel Ethernet).

W kolejnym kroku udajemy się na stronę 192.168.0.1 i wpisujemy domyślne hasło (admin). Router poprosi nas o stworzenie własnego hasła. W przypadku, gdy nasza karta SIM posiada kod PIN oprogramowanie poprosi o jego wpisanie.

To wszystko, co trzeba zrobić, aby skonfigurować zestaw D-Link DWP-812KT. Modem automatycznie pobiera ustawienia APN polskich operatorów sieci komórkowej. W przypadku, gdy chcemy zmienić nazwę domyślnie tworzonej sieci Wi-Fi wystarczy, że przejdziemy do zakładki Wi-Fi.

D-Link DWP-812KT - Interfejs WWW

Interfejs webowy dostępny jest w języku angielskim. Całość podzielono na 9 zakładek. Producent dodał stronę podsumowująca, która pozwala szybko zapoznać się z aktualnym stanem pracy routera. Dowiemy się z niej o ilości podłączonych urządzeń, stanie sieci Wi-Fi, portu USB oraz zajętości portów LAN.

Strona podsumowująca interfejsu webowego Ekran powitalny

Z poziomu routera możemy zarządzać również modemem sieci komórkowej i anteną. W zakładce Connections Setup podejrzymy aktualny stan pracy modemu LTE. Oprogramowanie pozwala wpisać kod PIN, wyłączyć lub włączyć jego weryfikację oraz ręcznie zmieniać parametry ustawień operatorskich (APN).

Statystyki połączenia z siecią Ustawienia modemu LTE

D-Link DWP-812KT - Testy

D-Link DWP-812KT składa się z zewnętrznego modemu LTE kat. 6 oraz routera pracującego w technologii Wi-Fi 5. Całość powinna zapewnić dostęp do szybkiego internetu LTE oraz wydajną sieć lokalną ze sporym pokryciem zasięgiem.

Zestaw testowałem w parterowym domu o powierzchni użytkowej około 120 m2. Router LTE z zewnętrzną anteną umieszczony był na ogrodzeniu na wysokości około 2 metrów od ziemi.

Po skonfigurowaniu routera przystąpiłem do testów, które składały się ze zmierzenia siły sygnału sieci Wi-Fi, testów narzędziem iPerf 3 oraz testów prędkości. Na koniec sprawdziłem również wydajność wbudowanego portu USB 2.0 podczas udostępniania plików.

Do każdego z testów wyznaczyłem cztery punkty pomiarowe znajdujące się w następujących lokalizacjach:

1 metr od routera D-Link DIR-825 (w tym samym pomieszczeniu)

5 metrów od D-Link DIR-825 z 2 ścianami po drodze

10 metrów od D-Link DIR-825 z 2 ścianami po drodze

15 metrów od D-Link DIR-825 z 4 ścianami po drodze

D-Link DWP-812KT - Siła sygnału sieci Wi-Fi

Do pomiaru siły sygnału sieci Wi-Fi wykorzystaliśmy smartfona z Androidem (Samsung Galaxy Note 10+) wraz z aplikacją Wi-Fi Analyzer.

Wszystkie pomiary odbywały się z wykorzystaniem połączenia z siecią Wi-Fi 5 GHz. Zarejestrowane rezultaty są bardzo zadowalające. Router D-Link DIR-825 tworzy wydajną sieć lokalną. Nawet w ostatnim punkcie pomiarowym nie było problemu z zasięgiem, a osiągnięte wyniki były niemalże identyczne jak w poprzednich próbach, które odbywały się bliżej routera.

Opóźnienia w każdym z pomiarów wynosiły 3 ms. To świetny wynik.

Testy siły sygnału sieci Wi-Fi pokazały, że router D-Link DIR-825 w pełni wykorzystuje potencjał technologii Wi-Fi 5.

D-Link DWP-812KT - iPerf3

Po dobrych rezultatach uzyskanych podczas pomiaru siły sygnału przeprowadziłem testy narzędziem iPerf 3. W próbie podczas której zarówno serwer, jak i klient korzystał z połączenia Wi-Fi transfer danych wynosił 255 Mb/s, a Bandwidth 253 Mb/s.

Poniżej na wykresie umieściłem rezultaty zarejestrowane w każdym z punktów pomiarowych. W tej procedurze testowej serwer podłączony był przewodowo do routera, a klient korzystał z sieci Wi-Fi.

Router D-Link DIR-825 również w tym teście poradził sobie zadowalająco. Parametry spadają wraz z wzrostem odległości, ale nawet w ostatnim z punktów pomiarowych pozwalają na wygodne korzystanie z sieci.

D-Link DWP-812KT - SpeedTest

Po testach samego routera D-Link DIR-825 nadszedł czas na sprawdzenie wydajności zewnętrznego modemu LTE zintegrowanego ze sporych rozmiarów anteną.

Wszystkie próby odbywały się na jednej karcie SIM, a odległość od najbliższego nadajnika wynosiła w linii prostej około 1000 metrów. Na samym początku sprawdziłem jak wygląda wydajność sieci komórkowej na smartfonie.

iPhone 11 z modemem Gigabit Ethernet osiągnął prędkość pobierania na poziomie 35,7 Mbps oraz prędkość pobierania na poziomie 1,16 Mbps. Ping wynosił 23 ms.

SpeedTest wykonany na iPhone 11 z wykorzystaniem sieci komórkowej LTE

Po tej próbie przełożyłem kartę SIM do zewnętrznego modemu DWP-812KT i z wykorzystaniem przewodu RJ-45 podłączyłem komputer przenośny do routera D-Link DIR-825. W tym teście prędkość pobierania wynosiła 45,23 Mbps, prędkość wysyłania 19,91 Mbps, a ping 15 ms.

SpeedTest podczas połączenia komputera do routera z wykorzystaniem przewodu RJ-45

Powyższe testy pokazały, że zestaw D-Link DWP-812KT posiada znacznie wydajniejsze anteny sieci komórkowej od wysokiej klasy smartfona.

Sprawdziłem również jak wygląda prędkość internetu w sieci lokalnej tworzonej przez router D-Link DIR-825.

Jak widać na wykresie powyżej router poradził sobie bardzo dobrze. Dopiero w ostatnim punkcie pomiarowym zauważalny był lekki spadek prędkości pobierania i wysyłania.

D-Link DWP-812KT - Port USB

Router D-Link DIR-825 posiada na swoim pokładzie port USB w standardzie 2.0. Możemy go wykorzystać do stworzenia prostego dysku sieciowego. Całość obsługuje popularne protokoły Samba oraz FTP.

Konfiguracja serwera FTP do udostępniania plików

Do testów wykorzystałem dysk SSD Crucial MX500 o pojemności 250 GB podłączony do routera za pośrednictwem przejściówki USB 3.0 do SATA III. Dzięki temu rozwiązaniu dysk nie ograniczał maksymalnej prędkości przesyłu danych. Router D-Link DIR-825 posiada port USB 2.0 o maksymalnej przepustowości 480 Mbps, co przekłada się na teoretyczne 60 MB na sekundę.

W ramach testów przesyłaliśmy i pobieraliśmy plik .ZIP o wadze 1 GB.

W przypadku połączenia przez Wi-Fi (komputer około 3 metry od routera) czas wysyłania pliku wynosił równo 2 minuty i 53 sekundy. Pobieranie zajęło 1 minutę oraz 41 sekund. Średnia prędkość przysłania wynosiła 5,91 MB/s, a średnia prędkość pobierania 10,13 MB/s.

Czas wysyłania podczas korzystania z sieci Wi-Fi Czas pobierania podczas korzystania z sieci Wi-Fi

Zdecydowałem się także podłączyć komputer do routera przewodowo. W takim scenariuszu czas wysyłania pliku wynosił 2 minuty i 33 sekundy. Pobieranie zajęło 2 minuty oraz 27 sekund. Średnia prędkość przysłania wynosiła 6,60 MB/s, a średnia prędkość pobierania 6,96 MB/s.

Czas wysyłania podczas korzystania z sieci LAN Czas pobierania podczas korzystania z sieci LAN

D-Link DWP-812KT - Podsumowanie

Zestaw D-Link DWP-812KT to świetna propozycja dla konsumentów, którzy borykają się z problemami z zasięgiem sieci komórkowej LTE, a jednocześnie nie mogą pozwolić sobie na internet kablowy. W zestawie otrzymamy klasyczny router Wi-Fi 5 zapewniający świetne pokrycie zasięgiem oraz zewnętrzny modem LTE kat. 6 z bardzo wydajną anteną.

Router D-Link DIR-825 podczas pracy

Podczas testów doceniłem prostotę montażu, łatwą i szybką konfigurację, świetnie napisaną instrukcję montażu, wysoką wydajność, port USB oraz bardzo dobre pokrycie zasięgiem.

W trakcie użytkowania zauważyłem dwie wady zestawu D-Link DWP-812KT. Mowa o braku interfejsu webowego w języku polskim oraz aplikacji na urządzenia mobilne z Androidem.

Podsumowując - jeżeli masz problemy z internetem mobilnym i chcesz je skutecznie rozwiązać, to zestaw D-Link DWP-812KT składający się z routera D-Link DIR-825 i zewnętrznego modemu LTE DWP-812KT LTE Outdoor CPE jest odpowiednim wyborem.