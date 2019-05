DJI Mavic 2 Pro - test wszechstronnego, a zarazem kompaktowego drona

DJI Mavic 2 Pro to mały quadrocopter ważący niespełna 1 kg, który swoim możliwościami zawstydzi niejedną większą maszynę. Sprawdzamy w praktyce, czy Mavic 2 Pro jest wart swojej ceny?

DJI, a właściwie SZ DJI Technology Corporation to światowy lider w produkcji dronów w zastosowaniach rekreacyjnych oraz na potrzeby produkcji wideo. Firma została założona zaledwie 13 lat temu w 2006 roku . Chiński producent po ciepłym przyjęciu na rynku skupił się także na produkcji gimbali, platform lotniczych oraz systemów sterowania lotem.

W 2018 roku DJI odpowiadał za produkcje ponad 70 procent dronów na rynku światowym. Technologia przedsiębiorstwa jest wykorzystywana na całym świecie w przemyśle muzycznym, telewizyjnym oraz filmowy. Produkty DJI były wykorzystywane do tworzenia produkcji, które były nominowane do nagrody Emmy np. Gry o tron.

W 2017 roku przedsiębiorstwo DJI zdobyło nagrodę Technology & Engineering Emmy Award za technologię zastosowaną w dronach firmy, która uznana została za znaczącą dla reżyserów oraz operatorów filmowych. Na przestrzeni ostatnich kilku lat produkty DJI nawet w wysokobudżetowych produkcjach zastąpiły wykorzystanie śmigłowców w celu nakręcenia ujęć z powietrza.

W chwili obecnej firma DJI podzieliła swoje portfolio na produkty do zastosowania konsumenckiego, profesjonalnego oraz korporacyjnego.

Aby stać się posiadaczem najtańszego urządzenia od chińskiego producenta musimy przygotować około 2000 zł. W tej cenie dostaniemy najmniejszy model Spark, który w zupełności wystarczy do amatorskiego użytkowania. Można również zakupić model DJI Ryze Tello za niespełna 500 zł, ale to bardzo podstawowy model o ograniczonych możliwościach - zasięg wynosi jedynie 100 metrów, a kamera potrafi nagrywać wideo jedynie w rozdzielczości HD. Najdroższe profesjonalne i komercyjne drony kosztują powyżej 30 tysięcy złotych - modele z serii Inspire oraz Matrice.

Przez ostatni miesiąc mieliśmy okazję testować drona DJI Mavic 2 Pro w zestawie z drugim dodatkowym akumulatorem. Możemy już zdradzić, że urządzenie to wywarło na nas bardzo duże wrażenie, a jego możliwości zaskoczą niejednego użytkownika dużo większych bezzałogowców.

Uwaga fotografie w artykule posiadają zmniejszoną do 3240 x 2160 pikseli rozdzielczość. Zdjęcia w pełnej jakości możesz zobaczyć tutaj (fotografia w pełnej jakości zajmuje nawet do 40 MB).

Mavic 2 Pro to ulepszona wersja pierwszego modelu z tej serii. W porównaniu do poprzednika ulepszono prawie wszystkie najważniejsze elementy: wzrósł czas pracy na jednym akumulatorze, zwiększono zasięg, a sam dron stał się szybszy, ale jednocześnie cichszy.

Seria Mavic 2 z 2018 roku składa się z dwóch modeli - Zoom oraz Pro. Różnią się one zastosowaną kamerą. Model Zoom, jak sama nazwa wskazuje posiada dwukrotny zoom optyczny ze wsparciem dla Dolly Zoom, a w modelu Pro zastosowano obiektyw Hasselblad'a umożliwiający nagrywanie filmów w rozdzielczości 4K ze wsparciem dla HDR.

DJI Mavic 2 Pro - Cena

Cena detaliczna drona DJI Mavic 2 Pro została ustalona na 1299 funtów/1099 dolarów/1249 euro. W Polsce Mavic 2 Pro wyceniany jest na około 6400 zł. Istnieje możliwość zakupu modelu z dodatkowym akumulatorem (taki zestaw dostaliśmy do testów) oraz z pakietem Fly More Kit. Najdroższa konfiguracja wyceniona została na 7999 zł. Dron współpracuje także z rozbudowanym kontrolerem Smart Controller, którego można kupić oddzielnie. Jego cena wynosi 2849 zł.

DJI Mavic 2 Pro - Specyfikacja techniczna

Typ: Latający quadrocopter

Latający quadrocopter Komunikacja: Wi-Fi, 2.4 GHz; Wi-Fi, 5.8 GHz

Wi-Fi, 2.4 GHz; Wi-Fi, 5.8 GHz Nawigacja: GPS, GLONASS

GPS, GLONASS Sterowanie: Kontroler + podgląd na smartfonie lub tablecie z systemem iOS, Android

Kontroler + podgląd na smartfonie lub tablecie z systemem iOS, Android Maksymalna prędkość: 72 km/h (w trybie Sport)

72 km/h (w trybie Sport) Zasięg: 5000 m

5000 m Akumulator: 3850 mAh, Li-Polymer, inteligentne ładowanie i rozładowywanie, tryb hibernacji, wskaźnik naładowania

3850 mAh, Li-Polymer, inteligentne ładowanie i rozładowywanie, tryb hibernacji, wskaźnik naładowania Czas pracy: Do 31 minut w trybie P przy prędkości lotu 25 km/h; Do 29 minut zwisu w powietrzu bez wiatru; Maksymalny zasięg lotu na pojedynczym ładowaniu do 18 KM przy prędkości 50 km/h;

Do 31 minut w trybie P przy prędkości lotu 25 km/h; Do 29 minut zwisu w powietrzu bez wiatru; Maksymalny zasięg lotu na pojedynczym ładowaniu do 18 KM przy prędkości 50 km/h; Czas ładowania: 90 min

90 min Prędkość wznoszenia: 5 m/s (tryb Sport), 4 m/s (tryb P)

5 m/s (tryb Sport), 4 m/s (tryb P) Prędkość opadania: 3 m/s (wszystkie tryby)

3 m/s (wszystkie tryby) Przemieszczenie podczas zwisu w pionie: ± 0.1 m (przy użyciu systemu wizyjnego), ± 0.5 m (przy użyciu GPS)

± 0.1 m (przy użyciu systemu wizyjnego), ± 0.5 m (przy użyciu GPS) Przemieszczenie podczas zwisu w poziomie: ± 0.3 m (przy użyciu systemu wizyjnego), ± 1.5 m (przy użyciu GPS)

± 0.3 m (przy użyciu systemu wizyjnego), ± 1.5 m (przy użyciu GPS) System wizyjny: Wielokierunkowe wykrywanie przeszkód; Zakres wykrywania przeszkód do 40 metrów; hamulec autonomiczny

Wielokierunkowe wykrywanie przeszkód; Zakres wykrywania przeszkód do 40 metrów; hamulec autonomiczny Kamera: 1/2,3" CMOS o rozdzielczości 20 Mpix

1/2,3" CMOS o rozdzielczości 20 Mpix Rozdzielczość wideo: 4K, 2160p, do 30 fps, 2.7K, 1520p, do 60 fps, FullHD, 1080p, do 120 fps

4K, 2160p, do 30 fps, 2.7K, 1520p, do 60 fps, FullHD, 1080p, do 120 fps Kodowanie wideo: H.265

H.265 Rozdzielczość zdjęć: 5472 × 3648 pikseli

5472 × 3648 pikseli Format zdjęć: JPEG, RAW

JPEG, RAW Pamięć wewnętrzna: 8 GB

8 GB Obsługa kart pamięci: microSD (do 128 GB); rekomendowana karta pamięci microSD UHS-I o pojemności 128 GB

microSD (do 128 GB); rekomendowana karta pamięci microSD UHS-I o pojemności 128 GB Czujniki: Wizyjne

Wizyjne Kolor: Szary

Szary Waga: 907 g

907 g Dodatkowe informacje: Inteligentne tryby, Składane ramiona, HDR

Inteligentne tryby, Składane ramiona, HDR Dołączone akcesoria : Ładowarka, Bateria, Śmigła, Kabel USB, Aparatura sterująca, Kabel zasilający, Niezbędne przejściówki do podłączenia smartfona - microUSB, USB Typu C, Lightning

: Ładowarka, Bateria, Śmigła, Kabel USB, Aparatura sterująca, Kabel zasilający, Niezbędne przejściówki do podłączenia smartfona - microUSB, USB Typu C, Lightning Wymiary - dron rozłożony: 322 mm x 242 mm x 84 mm

Wymiary - dron złożony: 214 mm x 91 mm x 84 mm

Temperatura pracy: -10°C do 40°C

Gwarancja: 24 miesiące (gwarancja producenta)

Zapoznanie się ze specyfikacją techniczną DJI Mavic 2 Pro jasno wskazuje, że nie mamy do czynienia z zabawką. Zasięg do 5 km (z podglądem w 1080p na żywo przy pomocy cyfrowego systemu transmisji wideo OcuSync 2.0), prędkość maksymalna do 72 km/h (system wizyjny pozostaje wyłączony) i długotrwałość lotu do 31 minut robią wrażenie. Słowa uznania należą się również zastosowanej kamerze Hasselblad L1D-20C wspieranej przez 3 osiowy gimbal.

Przydatne są również zaawansowane systemy wspomagania pilota (APAS), które naprawdę działają i zachęcają do bliższego pokonywania przeszkód, chociaż nie są one w 100 procentach skuteczne, o czym przeczytasz dalej.