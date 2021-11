Najnowsza odsłona miniaturowego drona DJI szokuje swoimi możliwościami i parametrami technicznymi. A to wszystko w obudowie o masie własnej 249 g.

DJI Mini 2 to najbardziej zaawansowany dron, którego można pilotować bez licencji. Przynależy on do kategorii C0, ale parametry techniczne są porównywane ze znacznie większymi konstrukcjami.

DJI Mini 2

Najnowszy przedstawiciel serii Mini posiada zasięg na poziomie do 6000 metrów. Na jednym ładowaniu możemy latać do 31 minut. Na pokładzie znajduje się 12 MP sensor 1/2,3" potrafiący nagrywać wideo w rozdzielczości 4K przy zachowaniu 30 klatek na sekundę. Wydajne silniki bezszczotkowe pozwalają rozpędzić drona aż do 57 km/h.

Aparat DJI Mini 2 umieszczono w 3-osiowym gimbalu, który zapewnia bardzo dobrą stabilizację obrazu i pozwala dodatkowo podwyższyć jakość nagrań wideo i podglądu na żywo. Dron posiada na pokładzie moduł 2,4 GHz obraz 5,8 GHz. Nie zabrakło również GPS, GLONASS oraz Galileo. Producent zadbał oczywiście o najnowsze systemy bezpieczeństwa oraz rozbudowaną funkcję powrotu do domu po utracie zasięgu.

Za sterowanie odpowiada autorski system OcuSync 2.0 pozwalający na przekazywanie obrazu na żywo w rozdzielczości HD. Zasięg transmisji to maksymalnie 6 km.

DJI Mini 2 potrafi latać nawet w wietrzne dni. Moc silników pozwala na zapewnienie stabilnego lotu niezależnie od warunków pogodowych. Oznacza to, że dron może wzbić się w powietrze nad morzem lub w górach.

Sterowanie odbywa się z wykorzystaniem aparatury sterującej oraz aplikacji DJI Fly na urządzenia mobilne.