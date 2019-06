Zdecydowanie najgorsze akumulatorki w naszym teście. Specyfikacja deklarowana przez producenta, nie ma w tym wypadku żadnego związku z prawdą.

Akumulatorki Deleex zgodnie z opisem powinny osiągać pojemność 6600 mAh - zdecydowanie nierealną dla modeli AA. Wszystko to w cenie 9,99 więc niższej niż średniej klasy "paluszki" bez możliwości ładowania. Akumulatorki są sprzedawane w pakietach, bez wstępnego naładowania. Podczas testów średnia pojemność wyniosła zaledwie 570 mAh. Co gorsza, każdy kolejny cykl powodował spadek ich pojemności. W ciągu 6 cykli, ogniwa straciły blisko 150 mAh. Producent deklaruje żywotność na poziomie 1000 mAh, ale to zdecydowanie nieosiągalny wynik. Co więcej koszt za 100 mAh pomimo niskiej ceny wynosi aż 44 grosze.