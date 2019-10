Kompaktowa stacja dokująca z kompletem portów na pokładzie.

Kompatybilna z laptopami z USB Typu C

Wbudowany przewód USB Typu C do laptopa

Obsługa DisplayPort 1.2 oraz 1.3; HDMI 2.0 oraz VGA (4K przy 30 Hz, 1080p Przy 60 Hz)

1 port USB Typu A (10 Gbps); 1 port USB Typu C (10 Gbps)

Dell DA300 to przenośna stacja dokująca, którą można także nazwać adapterem. Jej dużą zaletą są kompaktowe wymiary i niewielka masa. DA300 waży zaledwie 80 g, dzięki czemu urządzenie można bez problemu przenosić razem z laptopem.

Dell dostarcza adapter ze zintegrowanym kablem USB Typu C. Niestety stacja dokująca pracuje w trybie pasywnym, w związku z czym nie obsługuje ładowania za pomocą Power Delivery. Oznacza to, że wszystkie podłączone do niej urządzenia będą pobierały prąd bezpośrednio z komputera.

Adapter pomimo swoich niewielkich rozmiarów posiada na pokładzie szereg standardowych portów w tym HDMI, DisplayPort, coraz rzadziej stosowane VGA oraz Ethernet i po jednym USB Typu A oraz Typu C. Należy wiedzieć, że obsługiwane jest jedynie jedno wyjście wideo w tym samym czasie. Komputery z obsługą DisplayPort 1.3 mogą skorzystać z niego, aby obsłużyć 4K w 60 Hz.

Dużą zaletą jest również cena. Dell DA300 kosztuje w okolicach 300 zł.