Dell Inspiron 5593 - test taniego laptopa biurowego z Ice Lake

Sprawdzamy taniego 15 calowego laptopa od Dell'a, który wyróżnia się 10 nm procesorem Intel Ice Lake. Czy przystępny cenowo komputer okaże się rozsądnym wyborem?

Rynek laptopów po niemalże dwuletniej przerwie na nowo ożywa. Wszystko za sprawą pojawienia się nowych procesorów mobilnych firmy Intel należących do 10 generacji. Niebiescy zaprezentowali dwie rodziny - Comet Lake oraz Ice Lake. Pierwsza z nich nadal wykonywana jest w 14 nm procesie technologicznym i znalazła zastosowanie przede wszystkim w tańszych konstrukcjach konsumenckich oraz laptopach ze średniej półki cenowej. Ice Lake to zupełnie nowe procesory produkowane w 10 nm procesie technologicznym. Rodzina ta wprowadza znaczne ulepszenia w architekturze, nowe wydajne karty graficzne oraz większą energooszczędność. Układy te przeważnie trafiają do najdroższych flagowych modeli oraz lekkich ultrabooków.

Nie brakuje jednak wyjątków, a jednym z nich jest Dell Inspiron 5593. Amerykańskie przedsiębiorstwo w zadziwiająco szybkim tempie odświeżyło swoją linię produktową i wprowadziło nowe modele wyposażone w układy 10 generacji. Testowaliśmy już drogiego Dell'a XPS 7390 z układem Intel Core i7 10510U z rodziny Comet Lake, a teraz przyszedł czas na taniego Inspiron'a 5593, którego głównym wyróżnikiem jest obecność układu z rodziny Ice Lake.

Sprawdzamy czy warto zainteresować się tanim 15 calowym notebookiem z procesorem opartym na 10 nm architekturze Sunny Cove.

Dell Inspiron 5593 - Specyfikacja techniczna

Procesor: Intel Core i5-1035G1 (4 rdzenie, od 1.00 GHz do 3.60 GHz, 6MB cache)

Intel Core i5-1035G1 (4 rdzenie, od 1.00 GHz do 3.60 GHz, 6MB cache) Pamięć RAM: 4 GB, SO-DIMM DDR4, 2666MHz, single-channel

4 GB, SO-DIMM DDR4, 2666MHz, single-channel Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM: 32 GB

32 GB Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne): 2/1

2/1 Dysk SSD M.2 PCIe: 256 GB, NVMe, M.2 2230, Miejsce na dodatkowy wewnętrzny dysk SATA z wbudowanymi elementami montażowymi

256 GB, NVMe, M.2 2230, Miejsce na dodatkowy wewnętrzny dysk SATA z wbudowanymi elementami montażowymi Wbudowane napędy optyczne: Brak

Brak Typ ekranu: Matowy, LED, IPS

Matowy, LED, IPS Przekątna ekranu: 15,6 cala

15,6 cala Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (Full HD)

1920 x 1080 (Full HD) Karta graficzna: Intel UHD Graphics

Intel UHD Graphics Dźwięk: Wbudowane głośniki stereo,Wbudowany mikrofon, Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio

Wbudowane głośniki stereo,Wbudowany mikrofon, Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio Kamera internetowa: 1 MP

1 MP Łączność: LAN 10/100 Mbps, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), Moduł Bluetooth

LAN 10/100 Mbps, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), Moduł Bluetooth Złącza: USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt., HDMI - 1 szt., Czytnik kart pamięci - 1 szt., USB 2.0 - 1 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt., DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt., HDMI - 1 szt., Czytnik kart pamięci - 1 szt., USB 2.0 - 1 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt., DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. Bateria: 3-komorowa, 3500 mAh, Li-Ion

3-komorowa, 3500 mAh, Li-Ion Zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows 10 Home PL (wersja 64-bitowa)

Microsoft Windows 10 Home PL (wersja 64-bitowa) Dołączone oprogramowanie: Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)

Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku) Wysokość: 19,9 mm

19,9 mm Szerokość: 364 mm

364 mm Głębokość: 249 mm

249 mm Waga: 1,83 kg (z baterią)

1,83 kg (z baterią) Kolor: Srebrny

Srebrny Dodatkowe informacje: Podświetlana klawiatura, Wydzielona klawiatura numeryczna, Wielodotykowy, intuicyjny touchpad, Możliwość zabezpieczenia linką (port Noble Wedge), Wbudowany czytnik linii papilarnych

Podświetlana klawiatura, Wydzielona klawiatura numeryczna, Wielodotykowy, intuicyjny touchpad, Możliwość zabezpieczenia linką (port Noble Wedge), Wbudowany czytnik linii papilarnych Gwarancja: 24 miesiące

Specyfikacja testowanego modelu w kilku punktach rozczarowuje. Po pierwsze Dell wyposażył testowaną konfigurację w zaledwie 4 GB pamięci operacyjnej, którą można na szczęście łatwo rozszerzyć o czym więcej w dalszej cześć testu.

Nie mniejszym rozczarowaniem jest brak obecności portu USB Typu C, co powoduje, że laptop posiada przestarzałe porty wejścia/wyjścia. Na obudowie znajdziemy jedynie USB Typu A. Niezrozumiała jest dla nas również obecność RJ 45 w standardzie Fast Ethernet (10/100 Mbps).

Co ciekawe w środku umieszczono krótki dysk M.2 2230, który wykorzystuje protokół NVMe.

Zwracamy uwagę na fakt, że na rynku istnieją konfiguracje bez dwuzakresowego Wi-Fi oraz z Bluetooth 4.0.

Dell Inspiron 5593 to rodzina, która składa się z jednego kadłubka, do którego montowane są różne podzespoły. Dzięki temu w sklepach znajdziemy egzemplarze z dedykowaną kartą graficzną, a także słabszymi procesorami. Co ciekawe egzemplarze z dodatkową kartą graficzną posiadają USB Typu C, ale jedynie do transferu danych.

Dell Inspiron 5593 - Cena

Najtańsza konfiguracja Dell'a Inspiron 5593 z procesorem Intel Core i3-1005G1, 4 GB pamięci operacyjnej i 256 GB nośnikiem SSD kosztuje około 2100 zł. Testowany model z mocniejszym, czterordzeniowym układem Core i5-1035G1 kosztuje 2500 zł. Najdroższe egzemplarze wyposażono w chip Intel Core i7-1065G7 wraz z 16 GB pamięci operacyjnej, 256 GB nośnik SSD, 1 TB dysk talerzowy oraz kartę graficzną Nvidia GeForce MX230. Topowa konfiguracja kosztuje ponad 4000 zł. Niezależnie od wybranych parametrów technicznych możemy zdecydować się na system operacyjny Windows 10 w wersji Home lub Pro.

Dell Inspiron 5593 - Zawartość zestawu

Inspiron 5593 dostarczany jest w niewielkim kartonowym opakowaniu wykonanym z biodegradowalnych elementów. W środku oprócz laptopa znajdziemy 45 W zasilacz z diodą informującą o podłączeniu ładowarki do prądu. Nie zabrakło również skróconej instrukcji pierwszego uruchomienia.