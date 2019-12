Dell Inspiron 7490 - test budżetowej alternatywy dla XPS'a 7390

Sprawdzamy najwyższy model z konsumenckiej serii Inspiron. Czy najdroższa konfiguracja okaże się godnym konkurentem dla droższego XPS'a?

Dell to firma ze sporym stażem rynkowym. W chwili obecnej jest ona jedynym z największych producentów sprzętu komputerowego, a charakterystyczne okrągłe logo z pochyloną literą E kojarzy prawie każdy konsument. Firma już lata temu wpadła na świetny pomysł podzielenia swojego portfolio na produkty biznesowe oraz konsumenckie. Dzięki temu rozwiązaniu na rynku pojawiły się komputery z kilku serii, które różnią się od siebie podstawowymi założeniami. Najbardziej znane z nich to Dell Inspiron - marka przystępnych cenowo komputerów dla każdego, Alienware - sprzęt dla graczy nie uznających kompromisów, XPS - komputery wysokiej klasy przeznaczone dla najbardziej wymagających konsumentów oraz biznesowe serie Latitude, Vostro i Precison.

Niespełna dwa miesiące temu testowaliśmy Dell'a XPS 7390, który był pierwszym komputerem w naszej redakcji wyposażonym w procesor Intel Comet Lake. Czas mija nieubłaganie i niespełna dwa miesiące po flagowym modelu do redakcji trafił Dell Inspiron 7490 wyposażony w niemalże identyczne podzespoły, jak XPS 7390. Z tego powodu postanowiliśmy sprawdzić, czy najdroższy przedstawiciel serii Inspiron jest budżetową alternatywą dla XPS'a? Różnica w cenie wynosi około 3000 zł w związku z czym jest o co walczyć. Czy Inspiron 7490 okaże się lepszym wyborem od flagowego XPS'a?

Większość konsumentów zastanawiać się będzie dlaczego droższy XPS posiada niższe oznaczenie, niż testowany Inspiron. Dell od pewnego czasu stosuje czterocyfrowe oznaczenia swoich modeli. Pierwsza liczba odnosi się do serii - im wyższa, tym wyżej pozycjonowany jest sprzęt. Druga cyfra określa wielkość matrycy, a ostatnie dwie przynależność do konkretnej generacji urządzeń, która powiązana jest z generacjami procesorów Intel'a. Dzięki temu z oznaczenia możemy odczytać, że XPS 7390 to komputer z matrycą 13 calową, a Inspiron 7490 ma większy, 14 calowy ekran. Poza tym oba urządzenia wyposażone zostały w procesory 10 generacji.

Precyzyjny panel dotykowy z obsługą gestów wielodotykowych i zintegrowanym przewijaniem #Dostępne kolory: Platynowe srebro, Lodowa jagoda

Dell Inspiron 14 7490 w testowanej przez nas konfiguracji jest laptopem pełnym sprzeczności. Z jednej strony otrzymujemy ultralekki komputer wyposażony w najwydajniejsze podzespoły, a z drugiej strony Dell postanowił wykorzystać do budowy laptopa materiały bardzo słabej jakości.

Komputer pochwalić należy za obecność procesora Intel Core i7-10510U i karty graficznej GeForce MX250. Zadowalająca jest także ilość pamięci operacyjnej, ale producent postanowił zaoszczędzić na tym elemencie. Inspiron 14 7490 niezależnie od konfiguracji dostępny jest z pamięcią LPDDR3 o taktowaniu 2133 MHz.

Pomijając te drobne niedociągnięcia, brak jakiejkolwiek formy zabezpieczenia biometrycznego w najdroższym modelu z serii to ponury żart. Dell Inspiron 14 7490 może być wyposażony w czytnik linii papilarnych zintegrowany z przyciskiem zasilania, ale jest to opcja, której zabrakło w testowanym egzemplarzu. Brak tego elementu powoduje, że testowany egzemplarz nie spełnia założeń Project Athena. Mimo to producent na swojej stronie informuje, że seria Inspiron 14 7000 otrzymała certyfikat "Engineered for mobile performance" potwierdzający przynależność do Project Athena. Jednym z wymogów jest obecność biometrycznego systemu logowania, którego zabrakło w testowanym Dellu Inspiron 14 7490.

Poza brakiem czytnika linii papilarnych urządzenia nie spełnia dodatkowo jeszcze jednego wymagania. Testowany Inspiron 14 7490 nie posiada ekranu dotykowego, który również jest elementem niezbędnym do przejścia certyfikacji Project Athena. Ze względu na brak ekranu dotykowego i czytnika linii papilarnych konfiguracja, którą otrzymaliśmy do testów nie posiada certyfikatu "Engineered for mobile performance", ale na pojawią się wersje, które spełniają wszystkie założenia Intel'a odnośnie Project Athena.

Poza tym cieszy nas, że Dell w swoich tańszych konstrukcjach zaczyna umieszczać port Thunderbolt 3, ładowarkę USB Typu C oraz Wi-Fi 6.

Porównując testowanego Inspiron'a 14 7490 do XPS'a 7390 otrzymujemy zewnętrzną kartę graficzną NVIDIA GeForce MX 250 kosztem mniejszego dysku SSD oraz braku dotykowego ekranu o rozdzielczości 4K.

Dell Inspiron 14 7490 - Cena

W chwili obecnej testowany przez nas Dell Inspiron 14 7490 nie jest jeszcze dostępny w oficjalnej sprzedaży. Egzemplarz, który otrzymaliśmy do testów pochodzi z Wielkiej Brytanii i posiada klawiaturę w standardzie QWERTY UK. Podobna konfiguracja w UK kosztuje 1099 funtów, co przekłada się na około 5500 zł. Podejrzewamy, że cena detaliczna testowanej konfiguracji w Polsce wynosić będzie od 5000 do 6000 zł.

Dell XPS 7390 w porównywanej konfiguracji kosztuje 8299 zł. Szybkie kalkulacje pokazują, że Inspiron jest o od 2000 do 3000 zł tańszy od swojego wyżej pozycjonowanego brata.