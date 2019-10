Dell XPS 13 7390 - test drogiego laptopa z procesorem Comet Lake.

Czy 13 calowy kompaktowy laptop może być warty niespełna 10 tysięcy złotych? Sprawdzamy to testując najnowszego XPS'a z procesorem Comet Lake.

Mając w portfelu około 10 tysięcy złotych można kupić używany samochód, wycieczkę do ciepłych krajów dla czteroosobowej rodziny lub zdecydować się na zakup najnowszego Dell'a XPS 13 7390. Amerykański producent słynie z produkcji sprzętu komputerowego, zarówno tego konsumenckiego, jak i przeznaczonego do firm. Nie wszyscy wiedzą jednak, że Dell posiada w swojej ofercie również wiele ciekawych i jednocześnie bardzo drogich urządzeń. Zalicza się do nich produkty marki Alienware dla graczy nielubiących kompromisów oraz seria XPS.

Mieliśmy okazję przetestować najnowszy model z serii XPS - 7390. W tym miejscu warto zaznaczyć, że producent odświeżył swoją linię produktową wprowadzając do sprzedaży nowe konstrukcje wyposażone w procesory dziesiątej generacji Ice Lake wyprodukowane w 10 nm procesie technologicznym oraz Comet Lake, które nadal produkowane są w 14 nm. Na półkach sklepowych pojawił się Dell XPS 13 7390 w dwóch odmianach. Pierwsza z nich posiada 360 stopniowe zawiasy i wyposażona jest w układy z rodziny Ice Lake. Testowany przez nas model konwencjonalny wyposażany jest w procesory Comet Lake i nie posiada zawiasów 360 stopni.

Dell XPS 13 7390 - Specyfikacja techniczna

Procesor: Intel Core i7-10510U (4 rdzenie, od 1.80 GHz do 4.90 GHz, 8MB cache)

Intel Core i7-10510U (4 rdzenie, od 1.80 GHz do 4.90 GHz, 8MB cache) Pamięć RAM: 16 GB (SO-DIMM DDR3, 2133 MHz)

16 GB (SO-DIMM DDR3, 2133 MHz) Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM: 16 GB

16 GB Liczba gniazd pamięci: brak, pamięć wlutowane

brak, pamięć wlutowane Dysk SSD M.2 PCIe: 1 TB NVMe

1 TB NVMe Typ ekranu: Błyszczący, LED, WVA, dotykowy

Błyszczący, LED, WVA, dotykowy Przekątna ekranu: 13,3 cala

13,3 cala Rozdzielczość ekranu: 3840 x 2160 pikseli (4K UHD)

3840 x 2160 pikseli (4K UHD) Karta graficzna: Intel UHD Graphics

Intel UHD Graphics Dźwięk: Wbudowane głośniki stereo, Wbudowany mikrofon, Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio

Wbudowane głośniki stereo, Wbudowany mikrofon, Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio Kamera internetowa: 1.0 Mpix

1.0 Mpix Łączność: Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Moduł Bluetooth

Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Moduł Bluetooth Złącza: USB Typu-C z DisplayPort - 1 szt., USB Typu-C (z Thunderbolt 3) - 2 szt., Czytnik kart pamięci microSD - 1 szt., Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt., Noble Lock - 1 szt.

USB Typu-C z DisplayPort - 1 szt., USB Typu-C (z Thunderbolt 3) - 2 szt., Czytnik kart pamięci microSD - 1 szt., Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt., Noble Lock - 1 szt. Bateria: 4-komorowa, 7200 mAh, Li-Ion

4-komorowa, 7200 mAh, Li-Ion Zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa), dostępne konfiguracje z systemem Windows 10 Home

Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa), dostępne konfiguracje z systemem Windows 10 Home Dołączone oprogramowanie: Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)

Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku) Wysokość: 12 mm

12 mm Szerokość: 302 mm

302 mm Głębokość: 199 mm

199 mm Waga: 1,29 kg (z baterią)

1,29 kg (z baterią) Kolor: Srebrny

Srebrny Dodatkowe informacje: Aluminiowa pokrywa matrycy, Palmrest pokryty karbonem, Corning Gorilla Glass 4, Podświetlana klawiatura, Białe podświetlenie klawiatury. Wielodotykowy, intuicyjny touchpad, Możliwość zabezpieczenia linką (port Noble Wedge), Wbudowany czytnik linii papilarnych, Szyfrowanie TPM

Aluminiowa pokrywa matrycy, Palmrest pokryty karbonem, Corning Gorilla Glass 4, Podświetlana klawiatura, Białe podświetlenie klawiatury. Wielodotykowy, intuicyjny touchpad, Możliwość zabezpieczenia linką (port Noble Wedge), Wbudowany czytnik linii papilarnych, Szyfrowanie TPM Rodzaj gwarancji: Next Business Day 24 miesiące

Jak widać powyżej Dell XPS 13 7390 w testowanej konfiguracji został wyposażony bardzo obficie. Niestety producent postanowił zastosować pamięć operacyjną RAM DDR3 o taktowaniu 2133 MHz. Rozwiązanie to nie powinno znaleźć się w tak drogim laptopie. Nawet o wiele tańsze komputery posiadają już szybsze pamięci DDR4. Poza tym na pokładzie znajdziemy bardzo wydajny procesor oraz pojemny i jak się później okazało szybki nośnik SSD.

Dell XPS 13 7390 - Cena

Seria XPS to komputery przeznaczone dla najbardziej wymagających użytkowników. W chwili obecnej dedykowane są one prezesom organizacji oraz dyrektorom wysokiego szczebla, a także konsumentom, którzy nie wiedzą co znaczy słowo kompromis. Oczywiście takie pozycjonowanie komputerów ma swoje odzwierciedlenie w cenie. XPS'y są bardzo drogimi komputerami. Najtańsze konfiguracje starszych modeli kosztują więcej niż 4 tysiące złotych. Testowany przez nas najnowszy model Late 2019 wyposażony w topowe podzespoły. Urządzenie w zależności od sklepu kosztuje od nieco ponad 9000 zł do prawie 10000 zł. Dell XPS 13 7390 konkuruje z MacBook'ami Pro od Apple, Surface Laptop 3 Microsoftu, ThinkPad X1 Carbon oraz HP Spectre. Są to najdroższe i najbardziej dopracowane konstrukcje klasy premium, jakie można obecnie kupić.