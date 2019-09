Dell XPS 9380 to flagowy ultrabook z Windowsem, który jest praktycznie bezkonkurencyjny.

MacBook, ale z Windowsem? Tak właśnie można opisać najwyższy model Dell XPS 9380. To jeden z najlepszych 13 calowych laptopów na rynku. Niestety już na wstępie należy zaznaczyć, że nie jest to tani komputer.

Źródło: techadvisor

Na pierwszy rzut oka XPS 13 wygląda jak dużo mniejszy komputer. To zasługa konstruktorów, którzy zminimalizowali do granic możliwości kamerkę internetową oraz ramki okalające ekran. Całość wygląda niesamowicie i jest wykonana z najlepszych dostępnych materiałów. Na próżno szukać tutaj plastiku. Do wyboru są różne konfiguracje, ale nawet model z Intel Core i3 do przystępnych cenowo nie należy.

Komputer oferuje 13,3 calowy błyszczący ekran LED IPS o rozdzielczości Full HD. Na pokładzie znajduje się zintegrowana karta graficzna Intel UHD 620. Nie zabrakło portów Thunderbolt 3, które są przyszłościowym rozwiązaniem. Niestety producent nie zdecydował się na zastosowanie klasycznego złącza USB Typu A, więc użytkownicy z góry skazani są na korzystanie z przejściówek.

Urządzenie waży zaledwie 1,28 kg i pracuje pod kontrolą systemu Windows 10 Home lub Pro w zależności od wybranej konfiguracji. Klienci mogą zdecydować się na różne wersje kolorystyczne.