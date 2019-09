Denon Envaya Pocket DSB-50BT jest opisywany przez producenta jako "przenośny głośnik bluetooth klasy premium". Czy warto go kupić?

Denon Envaya Pocket DSB-50BT to głośnik Bluetooth, dysponujący mocą 13W. Obudowa została wykonana z bardzo mocnego tworzywa sztucznego i jest wodo- oraz pyłoodporna (certyfikat IP67), zaś jej powierzchnia ma być odporna na zadrapania. Może przybywać 1m pod wodą przez 30 minut bez obawy o jakiekolwiek uszkodzenia. Aby to osiągnąć, wszystkie złącza są zabezpieczone nakładką, a szczeliny są zamknięte uszczelkami. Dzięki temu można zabrać głośnik w podróż, nad wodę czy na rower. Jakość dźwięku stoi na wysokim poziomie - co zawdzięcza zastosowanym przetwornikom 2x 40 mm, membranie pasywnej 40x83 mm i wzmacniaczowi cyfrowemu (2x 6.5W). Warto dodać, że jeśli dysponuje się dwoma głośnikami, można stworzyć przestrzeń stereo. Wszystkie tony są doskonale słyszalne i nie gryzą się ze sobą, dzięki czemu ten głośnik BT powinien zadowolić nawet najbardziej wymagających użytkowników. Zaletą jest również akumulator o pojemności 2000 mAh, dzięki któremu głośnik Denon może pracować do 10 godzin. Sam czas pełnego ładowania akumulatora wynosi 2,5 -3 godziny.

Denon Envaya Pocket DSB-50BT ma wbudowany transmiter Bluetooth 4.1, co pozwala na parowanie z urządzeniami w odległości do 10 metrów. Zastosowany standard Bluetooth aptX powinien umożliwić streaming z jakością dorównującą płycie CD. Można także podpinać je bezprzewodowo, korzystając z wejścia AUX oraz microUSB. Na tym jednak nie koniec - DSB-50BT posłuży także jako powerbank - umożliwia ładowanie podpiętych urządzeń.

Podsumowując: Denon Envaya Pocket DSB-50BT to produkt wysokiej klasy, który warto polecić każdej osobie szukającej dobrego głośnika przenośnego. Z pewnością nikt nie będzie żałować jego zakupu!