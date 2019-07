Desktopowe podzespoły w laptopie = marzenie gracza? Testujemy Alienware Arena 51M

Alienware Arena M51 oferuje niesamowitą moc i atrakcyjny design, ale czy to wystarczy, aby uzasadnić jego horrendalnie wysoką cenę?

Jeżeli nie znasz firmy Alienware to powinieneś wiedzieć, że to producent komputerów dla graczy, którego spółką matką jest dobrze znana nam firma Dell. Przedsiębiorstwo zostało założone 22 lata temu pod koniec 1996 roku a siedziba mieści się w Miami.

Źródło: techadvisor

Dell jest właścicielem Alienware już od 2006 roku. Firma może dzięki temu korzystać z wszystkich technologii, jakie posiada w swojej ofercie Dell.

Alienware Arena M51 to oszałamiająca maszyna. Z jednej strony to wielki i imponujący laptop do gier, a z drugiej strony zupełnie nowy rozdział dla firmy Alienware, której właścicielem jest Dell.

Jak zawsze Alienware nie jest ani tani, ani lekki. Laptop waży prawie 4 kg i to bez dołączonego do zestawu zasilacza, a cena zaczyna się od 12 548,99 zł. Doposażona wersja z kartą graficzną RTX 2080 bez problemu przekracza 20 tysięcy złotych.

Alienware Arena 51M - Cena

Podstawowa konfiguracja wyposażona w procesor Intel Core i7-9700, 8 GB pamięci RAM oraz grafikę NVidia GeForce RTX 2070 z 8 GB pamięci kosztuje 12 548,99 zł. W zestawie otrzymujemy także licencje na system Windows 10 w wersji Home.

Maksymalna konfiguracja oferuje procesor z literką K na końcu, który umożliwia podkręcanie oraz grafikę RTX 2080.

Laptopa można zamówić bezpośrednio na stronie Dell'a, a czas realizacji zamówienia to 7-9 dni roboczych.

Alienware Arena 51M - Specyfikacja techniczna

Procesor: Intel® Core™ i7-9700 dziewiątej generacji (8 rdzeni, 12 MB pamięci podręcznej, do 4,7 GHz w trybie Turbo Boost), Intel® Core™ i7-9700 dziewiątej generacji (8 rdzeni, 12 MB pamięci podręcznej, do 4,7 GHz w trybie Turbo Boost), Intel® Core™ i7-9700K dziewiątej generacji (8 rdzeni, 12 MB pamięci podręcznej, do 4,9 GHz w trybie Turbo Boost), za granicą dostępna konfiguracja z CPU i7 9900K

8 GB, 2 x 4GB, DDR4, 2400 MHz, 16 GB, 2 x 8GB, DDR4, 2400 MHz, Maksymalnie 32 GB Dysk twardy: Dysk SSD PCIe M.2 256 GB w standardzie

Dysk SSD PCIe M.2 256 GB w standardzie Klawiatura: Alienware TactX z podświetleniem RGB AlienFX LED poszczególnych klawiszy, anti-ghosting, wersja amerykańska/międzynarodowa (N-Key)

Alienware TactX z podświetleniem RGB AlienFX LED poszczególnych klawiszy, anti-ghosting, wersja amerykańska/międzynarodowa (N-Key) Złącza: 1 gniazdo zasilania / wejście prądu stałego, 1 port Ethernet RJ45 2,5 Gb/s karty Killer E3000, 2 porty USB 3.0 SuperSpeed Type-A, 1 port USB 3.0 SuperSpeed Type A z obsługą technologii PowerShare, 1 port Thunderbolt™ 3 (USB Type-C™ z obsługą standardów USB SuperSpeed 10 Gb/s, Thunderbolt 40 Gb/s i DisplayPort), 1 port urządzenia Alienware Graphics Amplifier, 1 wyjście HDMI 2.0, 1 wyjście mini Display Port 1.4 (z certyfikatem), 1 gniazdo słuchawek/mikrofonu (z możliwością zmiany roli), 1 globalne gniazdo zestawu słuchawkowego, 1 gniazdo blokady klinowej (linka z zamkiem sprzedawana oddzielnie),

Sloty na pamięć: 4 gniazda SODIMM, Gniazdo blokady klinowej

4 gniazda SODIMM, Gniazdo blokady klinowej Wymiary: Wysokość (z tyłu): 31,2 mm (1,23"), Wysokość (maksymalna): 42 mm (1,7"), Wysokość (z przodu): 27,65 mm (1,09"), Szerokość: 402,6 mm (15,85”), Długość: 319,14 mm (12,565”), Maksymalna masa: 3,87 kg (8,54 funta)

Wysokość (z tyłu): 31,2 mm (1,23"), Wysokość (maksymalna): 42 mm (1,7"), Wysokość (z przodu): 27,65 mm (1,09"), Szerokość: 402,6 mm (15,85”), Długość: 319,14 mm (12,565”), Maksymalna masa: 3,87 kg (8,54 funta) Karta dźwiękowa i głośniki: Alienware Sound Center za pomocą programu Alienware Command Center, Głośniki 2.0, Podłączanie systemu dźwięku cyfrowego 7.1 do wyjścia HDMI

Alienware Sound Center za pomocą programu Alienware Command Center, Głośniki 2.0, Podłączanie systemu dźwięku cyfrowego 7.1 do wyjścia HDMI Karta sieciowa: Karta sieci Ethernet Realtek 2,5 Gb/s , Karta Killer Wireless 1550 2x2 AC z modułem Bluetooth 5.0 (standardowo)

Karta sieci Ethernet Realtek 2,5 Gb/s , Karta Killer Wireless 1550 2x2 AC z modułem Bluetooth 5.0 (standardowo) Obudowa: Jasna (księżycowe światło), Ciemna (ciemna strona Księżyca)

Jasna (księżycowe światło), Ciemna (ciemna strona Księżyca) Bateria: litowo-jonowa 90 Wh (standardowo)

litowo-jonowa 90 Wh (standardowo) Kamerka internetowa: Kamera Alienware o rozdzielczości HD (1280 x 720) z dwoma zintegrowanymi mikrofonami kierunkowymi

Kamera Alienware o rozdzielczości HD (1280 x 720) z dwoma zintegrowanymi mikrofonami kierunkowymi Konfiguracje z dwoma zasilaczami: 180 W + 180 W (standardowo), 180 W + 240 W, 180 W + 330 W

180 W + 180 W (standardowo), 180 W + 240 W, 180 W + 330 W Gwarancja: Roczna usługa Premium Support z serwisem u klienta z możliwością rozszerzenia

Alienware Arena 51M - Wygląd i jakość wykonania

Alienware Arena 51M jest przedstawicielem reprezentującym nowy język stylistyczny firmy nazwany Alienware Legend. Dzięki temu laptop jest smuklejszy i nieco mniej agresywny od poprzednich modeli.

Samo urządzenie wygląda fantastyczne. Podłokietniki i pokrywa mają miękką, matową czarną powłokę, a reszta wykonana jest ze stopu magnezu. Absurdalnie wielkie otwory wentylacyjne i bardzo mocne zakończenia zniknęły, a nowy laptop otrzymał również smuklejsze ramki ekranu.

Oczywiście nadal mamy do czynienia z laptopem od Alienware, dzięki czemu nie zabrakło nieco ekstrawagancji w projekcie całego urządzenia. Przycisk zasilania jest w kształcie logo firmy, a klawiatura i gładzik posiadają diody LED RGB. Logo producenta na klapie matrycy również jest podświetlane. Testowaliśmy ciemną wersję kolorystyczną nazwaną przez producenta Dark Side of the Moon. Potencjalny klient może wybrać także jasną odmianę Lunar Light.

Najdziwniejszy element całej konstrukcji znajduje się za ekranem. Tylna ścianka ma grubość nawet do 31 mm, a metal wyposażony jest w sześciokątne otwory wentylacyjne. Otoczone są one pasmem diod LED, dzięki czemu całość wygląda naprawdę dobrze.

Zawiasy są bardzo solidne. Pulpit roboczy nie ugina się nawet pod mocnym naciskiem. Jakość wykonania jest rewelacyjna, ale nie spodziewaliśmy się niczego innego po laptopie ważącym "jedynie" 3,87 kg. Na rynku nie ma wielu maszyn, które mogłyby pod tym względem konkurować z produktem Alienware. Nawet Aorus 15 X9, który posiada mobilny układ RTX 2070 i ekran o przekątnej 15,6 cala waży 2,4 kg przy zachowaniu 24 mm grubości.

Jedną z największych zalet Alienware Arena 51M jest możliwość łatwego rozbudowania podzespołów znajdujących się w środku. Tylko sześć śrub dzieli Cię od dostępu do środka. Pod demontażu tylnej pokrywy uzyskasz dostęp do czterech gniazd na pamięci DDR4, baterii, pamięci masowej oraz karty bezprzewodowej.

Ponieważ Alienware Arena 51M wykorzystuje procesor stacjonarny możesz go bez problemu wymienić. Nie jest on przylutowany do płyty głównej. Dzięki temu producent mógł zastosować dekstopowe układy z Intel Core i9 9900K na czele.

Wymienić można również układ graficzny, ale Dell przy projektowaniu urządzenia skorzystał z dedykowanych konstrukcji, które posiadają nieco mniejsze rozmiary. W chwili obecnej nie można dokupić innych układów niż te oferowane wraz z laptopem.

Ilość portów jest wystarczająca, ale nie pogniewalibyśmy się na kilka dodatkowych złącz. W laptopie zastosowano trzy porty USB 3.1, złącze Thunderbolt 3 wraz z USB Typu C, DisplayPort oraz HDMI 2.0. Nie zabrakło gniazda audio, wyjścia Ethernet 2.5 Gbps oraz portu dla zewnętrznej karty graficznej. Biorąc pod uwagę wydajność podzespołów znajdujących się w środku gniazdo to jest zbędne.

Mimo zastosowania sporej ilości portów na obudowie znalazłoby się jeszcze miejsce na kilka dodatkowych złącz, a ich nigdy za wiele.

Alienware Arena 51M - Klawiatura i Touchpad

Z zewnątrz laptop znacznie się zmienił, ale każdy, kto korzystał kiedyś z poprzednich modeli z pewnością odnajdzie się w środku.

Nie zabrakło klasycznej tradycyjne klawiatury z pięcioma klawiszami makro, sporymi przyciskami kursora i czterema innymi przełącznikami, które można dostosować do własnych potrzeb.

Skok klawiszy to aż 2.2 mm, a pod klawiaturą zamontowano dodatkowe wzmocnienie, dzięki czemu nic się nie ugina. Klawiatura na pierwszy rzut oka może wyglądać podobnie do mechanicznej, ale w rzeczywistości nią nie jest, a jej charakterystyka jest inna. Wydaje się nam, że jak na klawiaturę do gier jest nieco za miękka.

Biorąc pod uwagę cenę urządzenia oraz doświadczenie firmy Alienware w budowie laptopów dla graczy jesteśmy nieco rozczarowani.

Gładzik jest płynny i bardzo responsywny, a budowane w niego przyciski wygodne w użyciu. Mimo wszystko, z pewnością nie będziesz wykorzystywał go do grania.

Alienware Arena 51M - Wyświetlacz i głośniki

Alienware Arena 51M posiada ekran o rozdzielczości Full HD. Jest to panel typu IPS z obsługą NVidia G-Sync, dzięki czemu częstotliwość odświeżania wynosi aż 144 Hz.

G-Sync oznacza, że rozgrywka będzie bardzo płynna, a podzespoły zastosowane w Alienware Arena 51M są na tyle wydajne, że bez problemu poradzą sobie z obsługą tej funkcji. Alienware nie przewiduje możliwości wykorzystania ekranu 4K w tym modelu. Trochę szkoda, ponieważ RTX 2080 spokojnie poradziłby sobie z uruchomieniem większości gier w 4K przy zachowaniu 60 klatek na sekundę.

Delta E ekranu wynosi 1,69, co oznacza, że odchylenia są na tyle małe, że ludzkie oko ich nie zauważy. Temperatura barwowa jest nieco zimna - wynosi 6950 K, ale nie ma to zbytniego wpływu na codzienne użytkowanie. Pokrycie gamy sRGB wynosi 95 procent.

Jasność matrycy to 337 cd/m2. To zadowalająca wartość, która pozwoli na rozgrywkę w praktycznie każdych warunkach. Alienware Arena 51M z pewnością nie jest sprzętem do użytku zewnętrznego. Odchylenie podświetlenia w narożnikach wynosi do 12 procent, co jest już zauważalne, ale nie wpływa na jakość rozgrywki.

Pomiary czerni zakończyły się wynikiem na poziomie 0,3 cd/m2. To jedyny parametr dotyczący ekranu, który nieco nas rozczarował. Ciemniejsze obszary nie do końca będą czarne podczas gry w nocy. Kontrast wynosi 1123:1. Powyższe liczny nie są złe i nie wpłyną negatywnie na użytkowanie laptopa, ale po komputerze za ponad 12 tysięcy złotych oczekiwalibyśmy nieco lepszych rezultatów.

Głośniki są znakomite. Oferują wysoką głośność maksymalną oraz głęboką wyrazistość. Z pewnością wystarczą do oglądania filmów oraz grania w gry. Profesjonalni gracze i tak z pewnością podłączą swoje słuchawki.

Alienware Arena 51M - Specyfikacja i wydajność

Nietypowo Alienware zdecydował się na zastosowanie desktopowych podzespołów. Arena 51M może posiadać maksymalnie procesor Intel Core i9 9900K, który posiada osiem rdzeni oraz wspiera technologię Hyper Threading, która pozwala wykorzystać szesnaście wątków w tym samym czasie. Bazowy zegar to 3,6 GHz. Tryb Turbo pozwala na chwilowe zwiększenie częstotliwości taktowania do 5 GHz.

To istna bestia w kwestii mocy obliczeniowej. Wystarczy przyrównać parametry procesora i7 9900K do laptopowej wersji i7 8750H, która ma sześc rdzeni o taktowaniu zaledwie 2,2 GHz. Najwyższa wersja i7 8950HK posiada sześć rdzeni o taktowaniu 2,9 GHz oraz do 4,8 GHz w trybie Turbo.

Na pokładzie znalazła się też desktopowa wersja karty graficznej NVidia GeForce RTX 2080, co oznacza, że otrzymujesz 2944 procesory strumieniowe i 8 GB pamięci GDDR6. Alienware zdecydował się również na lekkie podkręcenie grafiki. W rzeczywistości bazowe taktowanie 1515 MHz wzrosło o 30 MHz.

Mobilny RTX 2080 jest słabszy. Posiada nadal 2944 procesory strumieniowe i 8 GB pamięci, ale jego prędkość bazowa wynosi 1380 MHz. Mobilny RTX 2070 posiada 2 304 procesory strumieniowe i zegar bazowy o częstotliwości 1 215 MHz.

Nie zabrakło również aż 32 GB pamięci operacyjnej pracującej z częstotliwością taktowania 2400 MHz i dysków SSD o pojemności 512 GB. Zapewniały one prędkość odczytu i zapisu na poziomie odpowiednio 3149 MB/s i 1376 MB/s. Klienci otrzymują macierz RAID 0 wykonaną z dwóch dysków o pojemności 512 GB, dzięki czemu zyskują więcej miejsca na pliki.

Tak potężna specyfikacja techniczna zapewnia rewelacyjne wyniki we wszystkich testach syntetycznych i benchmarkach. W Geekbench 4 Alienware Arena 51M przy domyślnych ustawieniach bez żadnego podkręcania uzyskał 30 256 punktów. To o co najmniej 7000 punktów lepiej, niż inne laptopy gamingowe z mobilnymi procesorami Intel Core i7. Układy dla ultrabooków takie, jak Intel Core i5 8265U zapewniają około 15 000 punktów.

W PCMark 10 Alienware uzyskał wynik 7,332 punktów. To kilka tysięcy więcej, niż są w stanie wykręcić inne laptopy do gier.

Na tym urządzeniu możesz zrobić praktycznie wszystko. Na dodatek prawie wszystko możesz robić w tym samym czasie. Wydajność tego laptopa jest niewyobrażalnie duża. Alienware Arena 51M zmiata z powierzchni ziemi wszystkie inne laptopy do gier i większość desktopów.

Nie ma zbytniego sensu rozpisywać się na temat wydajność w grach, ponieważ we wszystkich najnowszych tytułach laptop spokojnie utrzymuje więcej niż 140 klatek na sekundę, co w połączeniu ze 144 Hz matrycą zapewnia rewelacyjnie płynną rozgrywkę.

Poniżej znajdziesz porównanie wydajności Alienware Arena 51M z Aorus 15 X oraz Razer Blade 15. Dla porównania umieściliśmy również Huawei MateBook X Pro z 2019 roku, który posiada grafikę Nvidia MX 250.

Zostaje jeszcze kwestia podkręcania. Pierwszy tryb uruchamia powoduje, że procesor pracuje na stałe z częstotliwością 5 GHz, czyli na stałe otrzymujesz tryb Turbo. W komplecie dostajesz podkręcenie układu graficznego o 100 MHz. Drugi stopień zwiększa częstotliwość taktowania procesora do 5,2 GHz, a układu graficznego o 150 MHz.

Korzystanie z tych trybów zapewnia skromny wzrost wydajności. Uruchomienie procesora z częstotliwością 5 GHz poprawiło wynik Geekbencha 4 do 30 410, podczas gdy podniesienie układu do 5,2 GHz poprawiło wynik do 30 681.

W praktyce przekłada się to na maksymalnie kilka klatek więcej. Ręczne podkręcanie nie jest dobrym pomysłem, ponieważ laptop ma wtedy tendencję do ponownego uruchamiania się.

Wydajność termalna konstrukcji nie jest najmocniejszą stroną laptopa. Na plus zaliczamy kulturę pracy wentylatorów. Laptop nigdy nie jest przesadnie głośny. Bez względu na testy wytrzymałościowe, które przeprowadziliśmy, w trybach podkręcania lub podczas ręcznego podkręcania hałas wentylatora był w pełni akceptowalny. Jest oczywiście aktywny, ale jednocześnie cichszy niż większość innych laptopów do gier i łatwo można go zagłuszyć za pomocą głośników lub zestawu słuchawkowego. Podczas wykonywania mało skomplikowanych zadań układ chłodzenia jest praktycznie niesłyszalny.

Przestrzeń robocza nie nagrzewa się nawet podczas intensywnej pracy.

Podczas podkręcania temperatura procesora wzrosła nawet do granicy wytrzymałości - 99 stopni Celsiusa. Spowodowało to ograniczenie taktowania do 4,1 GHz.

Nie zabrakło preinstalowanej aplikacji Alienware Command Center, która jest intuicyjnym narzędziem umożliwiającym optymalizowanie zainstalowanych gier, sterowanie oświetleniem oraz podkręcanie podzespołów.

Alienware Arena 51M - Żywotność baterii

Alienware zastosował dosyć pokaźną baterię o pojemności 90 Wh. Niestety, ale nie zapewnia ona długiego czasu pracy na pojedynczym ładowaniu, a za wszystko odpowiedzialne są desktopowe podzespoły. Podczas normalnej pracy akumulator rozładował się pod dwóch godzinach i dwunastu minutach. Gdy zaczniemy grać wystarczy na około godzinę.

Alienware Arena 51M - Podsumowanie

Alienware Arena 51M to imponująca i wyjątkowa maszyna. W cenie, za jaką jest sprzedawana oczekiwalibyśmy jednak lepszego ekranu i poprawy wydajności systemu chłodzenia pod obciążeniem.

Wydajność jest znakomita, z większymi możliwościami niż jest w stanie zaoferować jakikolwiek inny laptop. Alienware Arena 51M obsługuje wszystko, od najtrudniejszych współczesnych gier dla jednego gracza po programy używane przez profesjonalistów. Procesor uruchomi praktycznie każdą aplikację roboczą, ekran jest doskonały, elementy wewnętrzne są łatwo dostępne, a głośniki pozytywnie zaskakują.

Urządzenie jest bardzo ładne, ale niestety strasznie masywne. Szczególnie, jeżeli zdecydujemy się zabrać również zestaw dwóch zasilaczy, bez których nie popracujemy za długo. Klawiatura i gładzik są w porządku, ale przytłaczające, a funkcje podkręcania Alienware nie zawsze działają tak, jakbyśmy sobie tego życzyli.

Żywotność baterii nie imponuje, ale nie spodziewaliśmy się niczego innego po 17 calowym laptopie z desktopowymi podzespołami.

Należy zauważyć, że tańsze laptopy dedykowane graczom również zapewnią Ci wystarczającą wydajność. Jeśli nie zamierzasz w pełni wykorzystać komponentów Alienware, możesz zaoszczędzić sporo pieniędzy wybierając innego laptopa dla graczy.