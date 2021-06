Desmond to fotel gabinetowy z wieloma opcjami pozwalającymi na wygodne dostosowanie do sylwetki osoby, która z niego korzysta. Sprawdzamy wszystkie zalety.

Desmond to fotel biurowy, który doskonale nadaje się dla osób spędzających długie godziny przed monitorem. Jego tapicerka została wykonana z ekoskóry - przyjemnej w dotyku, elastycznej oraz łatwej w utrzymaniu w czystości. Oparcie ma odpowiednie wybrzuszenia i wgłębienia, dzięki którym plecy znajdują się we właściwej pozycji. Zarazem dają one fotelowi masywny, solidny wygląd. Można na nim nie tylko siedzieć, ale i swobodnie się bujać - mechanizm regulacji siedziska to TILT. Na czas pracy pozycja może zostać trwale zablokowana.

Siedzisko fotela Desmons jest obszerne - dzięki temu wygodnie będą siedzieć na nim nawet osoby mające większą posturę. Można je regulować w przedziale 7 cm. Podłokietniki są tapicerowane, co jest miłą odmianą od standardowych foteli, w których mamy po prostu tworzywo sztuczne bez żadnych dodatków. Do popielatej kolorystyki tapicerki doskonale pasuje srebrny kolor podstawy. Umieszczono w niej kauczukowe kółka, dzięki którym podczas przesuwania fotela nie zarysuje się podłogi, ponadto jego przesuwanie jest ciche.

Podsumowując: Desmond to bardzo wygodny fotel biurowy, który zapożyczył niektóre swoje cechy z modeli gamingowych. Wszystko po to, aby dawać pełen komfort podczas codziennego użytkowania. I faktycznie - daje. Polecamy.