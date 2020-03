Diablo V-Basic to fotel biurowy, który ma łączyć komfort z ergonomią. Jak się prezentuje?

Diablo V-Basic to ergonomiczny fotel biurowy z wyższej półki cenowej. Jego niewątpliwą zaletą jest możliwość osobnej regulacji zagłówka, oparcia oraz siedziska, co pozwala na optymalne dopasowanie tych trzech elementów do sylwetki użytkownika i zapewnienie mu komfortu użytkowania przy ergonomicznym ułożeniu ciała. Regulowane są również podłokietniki - można ustawiać je na linii prawo-lewo, w pionie oraz do przodu i tyłu. Ich dopasowanie do pozycji łokci umożliwia odciążenie przedramion i nadgarstków, co powinno pozwolić na dłuższą pracę przy mniejszym poczuciu zmęczenia. Fotel Diablo wykonany został z materiałów wysokiej jakości, a dzięki zastosowaniu siatki zapewniony jest dobry przepływ powietrza. Całość opiera się na pięcioramiennej podstawie z kółkami. Są one wykonane z kauczuku, dlatego podczas przesuwania mebli nie zarysuje się podłogi.

Konstrukcja Diablo V-Basic wykonana została w ten sposób, że oparcie podtrzymuje cały kręgosłup, co odciąża go. Dzięki temu rozwiązaniu można spędzać długie godziny przed monitorem, nie czując bólu pleców. Fotel sprawdzi się zarówno podczas pracy biurowej, jak u przy oglądaniu filmów oraz graniu na komputerze. Jest to solidny sprzęt, którego zakup warto rozważyć. Jedyne, co można policzyć mu na minus, to brak poduszek pod plecy i kark, ale zawsze można je osobno dokupić.