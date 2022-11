Dla kogo jest Infinix Note 12 Pro? Test modelu od nowej marki smartfonów w Polsce

Infinix Note 12 Pro to budżetowy smartfon, który niczym nie zachwyca, ale oferuje kilka intrygujących funkcji. Do zalet smartfona z całą pewnością należy zaliczyć aparat główny o rozdzielczości 108 Mpix oraz unikalny design. Niestety urządzenie posiada też swoje wady, a do najważniejszych zaliczyłbym niską częstotliwość odświeżania obrazu oraz przeciętną płynność działania.

Pierwsze smartfony marki Infinix zadebiutowały niedawno w Polsce. Do urządzeń dostępnych w naszym kraju dołączył teraz model Note 12 Pro, którego testowałem przez ostatnie tygodnie. Smartfon jest budżetową propozycją, a jego cena, w największych sklepach z elektroniką, wynosi niecałe 1400 zł. Jeśli chcesz się dowiedzieć, czy Inifnix Note 12 Pro to odpowiedni telefon dla Ciebie, to poniższa recenzja powinna pomóc Ci w decyzji.

Specyfikacja

Wymiary 164.39 mm x 76.52 mm x 7.80 mm Waga 192 g Rozmiar wyświetlacza 6,7 cala Częstotliwość odświeżania ekranu 60 Hz Procesor Helio G99 6nm Ultra Pamięć RAM 8 GB System operacyjny Android 12 Pamięć wewnętrzna 256 GB Aparat główny 108 MP Dodatkowe obiektywy 2 MP Przedni obiektyw 16 Mp Bateria 5000 mAh Ładowanie 33 W Wodoodporność Brak informacji Porty USB-C, gniazdo jack 3.5 mm Czytnik kart pamięci Tak NFC Tak Kolor Volcanic grey

Design oraz konstrukcja

Infinix Note 12 Pro posiada unikalny design, a jego najbardziej charakterystycznymi elementami są nietypowa wysepka z obiektywami oraz ciekawe wykończenie. Smartfon trafił do mnie w barwie, którą producent określa jako Volcanic Grey. Kolor wygląda elegancko, a jednocześnie ma w sobie coś niepowtarzalnego - drobne błyszczące elementy, które mienią się na pleckach urządzenia. Tył smartfona wykonany jest z matowego plastiku, choć wokół wyspy z obiektywami znajdziemy fragment plecków, który widocznie się świeci. Co prawda sprawia to, że urządzenie wygląda ciekawej, ale jednocześnie prowadzi do palcowania obudowy w tym miejscu.

Wysepka z obiektywami jest jednym z najładniejszych elementów modelu Note 12 Pro. Wygląda ona nowocześnie i jest świetnie wkomponowana w całą konstrukcję, ale mam małe zastrzeżenie co do lampy błyskowej. Jest ona dość spora i nieco burzy wygląd plecków urządzenia.

Na froncie znajdziemy spory ekran o przekątnej 6.7-cala oraz drobne wcięcie na kamerę do selfie. Niestety ramki wokół wyświetlacze są dość spore, a sam ekran jest płaski, co nie wpływa zbyt pozytywnie na wygląd przodu urządzenia.

Na prawej krawędzi urządzenia znajdują się przyciski funkcyjne. Dwa z nich służą do kontrolowania muzyki, a jeden do odblokowywania smartfona. W klawiszu blokady znajduje się także czytnik linii papilarnych. Przyciski są umieszczone na komfortowej wysokości i nie miałem problemów żeby do nich dostać. Za minus uważam jednak sposób w jaki klawisz blokady został wkomponowany w całą konstrukcję. Jest on zdecydowanie mniej wypukły niż kontrolery głośności przez co miewałem problemy, aby w niego trafić.

Na dolnej krawędzi producent umieścił port USB-C oraz złącze Jack 3.5 mm. Obecność tego drugiego z całą pewnością będzie sporą zaletą dla wielu użytkowników. Większość nowych smartfonów - szczególnie z średniej oraz wysokiej półki cenowej - odchodzi od tego rozwiązania.

Źródło: PCWorld / Konrad Łącki

Wydajność i działanie podczas codziennego użytku

Infinix Note 12 Pro jest budżetowym smartfonem, a więc nie spodziewałem się po nim nadzwyczajnie płynnego działania. Urządzenie z jednej strony mnie zaskoczyło, a z drugiej okazało się dokładnie takie jak sobie to wyobrażałem. Model Note 12 Pro nie ma problemów ze stabilnością systemu czy crushowaniem aplikacji. Podczas moich testów nie spotkały mnie żadne nieprzyjemnie sytuacje, które wymuszałyby zamknięcie konkretnego programu albo restart smartfona. Urządzenie działa na Androidzie 12 i wspierane jest przez 8 GB pamięci RAM. Przełączanie się pomiędzy aplikacjami działa w porządku, choć jeśli otworzymy ich sporo to płynność animacji wyraźnie spada.

To właśnie z tym elementem miałem największy problem podczas testów. Na co dzień korzystam z Galaxy S10+, a więc kilkuletniego smartfona, który również nie został wyposażony w odświeżanie obrazu na poziomie 90 Hz lub 120 Hz. Mimo to, animacje na tym starym flagowcu są o wiele płynniejsze - szczególnie gdy otwieramy wiele programów naraz i chcemy się między nimi przełączać. Uważam też, że brak szybkiego odświeżania wyświetlacza jest dość dziwny w smartfonie, który wychodzi w 2022 roku. W podobnej cenie możemy znaleźć takie modele jak Xiaomi 11 Lite, Realme 10 czy Samsung Galaxy M52 i każdy z nich będzie wyposażony w wyższą częstotliwość odświeżania obrazu co wyraźnie wpływa na komfort użytkowania smartfona.

Z jednej strony Infinix Note 12 Pro nie popełnia w zakresie płynności i wydajności działania jakiś karygodnych błędów - jest po prostu budżetowym smartfonem. Z drugiej jednak, w podobnej cenie możemy zakupić tanie urządzenia z lepszym wyświetlaczem (np. modele wymienione wcześniej) lub używane flagowce (np. wspomniany Galaxy S10+), których płynność animacji będzie stała na zdecydowanie wyższym poziomie.

W ramach recenzji przeprowadziłem także testy wydajności przy pomocy programów Geekbench 5 oraz 3DMark. W pierwszej aplikacji smartfon uzyskał 537 punktów w teście jednego rdzenia oraz 1773 punkty w teście wielu rdzeni. W obu kategoriach wypada on więc mniej więcej na poziomie takich urządzeń jak Xiaomi Redmi Note 8 Pro czy Xiaomi Poco X3.

Źródło: Geekbench 5

W programie 3DMark urządzenie zdobyło 1249 punktów, co nie jest dobrym wynikiem, ale warto w tym miejscu przypomnieć, że Note 12 Pro jest smartfonem budżetowym, a średnie rezultaty w tego typu testach raczej nie powinny nikogo dziwić.

Źródło: 3DMark

Nakładka na Androida i zabezpieczenia

Przyznam, że nakładka Infinix XOS zrobiła na mnie pozytywne wrażenie. Producent udostępnił użytkownikom sporo opcji personalizacji i funkcji, które sprawiają, że korzystanie ze smartfona jest po prostu przyjemniejsze. Wśród opcji znajdziemy, między innymi, tryb dziecięcy, funkcję Always on Display czy folder zamrażarka, pozwalający na zwolnienie dodatkowego miejsca w smartfonie.

Tym, co zrobiło na mnie najbardziej pozytywne wrażenie była ilość obsługiwanych gestów. Model Note 12 Pro pozwala na wybudzenie oraz uśpienie telefonu po dwukrotnym dotknięciu ekranu, wykonywanie zrzutów ekranu po przesunięciu trzema palcami w dół wyświetlacza oraz wyciszenie nadchodzącego połączenia po odwróceniu smartfona. Każdy z wymienionych gestów działa bez zarzutów i nigdy nie miałem z nimi żadnych problemów.

Źródło: Infinix Note 12 Pro

Do moich ulubionych funkcji należy inteligentne włączanie ekranu. Urządzenie wykrywa kiedy je podnosimy i automatycznie włącza wyświetlacza oraz wyłącza go gdy odkładamy smartfon na miejsce. Opcja jest szczególnie użyteczna jeśli zabezpieczamy nasz smartfon przy pomocy rozpoznawania twarzy. W takim wypadku nie musimy w ogóle dotykać ekranu oraz przycisku blokady by uruchomić smartfon. Cały proces wymaga jedynie podniesienia urządzenia i trwa dosłownie chwilkę.

Wszystkie zabezpieczenia biometryczne w modelu Note 12 Pro działają bez zarzutów. Zarówno odcisk palca, jak i (wspomniane wcześniej) odblokowywanie za pomocą twarzy, nie sprawiały mi żadnych problemów podczas testów. Szkoda, że skaner umieszczony jest w klawiszu blokady, a nie pod ekranem, ale jestem w stanie zrozumieć takie rozwiązanie przypadku w urządzeń z niskiej półki cenowej.

Aparat

Infinix Note 12 Pro został wyposażony w aparat o rozdzielczości 108 Mpix. Jest to zdecydowanie jeden z najciekawszych elementów tego urządzenia i coś co wyróżnia go na tle wielu konkurencyjnych smartfonów w tej cenie. Telefon oferuje także sporo wbudowanych trybów fotograficznych, a sam aparat wspierany jest przez algorytmy sztucznej inteligencji, które mają pomóc użytkownikom w zrobieniu dobrego zdjęcia.

Uważam, że najważniejsze w smartfonowej fotografii jest to, aby aparat gwarantował nam uchwycenie wspomnień bez większego wysiłku z naszej strony. Dlatego też wszystkie zdjęcia, które zobaczycie poniżej zostały wykonane w domyślnym trybie aparatu i nie wymagały ode mnie zmiany żadnych dodatkowych ustawień.

Źródło: PCWorld / Konrad Łącki

Źródło: PCWorld / Konrad Łącki

Źródło: PCWorld / Konrad Łącki

Źródło: PCWorld / Konrad Łącki

Źródło: PCWorld / Konrad Łącki

Źródło: PCWorld / Konrad Łącki

Bateria

Jeden z najsolidniejszych elementów w modelu Note 12 Pro. Smartfona używałem w dość standardowy sposób: do przeglądania Instagrama, TikToka czy oglądania materiałów na YouTube. Urządzenie bez problemu wystarczało mi na ponad jeden dzień bez ładowania. Odtwarzanie muzyki w serwisie Spotify (przy włączonym WiFi) przez 46 minut kosztuje smartfon zaledwie 1% baterii (spadek ze 100% do 99%). W przypadku odtwarzania materiału na YouTube w jakości 720 p przez 22 minuty spadek wynosił zaledwie 2%.

Naładowanie smartfona do 100% trwa ponad godzinę. W przypadku testowanego przeze mnie egzemplarza uzupełnienie akumulatora od 60% do 100% trwało około 50 minut.

Czy warto kupić Infinixa Note 12 Pro?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Z jednej strony Infinix Note 12 Pro jest dobrym smartfonem - posiada solidną baterię, ciekawy design i aparat o rozdzielczości 108 Mpix. Z drugiej jednak, odczuwałem spory brak odświeżania obrazu na poziomie przynajmniej 90 Hz. Smartfon nie należy także do najbardziej wydajnych urządzeń i często zdarzały mi się drobne spowolnienia animacji, które wyraźnie obniżały mój komfort pracy na telefonie.

Zakup urządzenia będzie więc zależał jedynie od waszych oczekiwań co do smartfona, ale subiektywnie uważam, że w tej cenie możemy znaleźć kilka zdecydowanie bardziej interesujących urządzeń. Osobiście preferowałbym zakup używanego (lub nowego, ale kilkuletniego) flagowca albo innego smartfona, który został wyposażony w odświeżanie ekranu na poziomie 90 Hz lub 120 Hz. To samo poleciłbym również czytelnikom powyższej recenzji.