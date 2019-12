Dlaczego użycie mostka NVLINK nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem - Recenzja dwóch kart ASUS DUAL RTX 2080 SUPER OC połączonych przez NVLINK

Do naszej redkacji trafiły dwie karty ASUS Dual RTX 2080 SUPER OC i mostek ASUS ROG NVLINK 3-SLOT. Sprawdziliśmy czy połączenie dwóch takich kart mostkiem NVLINK da nam zauważalny wzrost wydajności w grach.

Popularnym sposobem uzyskania wyższej wydajności w grach jest wymiana podzespołów na nowsze, bardziej wydajne. Chcąc uzyskać najwyższą liczbę klatek na sekundę, gracze często sięgają po karty graficzne z najwyższej półki. Bywają jednakże tytuły, które do działania w rozdzielczości 4K i najwyższych ustawieniach graficznych, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego FPS, wymagają mocniejszego sprzętu niż jest aktualnie dostępny na rynku. Oczywiście poza zakupem mocniejszej karty graficznej istnieje jeszcze opcja kupienia dwóch takich samych, co powinno znacząco zwiększyć wydajność takiego sprzętu w grach, które z tą technologią współpracują. Chcąc zwiększyć wydajność posiadanej przez nas karty ASUS GeForce RTX 2080 SUPER DUAL OC, dołożyliśmy do niej drugą taką samą i połączyliśmy je mostkiem NVLINK.

ASUS DUAL RTX 2080 SUPER OC NVLINK - Czym jest NVLINK?

NVLINK jest technologią NVIDII, która ma na celu bezpośrednie połączenie ze sobą kart graficznych, omijając ograniczenia PCIe, takie jak zbyt niksa przepustowość mogąca być wąskim gardłem dla systemów z wieloma procesorami graficznymi. Czyli krócej mówiąc jest to technologia, która pozwala na szybszą komunikację kart graficznych w celu uzyskania lepszych wyników.

ASUS DUAL RTX 2080 SUPER OC NVLINK - Przygotowanie do testów

Aby skorzystać z tej technologii wystarczą co najmniej dwie karty graficzne obsługujące NVLINK, czyli RTX 2070 SUPER lub lepsza, płyta główna, która ma więcej niż jeden slot PCIe x16 ułożone w taki sposób, aby karty się obok siebie zmieściły i oczywiście mostek NVLINK. Te są dostępne aż w trzech rozmiarach: 2-slotowy przeznaczony dla kart z rodziny Quadro, 3-slotowy i 4-slotowy. Jako że nasza płyta główna pozwalała tylko na tą środkową opcję, to właśnie taki mostek wykorzystalismy. Tuż po zamontowaniu kart zaczeliśmy się obawiać o wysokie temperatury na karcie graficznej zamontowanej wyżej. Miała ona bardzo niewielką przestrzeń między wentylatorami, a backplatem dolnej karty. Mimo to uruchomiliśmy komputer. System Microsoft Windows 10 dość szybko wykrył, że karty są złączone mostkiem i wyświetlił informację, że są one połaczone w SLI. To jest bardzo dobra wiadomość i mimo że informuje nas o trochę starszej technologii, to jest to dokładnie to co chcielismy zobaczyć. Oznaczało to że wszystko jest poprawnie wykryte i gotowe do uruchomienia. Weszliśmy w panel starowania sterownika NVIDIA i przełączyliśmy ustawienia SLI z wyłączone na maksymalizuj wydajność 3D. Po przeładowaniu ustawień przeszliśmy do testów.

ASUS DUAL RTX 2080 SUPER OC NVLINK - Platforma testowa

Platforma składa się z następujących podzespołów:

Procesor : Intel i9 9980XE

: Intel i9 9980XE Płyta główna : ASRock x299 Taichi XE

: ASRock x299 Taichi XE Pamięć Ram : HyperX Predator 3600 MHz 64 GB

: HyperX Predator 3600 MHz 64 GB Zasilacz : Chieftronic PowerPlay 1200W

: Chieftronic PowerPlay 1200W System: Windows 10 pro

Testy zostały przeprowadzone z wykorzystaniem sterownika w wersji 441.41.

ASUS DUAL RTX 2080 SUPER OC NVLINK - Testy

Aby uzyskać jak najwięcej informacji dotyczących funkcjonowania kart w tej technologii, wykonaliśmy testy również z przełączonym ustawieniem SLI na wyłączony. Na wykresach wyniki uzyskane z włączonym SLI są nazwane jako "Obie Karty", a z wyłączonym jako "Jedna Karta".

Testy zostały przeprowadzone w grach:

Far Cry 5

Battlefield V

Wiedźmin 3: Dziki Gon

Wolfenstein 2: The New Colossus

Final Fantasy XV

Oraz w benchmarkach:

UNIGINE Superposition

3D Mark Time Spy Extreme

3D Mark Time Spy

PCMark 10

Cinebench R15 OpenGL

ASUS DUAL RTX 2080 SUPER OC NVLINK - Co się stało?

Pierwszym co zauważyliśmy to to, że nasze obawy o za wysoką temperaturę były prawidłowe. Karta umieszczona wyżej była po prostu za gorąca i umieszczona zbyt blisko tej dolnej, co uniemożliwiło prawidłowe funkcjonowanie jej systemu chłodzenia. Wystąpiło zjawisko throttlingu, czyli próba obniżenia wydajności, jak i generowanych przez kartę temperatur, w celu ochrony jej przed uszkodzeniem. Technologia, w której karty były ze sobą połączone wymaga by karty działały z identycznymi parametrami. Sprawia to, że jak jedna się przegrzewa i obniża taktowanie rdzenia, to druga robi dokładnie to samo aby nadal mieć identyczną wydajność jak ta pierwsza, nawet jeśli jej temperatura nie jest aż tak wysoka. Dlatego mimo użycia dwóch kart mieliśmy gorsze wyniki niż przy testach pojedynczej i tylko czasem obie karty były w stanie ją dogonić. Oczywiście NVLINK nie jest gwarantem wzrostu wydajności w grach, nawet w sytuacji gdy nie występuje przegrzewanie. Część tytułów po prostu nie potrafi poprawnie wykorzystać potencjału technologii. Jednakże w naszym przypadku głównym problemem były właśnie temperatury.

ASUS DUAL RTX 2080 SUPER OC NVLINK - Jak uniknąć takiej sytuacji?

Chyba najważniejszym w tym wypadku jest spokojne zaplanowanie i przemyślenie jak dobrać podzespoły. Gdyby zamiast dużych kart chłodzonych powietrzem wykorzystalibyśmy produkty chłodzone cieczą, to rezultaty testu byłyby zdecydowanie lepsze, gdyż umożliwiłoby to nam zamontowanie ich radiatorów w takich miejscach, by osiągane temperatury były zdecydowanie niższe. Nawet wykorzystanie kart wyposażonych w turbinę zamiast wentylatorów mogłoby być w tym wypadku lepszym rozwiązaniem, gdyż mimo że charakteryzują się one niższą kulturą pracy, to gorące powietrze wyrzucają od razu poza obudowę i zajmują nie więcej niż dwa sloty. W naszym przypadku najlepszym wyjściem byłoby zainstalowanie innego chłodzenia na karcie, najlepiej AIO. Niestety na jedyne jakie znaleźliśmy czekalibyśmy aż do 120 dni, na co nie mogliśmy sobie pozwolić.

ASUS DUAL RTX 2080 SUPER OC NVLINK - Podsumowanie

Czy nasz test pokazuje, że NVLINK to zła technologia nienadajaca się do gier? Oczywiscie, że nie. Nasz test skutecznie pokazał, co może się wydażyć jeśli chcąc skorzystać z tej technologii nie pomyśli się czym może skutkować zły dobór podzespołów. Celem naszego testu było pokazanie na co trzeba uważać przy dobieraniu podzespołów, aby nie skończyć jak w naszym przypadku ze zdecydowanie gorszą wydajnością, niż ta uzyskana przez pojedynczą kartę. NVLINK jest świetną technologią i mimo, że w naszym przypadku się ona nie sprawdziła, to jest ona zdecydowanie warta zainteresowania.