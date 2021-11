Dream Machines DreamKey White – test. Klawiatura mechaniczna nie tylko dla gracza

W moje ręce wpadła klawiatura polskiego producenta – Dream Machines. Z modelem DreamKey White spędziłem sporo czasu i mogę wam zdradzić, że prawdopodobnie właśnie takiej klawiatury mechanicznej do gier szukacie.

Klawiatura mechaniczna to w zasadzie podstawowe narzędzie w arsenale każdego gracza. Co sprawia, że są one tak popularne? Przede wszystkim komfort pracy, wytrzymałość i precyzja. „Mechaniki” korzystają ze specjalnych przełączników, które znajdują się pod klawiszami. Sprawia to, że są one w stanie wytrzymać znacznie więcej niż klasyczne modele membranowe. Szacuje się, że klawiatury mechaniczne wytrzymują od 30 do nawet 100 milionów kliknięć. W przypadku membarnowych kuzynów wynik ten mieści się zazwyczaj w przedziale od 1 do 5 milionów. Nic zatem dziwnego, że marka Dream Machines postanowiła, że ich pierwsza klawiatura będzie mechaniczna. Model DreamKey White solidnie mnie zaskoczył. Nie tylko jakością wykonania, ale również przemyślanym designem, dodatkowymi funkcjami i oprogramowaniem, ale po kolei.

Design i jakość wykonania

Producenci sprzętu gamingowego nader często decydują się na zastosowanie efekciarskiego, wręcz krzykliwego designu. Jeśli jednak należycie do osób, które nie lubią gdy posiadanych przez nich sprzęt „krzyczy” - „jestem gamingowy”, to Dream Machines DreamKey White przypadnie wam do gustu. Po otworzeniu pudełka z klawiaturą moim oczom ukazała się bowiem klasyczna, prosta, acz elegancka konstrukcja. Model DreamKey, który otrzymałem do testów to pełnowymiarowa klawiatura z klawiszami numerycznym. Warto tu jednak podkreślić, że w ofercie producenta jest również bardziej filigranowa edycja pozbawiona panelu numerycznego.

Zobacz również:

Spore brawa należą się producentowi za jakość wykonania. Konstrukcję klawiatury wzmocniono aluminiową ramą, natomiast klawisze stworzone zostały z pogrubionego oraz odpornego na ścieranie się tworzywa (PBT). Całość sprawia wrażenie urządzenia bardzo solidnego i trwałego. Nie ma mowy mowy o żadnym trzeszczeniu czy złym spasowaniu poszczególnych elementów. Niestety, okupione jest to wagą urządzenia, która wynosi około 1,19 kg. Podczas codziennego użytkowania oczywiście tego nie odczujecie, ale jeśli często podróżujecie ze swoją ulubioną klawiaturą to może być to już problem. Szczególnie, że Dream Machines zachęca nas do tego, aby z DreamKey korzystać w dowolnym miejscu. Klawiatura posiada bowiem odłączany kabel USB (USB-C) o długości 1,8 metra.

To, co zdecydowanie wyróżnia DreamKey na tle konkurencji, to umiejscowienie wszystkich znaków na klawiaturze na dolnych bokach klawiszy, a nie jak zwykle ma to miejsce, na ich górnej części. Sprawia to, że klawiatura jest niemal całkowicie czarna. Początkowo wydawało mi się to chybionym pomysłem. Jednak już po kilkunastu minutach spędzonych z klawiaturą nie zauważałem żadnej różnicy w porównaniu do „klasycznego rozwiązania”.

Gracze przyzwyczajeni do konkretnych ustawień (WSAD i okolice) z całą pewnością nie będą mieli problemu z odnalezieniem się w nowej formie. Co jednak bardziej zaskakujące, również pisanie nie przysparza żadnych problemów. Pomimo przesunięcia oznaczeń na dolną krawędź nie będziemy mieć problemów z dostrzeżeniem poszczególnych klawiszy – w większości przypadków. Największym mankamentem klawiatury jest bowiem brak podświetlanych oznaczeń klawiszy. Sprawia to, że pisanie po zmroku czy w mocno zaciemnionych pomieszczeniach może być problematyczne.

Słowa uznania dla DreamMachines należą się również za dodanie do pudełka z klawiaturą ośmiu dodatkowych klawiszy i specjalnego kluczyka do ich wymiany. Niby nic wielkiego, ale to miły gest w kierunku użytkowników.

Jak DreamKey sprawuje się w grach?

DreamKey to przede wszystkim sprzęt dla graczy. W pierwszej kolejności postanowiłem zatem sprawdzić jak klawiatura spisuje się podczas rywalizacji. Do testów wykorzystałem m.in. takie produkcje jak: Destiny 2, World of Warcraft, Call of Duty Warzone i Heroes of the Storm. Jak w nich sprawowała się klawiatura mechaniczna od Dream Machines? Będę z wami absolutnie szczery – znakomicie. Zastosowane w tym modelu przełączniki – Kailh White Box, cechują się nie tylko żywotnością sięgającą 70 milionów kliknięć, ale również precyzją. Tzw. „niski skok” klawiszy i ich aktywacja wymagająca jedynie 50 g siły nacisku sprawiają, że klawisze błyskawicznie reagują na nasze komendy. Wydają one przy tym charakterystyczny „klik”, jednak w niczym nie przeszkadza on podczas rozgrywki. Na uwagę zasługuje również komfort użytkowania. Dostęp do wszystkich klawiszy jest niezwykle wygodny. Sprawia to, że nawet podczas najbardziej dynamicznych starć zawsze mamy pełną kontrolę nad wydarzeniami. Jedyne co mógłbym zarzucić klawiaturze DreamKey to brak podpórki pod nadgarstki. W tym przedziale cenowym powinien być to obowiązek.

Komfort pracy – klawiatura nie tylko dla gracza

Choć klawiatura marki Dream Machines jest reklamowana jako gamingowa, to przecież wielu graczy korzysta ze swoich urządzeń i akcesoriów nie tylko do grania. Jak w tym wypadku spisuje się DreamKey White? Zaskakująco dobrze, zastosowane przełączniki Kailh White i „niski skok” sprawiają, że pisanie jest niezwykle komfortowe. Co więcej, słyszalne charakterystyczne „kliki” wydawane przez klawisze są przyjemne dla ucha. Przyznam się, że należę do osób, które lubią tę cechę klawiatur mechanicznych. Zdaję sobie jednak sprawę, że pisanie długich tekstów czy intensywna rozgrywka potrafią być irytujące dla domowników. W przypadku DreamKey nie powinno to być jednak aż takim problemem. Nie jest to może najcichszy „mechanik” na rynku, ale nie należy również do najgłośniejszych.

Oprogramowanie i dodatkowe funkcje

Co nie jest wielkim zaskoczeniem, DreamKey oferuje nam podświetlenie RGB. Niestety, jak już wspomniałem, nie obejmuje to oznaczeń na klawiszach. Jakość oświetlenie to w zasadzie branżowy standard, kolory są wyraźnie i dobrze nasycone. Nie są one jednak na tyle jasne, aby przeszkadzać podczas rozgrywki. Sporym plusem jest również autorskie oprogramowanie, które przygotował polski producent. Możemy w nim znaleźć m.in. aż 15 zaprogramowanych trybów działania oświetlenia i możliwość tworzenia własnych wzorów. To jednak nie wszystko, oprogramowanie DreamKey oferuje nam również szereg możliwości do personalizacji ustawień. W zasadzie mamy tu wszystko czego możemy oczekiwać od sprzętu gamingowego: możliwość remapowania poszczególnych klawiszy, tworzenie skrótów, profili, makr czy kombinacji. Nie da się ukryć, że przygotowane przez Dream Machines oprogramowanie pozytywnie zaskakuje funkcjonalnością. Szczególnie, jeśli weźmiemy pod uwagę, że zostało one stworzone z myślą o debiutanckiej klawiaturze mechanicznej producenta.

Dream Machines DreamKey White – czy warto?

Klawiatura Dream Machines DreamKey White ma w zasadzie wszystko, czego możemy oczekiwać od topowej klawiatury dla graczy. Klasyczny design, wysoka jakość wykonania, podświetlenie, rozbudowane autorskie oprogramowanie, komfort pracy, to wszystko sprawia, że jak na debiutancką konstrukcję jest lepiej niż dobrze. Producent nie uniknął kilku mniejszych wpadek, ale ostatecznie to kawał solidnej klawiatury gamingowej, która może wam również posłużyć do pracy czy innych zadań.

Dream Machines DreamKey White – w skrócie: