Jedno z najciekawszych rozwiązań dla grup roboczych i firm. Dropbox oferuje świetną integracje z aplikacjami firm trzecich i rozbudowane opcje zabezpieczeń.

Cena: Darmowy

Darmowy 2 GB bezpłatnej przestrzeni dyskowej

Świetna współpraca z szerokim spektrum urządzeń

Rewelacyjne funkcje dla przedsiębiorców w płatnych planach

Dropbox to pionier rynkowy, co widać na pierwszy rzut oka. Przedsiębiorstwo to jest jednym z wiodących dostawców przestrzeni do magazynowania danych w sieci. To właśnie Dropbox i jego działania znacząco przyczyniły się do tego, że obecnie dyski w chmurze są bardzo popularną usługą przechowywania danych, która ma wiele zalet.

W chwili obecnej Dropbox skupia się na dopieszczaniu klientów biznesowych. Usługa posiada możliwość współpracy na aplikacja PowerPoint oraz Photoshop w czasie rzeczywistym, a także wiele innych ciekawych rozwiązań. Rozwiązanie to słynie również z bardzo dopracowanych aplikacji dostępnych na komputery z systemami Windows oraz macOS, a także urządzenia mobilne pracujące pod kontrolą Android lub iOS.

Nie można zapominać, że Dropbox jako jedna z niewielu usług posiada masywne wsparcie dla aplikacji firm trzecich, co wyróżnia to rozwiązanie spośród konkurentów. Dropbox jest bardzo popularnym narzędziem wykorzystywanym w dużych firmach stąd nacisk na produktywność.

Indywidualni użytkownicy mogą mieć spory problem z Dropbox'em. Chodzi oczywiście o ilość bezpłatnej przestrzeni dyskowej. Usługa oferuje zaledwie 2 GB miejsca i posiada o wiele więcej ograniczeń takich, jak możliwość korzystania z zaledwie trzech urządzeń i utrudnione ustawianie uprawnień i współdzielenia plików

Dla osób fizycznych Dropbox oferuje dwa plany taryfowe. Podstawowy Plus oddaje do dyspozycji aż 2 TB przestrzeni dyskowej i kosztuje 11,99 Euro miesięcznie lub 9,99 Euro miesięcznie przy płatności za rok z góry. Wyższy pakiet Professional to już 3 TB przestrzeni dyskowej za 19,99 Euro miesięcznie lub 16,58 Euro miesięcznie przy płatności za rok z góry. Trzeba wiedzieć, że plan Plus nie oferuje części funkcji takich, jak kontrola nad udostępnionymi łączami oraz dodawanie znaku wodnego.

Jak widać usługa jest droga, a na dodatek brakuje mniejszego planu oferującego 100-200 GB, który byłby optymalny dla większości użytkowników.

Podsumowując Dropbox jest świetnym rozwiązaniem dla małych zespołów oraz firm, które skorzystają z jego rozbudowanych funkcji oraz integracji z aplikacjami firm trzecich. Osoby prywatne powinny rozejrzeć się za inną usługą która będzie tańsza, a na dodatek lepiej dostosowana do ich potrzeb.

Zarejestruj się w Dropbox tutaj.