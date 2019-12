Dynabook Portégé A30-E - Test laptopa biznesowego nowej marki

Laptopy Toshiby zniknęły na chwilę z rynku, aby zaraz pojawić się pod nową nazwą, Dynabook. Ich nowe wcielenie ma być innowacyjnym rozwiazaniem dla biznesu.

Seria Portégé była kiedyś znaną linią laptopów Toshiby. Po przejęciu większości akcji tego producenta przez firmę Sharp, ten drugi postanowił nadal produkować laptopy, ale pod lekko zmienioną nazwą. Testowany przez nas Portégé A30-E jest jednym z pierwszych laptopów dostępnych pod nową marką Dynabook. Urządzenie jest reklamowane przez producenta jako sprzęt ultramobilny. Mimo iż jest on dość świeży, wykorzystuje on będący na rynku od dwóch lat procesor ósmej generacji Intela.

Dynabook Portégé A30-E - Specyfikacja techniczna

Procesor : Intel Core i7-8550U (4 rdzenie, od 1.80 GHz do 4.00 GHz, 8MB cache)

: Intel Core i7-8550U (4 rdzenie, od 1.80 GHz do 4.00 GHz, 8MB cache) Pamięć RAM : 24 GB (SO-DIMM DDR4, 2400 MHz)

: 24 GB (SO-DIMM DDR4, 2400 MHz) Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM : 24 GB

: 24 GB Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne) : 1/0 (8 GB wlutowane)

: 1/0 (8 GB wlutowane) Dysk SSD M.2 PCIe : 1 TB

: 1 TB Typ ekranu : Matowy, LED

: Matowy, LED Przekątna ekranu : 13,3 cali

: 13,3 cali Rozdzielczość ekranu : 1920 x 1080 pikseli (FullHD)

: 1920 x 1080 pikseli (FullHD) Karta graficzna : Intel UHD Graphics 620

: Intel UHD Graphics 620 Pamięć karty graficznej : współdzielona z pamięcią RAM

: współdzielona z pamięcią RAM Dźwięk : Wbudowane głośniki stereo z technologią DTS® Studio Sound™, Wbudowane dwa mikrofony, Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio

: Wbudowane głośniki stereo z technologią DTS® Studio Sound™, Wbudowane dwa mikrofony, Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio Kamera internetowa : 0.9 MP

: 0.9 MP Łączność : Wi-Fi (802.11 ac/a/g/n), Moduł Bluetooth, Modem LTE Sierra Wireless Snapdragon™ X7

: Wi-Fi (802.11 ac/a/g/n), Moduł Bluetooth, Modem LTE Sierra Wireless Snapdragon™ X7 Złącza : USB 3.1 Gen 1 - 1 szt., USB Type-C (USB 3.1 Gen 1)- 1 szt., HDMI - 1 szt., Czytnik kart pamięci microSD - 1 szt., Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt., RJ-45 - 1 szt., DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

: USB 3.1 Gen 1 - 1 szt., USB Type-C (USB 3.1 Gen 1)- 1 szt., HDMI - 1 szt., Czytnik kart pamięci microSD - 1 szt., Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt., RJ-45 - 1 szt., DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. Zainstalowany system operacyjny : Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa)

: Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa) Wysokość : 19,9 mm

: 19,9 mm Szerokość : 316 mm

: 316 mm Głębokość : 227 mm

: 227 mm Waga : 1,20 kg (z baterią)

: 1,20 kg (z baterią) Kolor : Czarny z bardzo delikatnym wzorem

: Czarny z bardzo delikatnym wzorem Dodatkowe informacje: Czarny stop magnezu z bardzo delikatnym wzorem, Podświetlana klawiatura, Białe podświetlenie klawiatury, Szyfrowanie TPM 2.0, Kamera na podczerwień, Czytnik linii papilarnych, Modem LTE

Testowany przez nas laptop był w wersji posiadającej 24 GB pamięci RAM oraz 1 TB szybkiego dysku SSD Samsunga. Mimo to zabrakło coraz popularniejszego złącza Thunderbolt 3.

Dynabook Portégé A30-E - Cena

Cena tego modelu zaczyna się od okolic 4000 zł za wersję z procesorem Intel Core i3, 8 GB RAM oraz 256 GB dyskiem. Testowany przez nas model kosztuje około 6200 zł, co pozycjonuje go bardzo wysoko na półce cenowej, między konkurencyjnymi markami takimi jak Lenovo lub HP. Mimo, że konkurencja potrafi zaoferować konstrukcje zbudowane z lepszych materiałów, to Dynabook jest w stanie zaoferować wydajniejsze podzespoły w tej samej cenie.

Dynabook Portégé A30-E - Zawartość Zestawu

Zestaw jest raczej skromny. W standardowym, brązowo-beżowym opakowaniu znajduje się laptop, duża ściereczka z mikrofibry oraz zasilacz. Nie znajdziemy żadnej przejściówki, ani adaptera, jednakże nie powinny być one potrzebna ze względu na znajdujące się w laptopie porty.

Dynabook Portégé A30-E - Wygląd i jakość wykonania

Urządzenie zbudowane jest z połączenia plastiku i czarnego stopu magnezu. Takie zestawienie sprawia, że laptop nie zbiera odcisków palców na obudowie. W dotyku ma się wrażenie obcowania ze sprzętem tańszym niż jest w rzeczywistości. Duże ramki wokół ekranu nie pasują do dzisiejszej pogoni za ich redukcją. Korzystając z Dynabooka ma się wrażenie pracy na sprzęcie z poprzedniej generacji. Wrażenie to dodatkowo pogłębiają plastiki z ostrymi krawędziami oraz łatwo wyginająca się klapa z matrycą. Na plus zasługują dwie duże nóżki antypoślizgowe, które bardzo dobrze spełniają swoje zadanie. Na spodzie znajdziemy również dwa głośniki oraz otwory wentylacyjne.

Dynabook Portégé A30-E - Wyświetlacz

Dynabook Portégé A30-E wyposażony jest w 13,3 calowy, matowy wyświetlacz Full HD (1920 x 1080) o proporcjach 16:9. Mimo grubych ramek wokoło wyświetlacza, komfort pracy nie należy do najgorszych. Na górnej ramce znajdującej się nad wyświetlaczem ulokowano kamera 3D na podczerwień.

Dynabook Portégé A30-E - Klawiatura i gładzik

Klawiatura Dynabooka daje pozytywne pierwsze wrażenie. Wyraźny moment aktywacji i towarzyszący mu nie za głośny klik dają sporą satysfakcję i sprawiają, że pisze się na nim bardzo wygodnie. Niestety uczucie to zaczęło powoli znikać po paru przypadkowych wciśnięciach klawiszy, głównie 'PGUP', 'PGDN' oraz menu. Układ klawiatury jest miejscami nieprzemyślany, co potrafiło wywołać irytację. Ciekawym elementem jest duża ilość skrótów klawiszowych, jednakże piktogramy przedstawiające funkcjonalność nie są w każdym miejscu trafne. Przykładami dwóch takich jest żarówka na przycisku 'f2', która zmienia plan zasilania w systemie Windows oraz prostokąt z lupą znajdujący się na spacji, który zmienia rozdzielczość wyświetlacza ustawionego jako główny.

Gładzik nie należy do najgorszych, jednakże ciężko go też nazwać dobrym. Jest on delikatnie za mały, a dodatkowo znajdujący się na nim czytnik linii papilarnych zabiera i tak małą już przestrzeń. Na plus zasługują za to przyciski, które dobrze spełniały swoje zadanie, zapewniając satysfakcjonujący, wyczuwalny ale też głośny klik.

Dynabook Portégé A30-E - Zabezpieczenia

Zabezpieczenia są tematem, który w Dynabooku jest zrealizowany bardzo dobrze. Posiada on kamerkę IR, która działa bardzo sprawnie i współpracuje z Windows Hello, jak i równie dobry czytnik linii papilarnych. Producent dodatkowo oferuje łatwy sposób

na założenie hasła, które będzie wymagane przed uruchomieniem komputera. Dodatkowo można ustawić logowanie się przed uruchomieniem systemu (PBA), które może się odbywać poprzez podanie hasła lub za pomocą czytnika linii papilarnych. Producent sprawę zabezpieczeń potraktował na tyle poważnie, że aż zastosował autorski BIOS i specjalne szyfrowanie TPM 2.0.

Dynabook Portégé A30-E - Porty

Jako, że Dynabook jest urządzeniem biznesowym, to producent postanowił zapewnić użytkownikowi dostęp do jak największej liczby portów. Po prawej stronie urządzenia znajdziemy diodę informującą o stanie laptopa, tackę na kartę SIM, jedyny port USB typu A, RJ 45 oraz gniazdo do mocowania linki zabezpieczającej przed kradzieżą.

Po lewej stronie znajdziemy czytnik kart SD, złącze słuchawkowe Jack, HDMI, USB typu C, kolejną diodę, która tym razem informuje o stanie naładowania urządzenia w momencie gdy w kolejne gniazdo, będące gniazdem zasilania DC-in, jest wpięty kabel.

Dynabook Portégé A30-E - Dźwięk, kamera i mikrofony

Dźwięk wydobywający się z głośników stereo Dynabooka umieszczonych pod urządzeniem jest dobrej jakości. Zastosowanie rozwiązań DTS Audio Processing zauważalnie poprawia jakość audio. Kamerka internetowa jest bardzo słabej jakości. Niestety moduł o rozdzielczości 0,9 MP nie radzi sobie najlepiej z rejestrowaniem obrazu wideo i jak w połączeniu ze skanerem podczerwieni rewelacyjnie radzi sobie z odblokowywaniem systemu za pomocą Windows Hello, tak jakość obrazu jest bardzo niska z widocznymi szumami. Po bokach kamerki znajdziemy diodę informującą o jej stanie aktywacji oraz dwa mikrofony, które dobrze wyłapują głos, nie generując żadnych szumów, ale deformują głos, sprawiając że uczestnicy rozmowy mają wrażenie rozmowy z osobą z bardzo zatkanym nosem. Dodatkowo słychać echo, ale nie jest ono na tyle mocne by przeszkadzało to współrozmówcą.

Dynabook Portégé A30-E - Wydajność i kultura pracy

Dostarczony do nas Dynabook Portégé A30-E jest w jednej z najwydajniejszych konfiguracji. Wyposażony on jest w procesor Intela 8 generacji, i7-8550U oraz 24 GB pamięci RAM działającej w trybie dual-channel. W testowanym modelu zamontowany został szybki dysk SSD PCIe x4 o pojemności 1 TB, co dodatkowo dopełnia wydajną specyfikację.

Pod względem kultury pracy, jest bardzo dobrze póki laptop działa na baterii. Jak tylko podepniemy zasilanie, to Dynabook umożliwia procesorowi osiągnąć wyższe taktowanie, ale jednocześnie zamontowany w urządzeniu wentylator zaczyna być słyszalny. Na szczęście nie jest on na tyle głośny, aby powodować odczuwalny dyskomfort.

Wydajność Dynabooka przetestowaliśmy w popularnych testach syntetycznych. Oto rezultaty:

3DMark Time Spy - 396

- 396 Geekbench 5 : Single - 1091; Multi - 2885

: Single - 1091; Multi - 2885 PCMark 10 - 3315

- 3315 Cinebench R20 - 1040

Mimo, że testowany laptop nie wypadł najlepiej w testach syntetycznych, to nadal gwarantuje on zadowalającą wydajność. Do dużej prędkości działania urządzenia z pewnością przyczynia się bardzo szybki dysk Samsunga, który osiąga odczyt na poziomie 3400 MB/s oraz zapis w okolicach 2400 MB/s. Wyniki są na tyle wysokie, że ciężko aktualnie znaleźć na rynku sprzęt z szybszą pamięcią masową od tej zainstalowanej w tym modelu.

Dynabook Portégé A30-E - Oprogramowanie

Testowany laptop został dostarczony z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 10 Pro. Dodatkowo na znalazł się na nim doinstalowany motyw z tapetą producenta. Dynabook ma zainstalowany zestaw ciekawych aplikacji producenta takich jak:

Program Dynabook Service Station, który pokazuje stan urządzenia, oferuje narzędzia diagnostyczne, rozwiązywanie problemów i aktualizacje oprogramowania;

Program Dynabook PC Information, który wyświetla podstawowe informacje dotyczące komputera;

Program Dynabook Settings, który umożliwia konfigurowanie ustawień komputera.

Mimo, że programy te oferują bardzo dużo opcji, to zdarzają się miejscami błędy w tłumaczeniu, aczkolwiek są one w takich miejscach jak temperatura urządzenia, gdzie zamiast znaku °C jest %, co zupełnie nie przeszkadza w ich obsłudze. Oprócz tych trzech aplikacji, producent postarał się o łatwy dostęp za pomocą kafelka w menu start do podręcznika użytkownika oraz strony internetowej oprogramowania System Mechanic, który jest oferowany za darmo w 30-dniowej pełnej wersji dla użytkowników Dynabooka.

Dynabook Portégé A30-E - Bateria

Producent gwarantuje trochę ponad 8 godzinną pracę urządzenia na baterii, podparte wynikiem z MobileMark 2014. Wynik ten nie jest daleki od rzeczywistości i faktycznie udało się na nim pracować około 8 godzin bez potrzeby podłączenia go do źródła zasilania. Przez ten czas nie było żadnego problemu z przeglądaniem internetu, pisaniem dokumentów czy nawet sporadycznym wykonywaniu bardziej intensywnych działań w postaci kompilowania prostych programów. Taki wynik był osiągnięty korzystając z wbudowanego modemu na średnim podświetleniu matrycy i z włączonym podświetleniem klawiatury. Gdybyśmy nie oszczędzali prądu i używali go bardziej intensywnie z podświetleniem matrycy ustawionym na maksimum, to komputer rozładował by się po około 4-5 godzinach. Urządzenie jest ładowane przez zasilacz o mocy 65 W, wpinany w autorskie złącze zasilania, ale nie ma też problemu z jego ładowaniem przez port USB typu C.

Dynabook Portégé A30-E - Podsumowanie

Dynabook jest z pewnością ciekawą propozycją w swojej cenie. Oferuje on dobre i sprawdzone rozwiązania w dziedzinie zabezpieczeń z dodatkowymi autorskimi, co czyni go urządzeniem dość mocno stawiającym na bezpieczeństwo danych i dostępu do nich. Ciężko jest znaleźć sprzęt, który by miał lepsze podzespoły w podobnej cenie. Niestety laptop ten ma też swoje wady, do których zaliczamy brak złącza Thunderbolt 3 lub chociażby jakość wykonania. Mimo zastosowanych elementów ze stopu magnezu, cały odbiór urządzenia psują plastiki, zwłaszcza te z ostrymi krawędziami. Konkurencja ma pod tym względem lepiej wykonane produkty. Kolejnym elementem, który może i nie jest minusem, ale z pewnością elementem nie oczywistym, są piktogramy przedstawiające niektóre skróty klawiszowe, które nie informują jasno jaką czynność wykonują (przykładowo żarówka zmieniająca plany zasilania w systemie Windows). Przyczepić się jeszcze można do umiejscowienia przycisków na klawiaturze, które może czasem irytować oraz rozmiaru touchpada, który nie dość, że jest już mały, to jeszcze jego fragment jest zabrany przez czytnik linii papilarnych. Sporym plusem za to jest jego waga, która wynosi zaledwie 1,2 kg oraz modem LTE.

Podsumowując, Dynabook Portégé A30-E jest laptopem, którego główne wady wynikają z jego (w sporej ilości) plastikowej i miejscami nieprzemyślanej konstrukcji. Nie są to jednak wady, do których nie da się przyzwyczaić. Po dwóch tygodniach testów, kiedy to układ klawiatury i mały touchpad przestał aż tak bardzo irytować, a do ostrych miejscami krawędzi udało się przyzwyczaić, laptop ten stał się bardzo fajnym, mobilnym sprzętem, który zawsze podłączymy do internetu dzięki obecności wbudowanego modemu LTE. Jeśli komuś zależy na sprzęcie biznesowym, stawiającym mocno na bezpieczeństwo, a wymienione wyżej wady nie są problemem, to jest to bardzo fajna, mobilna konstrukcja.